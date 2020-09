Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Growth Paris > Global Bioenergies ALGBE FR0011052257 GLOBAL BIOENERGIES (ALGBE) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Growth Paris - 17/09 17:29:00 2.61 EUR -1.51% 19:44 GLOBAL BIOENERGIES : Rapport semestriel – Juin 2020 PU 19:04 GLOBAL BIOENERGIES : continue d'améliorer ses résultats financiers PU 18:36 GLOBAL BIOENERGIES : continue d'améliorer ses résultats financiers GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Recommandations des analystes Global Bioenergies : Rapport semestriel – Juin 2020 0 17/09/2020 | 19:44 Envoyer par e-mail :

Chers actionnaires, Lors du premier semestre 2020, nous avons confié à un cabinet américain de premier plan la mission d'étudier le marché dans le domaine de la cosmétique des composés que nous produisons. Cette étude a confirmé que des volumes très importants, chiffrés en milliers de tonnes, sont utilisés dans différents segments du domaine de la cosmétique, et que la croissance de ces marchés est très élevée. Il ressort également de l'examen approfondi du marché que notre niveau de production actuel est déjà significatif : il permettrait de faire basculer dans la naturalité plusieurs millions d'unités de produits cosmétiques, représentant une valeur marché d'environ 40 millions d'euros, et ce dès 2021. Bien sûr, cette valeur ne constituera pas directement les revenus de Global Bioenergies, puisqu'il faudra la partager avec des partenaires représentant les différents métiers du domaine : logistique, distribution, packaging… Nous sommes déterminés à réaliser le plus sérieusement possible ce test marché grandeur réelle. Il nous faut pour cela descendre dans la chaîne de valeur, en réalisant nous‐mêmes une partie des opérations préalables à la mise sur le marché des produits. La prochaine étape consiste à obtenir la validation toxicologique de nos produits. Les études sont en cours, et nous comptons prochainement obtenir la validation de l'innocuité de nos composés. Nous avons également monté dans nos locaux d'Evry un laboratoire de formulation, et y avons réalisé de nombreux prototypes en utilisant nos ingrédients comme matières premières principales. Pour prendre pied dans ce métier nouveau pour Global Bioenergies, nous nous sommes entourés d'experts renommés et agissons d'après leurs orientations. Nos prototypes ont aujourd'hui une efficacité technique au moins identique aux meilleurs standards du marché. Par ailleurs, ils sont composés à plus de 90% d'ingrédients renouvelables, dans des segments où de tels niveaux de performance et de naturalité n'avaient jamais pu être combinés. Ces produits sont clairement uniques, et pourraient séduire un public important. Le test marché que nous projetons, puis leur commercialisation à grande échelle, contribueront à réduire l'utilisation de pétrole en cosmétique. Les ressources fossiles seront bientôt bannies du domaine, qui poursuit le double objectif de la préservation des ressources et de la réduction de la production de gaz à effet de serre. D'autres domaines, puis l'ensemble de l'industrie, suivront. Nous prenons part à ce « New Deal vert » qui émerge : il s'agit à court terme de freiner le réchauffement climatique, devenu une réalité criante, et plus globalement de construire pour nos enfants un monde stable, durable, et bienveillant à l'égard de la Nature. Marc DELCOURT Directeur Général, cofondateur invest@global-bioenergies.com RAPPORT ETABLI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GLOBAL BIOENERGIES SITUATION SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020 Nous présentons, en complément du rapport semestriel relatif à Global Bioenergies SA (ci-après « la Société »), les comptes consolidés du groupe réunissant la maison-mère, la filiale allemande Global Bioenergies GmbH (détenue à 100%), la filiale néerlandaise Syngip BV (détenue à 100%) et les sociétés projet IBN-One (détenue à 50%) et IBN-Two (détenue à 100%) (ci-après ensemble « le Groupe »). Nous ne sommes pas soumis à l'obligation d'établir ces comptes consolidés. Notre choix de les présenter correspond à la volonté d'apporter l'information économique la plus lisible possible sur l'activité du Groupe. Les filiales détenues intégralement (Global Bioenergies GmbH, Syngip BV et IBN-Two) ont été consolidées selon la méthode de l'intégration globale. La filiale IBN-One, détenue à 50%, a été consolidée par intégration proportionnelle. Nous rappelons succinctement les grands principes retenus pour la consolidation des comptes : Neutralisation des flux intervenus entre Global Bioenergies SA et ses filiales : capitaux propres et titres correspondants détenus ;

