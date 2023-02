Début du processus de vote pour la certification ASTM du carburant d’aviation durable de Global Bioenergies

Evry, le 16 février 2023 : Global Bioenergies porte la perspective de produire du carburant d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuel ou « SAF ») grâce à sa technologie d’isobutène biosourcé, et travaille depuis plusieurs années à sa procédure de certification par l’ASTM International. Le processus de vote, une étape clé pour cette certification, est maintenant programmé.

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’industrie du transport aérien exige que tout carburant utilisé soit certifié par l’ASTM. Les SAF sont certifiés dans le monde entier selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Cette norme leur permet d'être considérés comme des carburants "drop-in", ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité dans des avions de ligne et les infrastructures existantes à l’échelle internationale. L’inclusion de nouveaux modes de production de SAF dans la norme repose sur une évaluation approfondie des performances du carburant à l’issue de laquelle une procédure de vote est enclenchée.

Principales étapes :

1. 2018-2023 : évaluation de la performance du carburant par l’Administration fédérale de l’aviation américaine, les deux principaux avionneurs mondiaux (Airbus et Boeing) ainsi que les cinq principaux constructeurs de moteurs (Rolls Royce, GE aviation, Safran, Pratt & Whitney, Honeywell).

2. À partir du 27 février 2023 et durant plusieurs semaines : processus de vote au sous-comité J de l'ASTM D02 rassemblant les acteurs clés du secteur de l’aéronautique. Pour obtenir la certification, les adaptations proposées à la norme doivent faire l’objet d’une décision unanime.

3. Juin 2023 : si le vote du sous-comité J est positif, approbation finale au comité principal ASTM D02 par une deuxième session de vote.

Bernard Chaud, Directeur de la Stratégie Industrielle chez Global Bioenergies, déclare : « Notre collaboration avec SkyNRG, le leader mondial du développement de SAF, a commencé dans le cadre du projet européen REWOFUEL. Atteindre le stade du vote dans le processus de certification ASTM est une étape importante pour nous. Nous resterons très attentifs aux commentaires de tous les membres de l'ASTM durant le processus, afin d'apporter toutes les réponses et garanties pour une application commerciale. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Un vote positif du sous-comité J de l'ASTM serait une formidable reconnaissance pour Global Bioenergies car seules sept technologies ont été certifiées à ce jour. Néanmoins, nous ne pourrons en aucun cas parler d’une fin en soi : une décision positive deviendrait, en réalité, le point de départ concret de notre projet SAF. Continuer à améliorer les performances de notre procédé, financer et construire une grande usine permettant un coût de production compatible avec une application commerciale au transport aérien demandera du temps ».

Maarten van Dijk, Co-fondateur et Directeur du Développement de SkyNRG, déclare : « La collaboration entre spécialistes de l'industrie est indispensable pour stimuler l'innovation et construire une industrie aéronautique plus durable. Le partenariat avec Global Bioenergies en est un excellent exemple. L’obtention de la certification ASTM est une étape clé pour le déploiement du SAF de Global Bioenergies, qui pourrait devenir une réponse supplémentaire à la demande grandissante de carburants d’aviation durables et aider l’industrie aéronautique à réduire son empreinte environnementale pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane®12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

