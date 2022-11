Global Bioenergies : Collaboration avec Shell pour le développement de carburants routiers bas carbone

Evry, le 14 novembre 2022 : Après la livraison de lots d'essai cet été, Global Bioenergies et Shell démarrent une collaboration pour développer et tester des carburants routiers à faible teneur en carbone.

La première phase de cet accord consistera à évaluer de nouveaux concepts basés sur des composants d'essence à indice d'octane élevé dérivés de matières premières biosourcées. Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises mèneront une étude conjointe afin d’identifier et de développer des méthodes de fabrication permettant de produire les molécules nécessaires à la création de composants à indice d’octane élevé. L'accord prévoit également une période d'exclusivité pour poursuivre le développement de ces concepts innovants à l'avenir.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, commente : "Nous sommes impatients de collaborer avec Shell sur cette importante étude. L'adoption des véhicules électriques continue de progresser, mais il est clair que les moteurs à combustion interne auront encore un rôle à jouer pendant de très nombreuses années. Nous pensons que l'avenir du transport routier repose sur un mix énergétique maximisant le rôle des ressources décarbonées et dans lequel les biocarburants seront essentiels. "

Selda Gunsel, Vice-Présidente Technologie des carburants et des lubrifiants de Shell, déclare : "Nous sommes conscients que décarboner le secteur de la mobilité nécessitera un éventail de solutions, et nous souhaitons explorer différentes voies pour y parvenir. Nous évaluons déjà l'opportunité de commander des volumes d'isobutène et dérivés à partir de l’usine existante et des usines futures de Global Bioenergies. Ce sont les collaborations comme celle-ci qui permettent d'accélérer les progrès dans ce domaine".

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

