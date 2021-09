Global Bioenergies : Lancement de la gamme lèvres de la marque LAST

Paris, le 14 septembre 2021: Global Bioenergies annonce que la gamme LAST, jusqu'à présent focalisée sur le maquillage des yeux, s'étend aujourd'hui au maquillage des lèvres. 14 teintes de rouge à lèvres liquides sont ainsi disponibles dès à présent sur le site www.colors-that-last.com.

Tout comme les 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières liquides disponibles depuis juin dernier, les 14 références de rouge à lèvres liquides combinent de façon inédite hautes performances et naturalité élevée. Cette combinaison est rendue possible par l'ingrédient innovant produit par Global Bioenergies, l'isododécane d'origine naturelle.

Muriel Morelli, en charge du développement des produits, précise : « L'isododécane synthétique utilisé par les formulateurs est reconnu depuis longtemps pour ses performances de longue tenue, de faible transfert et de résistance à l'eau, et pour sa capacité à offrir les meilleures propriétés de temps d'application et de séchage. La formule des rouges à lèvres liquides LAST s'appuie sur l'isododécane d'origine naturelle de Global Bioenergies, ce qui permet à la gamme d'être la première à atteindre un taux de naturalité supérieur à 90% tout en maintenant des performances aux meilleurs standards du marché, comme le confirment les tests en aveugle réalisés auprès de consommateurs. C'est la signature de la marque ! ».

Romain Desfresnes, en charge du marketing et de la communication, complète : « Nous avons prolongé l'identité colorielle déjà mise en place avec les produits yeux : des teintes classiques, mais aussi des teintes plus audacieuses, qui correspondent bien à l'époque actuelle où chacun brûle de sortir de chez soi et se laisse tenter par une touche d'extravagance ».

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Opter pour des produits d'origine naturelle est aujourd'hui un acte militant en faveur de l'environnement. Notre procédé trouve ses premiers champs d'application dans le maquillage, et contribuera à l'avenir de façon croissante à la transition environnementale, en impactant des pans entiers de l'industrie des matériaux et des carburants. »

POUR RAPPEL

Les actionnaires présents au capital le 11 juin 2021 bénéficient d'une réduction de 50 % valable sur l'ensemble des produits de la marque LAST jusqu'au 19 septembre inclus. Écrivez à : actionnaires-du-11-juin@global-bioenergies.com

Contact Global Bioenergies

Pauline Bayec

Responsable Relations Investisseurs & Communication Corporate

Téléphone : 01 64 98 20 50

Courriel : invest@global-bioenergies.com

Contact Presse

TG Communication

Courriel : tessa.guilloux@tgcom.fr

Télécharger le PDF