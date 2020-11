Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Global Bioenergies a annoncé mardi soir que John Pierce, son président du conseil d’administration de Global Bioenergies, avait démissionné de sa fonction de président tout en restant administrateur. C’est Corinne Granger, directrice exécutive médicale et de la R&D d’un groupe pharmaceutique spécialisé en dermocosmétique et administratrice de Global Bioenergies depuis mars 2020, qui devient la nouvelle présidente du conseil." La société a récemment franchi des étapes très importantes de son développement, et son centre de gravité se déplace maintenant vers la commercialisation dans le domaine de la cosmétique : c'est le moment de passer le relai de la présidence du Conseil à une personne expérimentée du domaine ", a commenté John Pierce.