créances et dettes en compte-courant ;

compte-courant ; intérêts des comptes-courants facturés dans le cadre des conventions de trésorerie entre la maison-mère et respectivement Global Bioenergies GmbH, Syngip BV et IBN-One ;

comptes-courants facturés dans le cadre des conventions de trésorerie entre la maison-mère et respectivement Global Bioenergies GmbH, Syngip BV et IBN-One ; autres refacturations diverses. Retraitements opérés dans le cadre de la présentation des comptes consolidés : intégration des crédits-bails au poste immobilisations corporelles pour leur valeur brute retraitée du cumul des amortissements pratiqués depuis l'origine ; la contrepartie ayant été mise en emprunts. Le coût financier lié au crédit-bail est venu s'ajouter aux charges financières ;

crédits-bails au poste immobilisations corporelles pour leur valeur brute retraitée du cumul des amortissements pratiqués depuis l'origine ; la contrepartie ayant été mise en emprunts. Le coût financier lié au crédit-bail est venu s'ajouter aux charges financières ; prise en compte des indemnités de départ à la retraite au passif dans la rubrique des provisions, avec comme contrepartie une dotation aux provisions supplémentaire inscrite au compte de résultat. Siège social : 5, rue Henri Desbruères - 91000 Evry - France - Tel : +33 (0) 1 64 98 20 50 SA à Conseil d'administration au capital social de 435.946,50 euros - RCS Evry 508 596 012 STRUCTURE DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES AU 30/06/2020 Global Bioenergies SA 5 rue Henri Desbruères 91000 EVRY (FR) Création : 17 octobre 2008 100% 100% 50% 100% Syngip Global Bioenergies IBN-One IBN-Two BV GmbH SA GmbH Burg. Lemmensstraat 360 Am Haupttor (Bau 4310) 5 rue Henri Desbruères Am Haupttor (Bau 4310) 6163JT GELEEN (NL) 06237 LEUNA (ALL) 91000 EVRY (FR) 06237 LEUNA (ALL) Acquisition : Création : Création : Création : 2 février 2017 22 janvier 2013 27 mars 2015 8 mai 2015 2 SOMMAIRE I. FAITS MAJEURS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020 page 4 II. FAITS MAJEURS SURVENUS DEPUIS LE 1er JUILLET 2020 page 5 III. PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE page 6 Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie IV. PRESENTATION DES COMPTES DE GLOBAL BIOENERGIES SA page 16 A. Compte de résultat B. Bilan C. Flux de trésorerie V. PERSPECTIVES page 24 VI. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES page 25 Filiales, participations et sociétés contrôlées Dépenses non déductibles Gouvernance et modalités d'exercice de la direction générale Actionnariat & opérations sur titre Risques et incertitudes Rapports du commissaire aux comptes VII. ANNEXES page 36 - Etats financiers des comptes consolidés préparés par In Extenso - Etats financiers de Global Bioenergies SA préparés par In Extenso - Rapports du Commissaire aux comptes 3 FAITS MAJEURS SURVENUS AU COURS DU SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020 Le premier semestre 2020 restera marqué, à l'échelle internationale, par l'émergence de la crise sanitaire liée à l'épidémie Covid-19 et à ses répercussions diverses sur les sociétés et les économies. L'activité du Groupe n'aura pas fait exception. Les sites du pilote et du démonstrateur de Pomacle et Leuna n'ont subi aucune réduction d'activité, mais la Société a dû solliciter le recours à l'activité partielle entre le 16 mars et le 10 avril 2020 pour les salariés du laboratoire d'Evry dont la protection ne pouvait être assurée dans la configuration habituelle des activités, et pour qui le télétravail n'était pas possible. Le volume d'heures chômées sur cette période de quatre semaines n'a finalement été limité qu'à 2.800 heures, correspondant à un niveau d'activité d'environ 60%. L'activité a pu reprendre à un rythme normal dès le 14 avril 2020, après que les mesures visant à assurer la sécurité des salariés ont été définies, adoptées et appliquées en concertation avec les représentants du personnel. En conséquence des incertitudes liées à la dégradation de la situation macro-économique et adoptant une attitude de précaution considérée comme nécessaire du fait d'une activité toujours déficitaire, la Société a annoncé le 30 avril 2020 envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le projet communiqué aux représentants du personnel visait un plan de moins de 10 personnes. Après avoir consulté et recueilli l'avis de ces derniers, la Société a finalement procédé, début juin 2020, au licenciement de 7 salariés. En dépit des moments difficiles vécus au travers des évènements et décisions