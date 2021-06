GLOBAL BIOENERGIES : et Swift Fuel organisent un vol alimenté par un carburant renouvelable

Global Bioenergies et Swift Fuel GmbH organisent ce mardi le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l’aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l’après-midi au cours d’une cérémonie. Composée à plus de 97% de biocarburant, l’essence d’aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons.



" Cet exploit technologique constitue la première étape vers un marché de l'essence d'aviation biosourcée ", se félicite Global Bioenergies.



L'Avgas (diminutif de " aviation gasoline ") ou essence d'aviation, utilisée pour avions à moteur à pistons, représente un marché de 100 millions de litres par an en Europe et de 900 millions de litres aux Etats-Unis, soit 1 milliard de litres sur ces 2 marchés seulement.



L'essence développée par Swift Fuel pour ce vol historique est sans plomb et contient plus de 97% de composés d'origine végétale produits par Global Bioenergies.