relatés ci-dessus, le semestre a été le témoin de progrès considérables dans l'appréhension du marché cosmétique et du rôle joué par les dérivés d'isobutène. Cette exploration profonde et minutieuse du domaine aboutit in fine à l'identification d'opportunités commerciales spécifiques qui peuvent être mises en œuvre à court terme. L'exploration a commencé par la mise en place d'une activité de formulation cosmétique, devant permettre d'encore mieux comprendre le métier et d'en saisir progressivement les rouages précis. Le déploiement de cette nouvelle activité, inédite au sein du laboratoire, s'est traduit par le recrutement de deux salariés et l'accompagnement d'une consultante expérimentée. Les acquisitions matérielles n'ont représenté que 20k€ de dépenses, et les frais de matières consommables 30k€ à l'échelle du semestre. L'installation de cette activité, réalisée à moindre coût, a été fondamentale pour se projeter plus avant dans l'univers cosmétique. Elle permet notamment une meilleure prise dans les échanges tissés avec les interlocuteurs qui jalonnent la chaîne de valeur s'étirant des ingrédients jusqu'à la réalisation des produits finis. La Société a ensuite mandaté une étude pour précisément cerner l'utilisation faite des dérivés d'isobutène dans la cosmétique, ainsi que les marchés associés et les dynamiques attendues sur les prochaines années. Les rapports qui ont été livrés illustrent l'importance jouée par ces molécules et augurent surtout la possibilité de tester le marché à partir de petites quantités produites, et donc à court terme. Consécutivement, la Société a donc réfléchi aux moyens qu'elle devait mettre en œuvre pour insérer sa proposition de mise à disposition de dérivés d'isobutène d'origine naturelle dans le marché sans même attendre qu'une usine plus grande soit érigée. Il a notamment fallu définir les étapes qui sépareraient encore l'isobutène produit par la Société des standards et prérequis spécifiques au domaine. A cet égard, la Société a mandaté un certain nombre de sociétés d'ingénierie pour l'accompagner dans cette démarche. 4 Ces nouvelles activités sont lisibles au travers des comptes du Groupe de par l'évolution des dépenses d'industrialisation » et des « autres frais de fonctionnement », dont la variation entre S1 2020 et S1 2019 témoigne d'une augmentation de 513k€, dans un contexte où l'ensemble des autres dépenses a par ailleurs diminué de 884k€. FAITS MAJEURS SURVENUS DEPUIS LE 1 er JUILLET 2019 La Société a annoncé le 25 août 2020 la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux. La Société se dote ainsi d'un outil complémentaire pour renforcer sa structure financière et la liquidité du titre. Les fonds obtenus complèteront les besoins de financement relatifs à la production et à la commercialisation, dans le domaine de la cosmétique, de dérivés de l'isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies. Le Directeur Général a agi sur délégation du Conseil d'administration conformément aux termes de la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 5 septembre 2019. Il a décidé l'émission de 1.500.000 bons de souscription d'actions (BSA), chacun permettant l'émission d'une action nouvelle en cas d'exercice. Kepler Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sans calendrier ni tranches prédéfinis, jusqu'à l'atteinte d'un objectif de 6 millions d'euros sur 24 mois (montant potentiel, non garanti, Global Bioenergies conservant notamment la possibilité de suspendre ou de mettre fin à l'accord à tout moment). Les actions résultant de l'animation de ce contrat seront émises sur la base du cours de Bourse moyen pondéré par les volumes de la session précédant chaque nouvelle émission, diminué d'une décote de 6,5%. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement au travers de l'exercice de la totalité des 1.500.000 BSA, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,85% du capital sur une base non diluée. 5 PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE A. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES 1 Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 6 mois 6 mois 6 mois Produits d'exploitation 1 728 1 427 746 Charges d'exploitation 8 603 8 974 9 309 Résultat d'exploitation -6 876 -7 546 -8 564 EBITDA -5 300 -5 718 -6 601 Résultat financier -128 -154 -323 Résultat exceptionnel 67 119 80 Impôts sur les bénéfices NA* NA* NA* Résultat net -6 937 -7 580 -8 807 Note : par convention, le Groupe n'enregistre pas de Crédit d'Impôt Recherche lors des situations semestrielles

à fin juin.

1. Produits d'exploitation Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 PRODUITS D'EXPLOITATION 1 728 1 427 746 CHIFFRE D'AFFAIRES 30 87 32 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 582 1 339 707 AUTRES PRODUITS 116 2 7 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 correspond à la facturation de services réalisés pour le compte de la filiale IBN-One, codétenue par le groupe Cristal Union. Subventions d'exploitation Les subventions correspondent aux cinq projets financés par l'Europe depuis 2017-2018 visant à diversifier les ressources utilisables par les procédés de Global Bioenergies. Les aides versées par la commission européenne au lancement des projets respectifs étant supérieures à ce qui pouvait être enregistré en subvention, le solde a été comptabilisé en Produits Constatés d'Avance. 1 Les frais des augmentations de capital ont été imputés sur les primes d'émission y relatives par un transfert de charges. Dans le présent rapport, ces frais ont été déduits des charges d'exploitation et corrélativement, le transfert de charges a été déduit des produits d'exploitation. 6 2. Charges d'exploitation Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 CHARGES D'EXPLOITATION 8 603 8 974 9 309 FRAIS DE PERSONNEL 2 223 2 715 2 678 Effectif moyen (Nb) 56,7 61,2 68,5 DEPENSES D'INDUSTRIALISATION 2 420 1 967 1 888 FRAIS DE LABORATOIRE 585 681 694 dont consommables de laboratoire 436 (75%) 479 (70%) 400 (58%) dont sous-traitance de laboratoire 148 (25%) 201 (30%) 295 (42%) LOCATIONS, ENTRETIEN, MAINTENANCE 511 519 540 PROPRIETE INTELLECTUELLE 270 305 407 dont redevances sur licences 114 (42%) 114 (37%) 118 (29%) dont honoraires d'avocats liés à la PI 157 (58%) 192 (63%) 289 (71%) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 1 576 1 828 1 963 AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 018 958 1 138 Répartition des charges d'exploitation S1 2020 (évolution par rapport à S1 2019) Frais de fonctionnement Dotations aux amortissements 18,3% (-2,1pts) 11,8% Frais de personnel (+1,2pt)25,8% (-4,4pts) Propriété intellectuelle Dépenses 3,1% d'industrialisation (-0,3pt) 28,1% Frais de Locations et entretien (+6,2pts) laboratoire 5,9% 6,8% (+0,2pt) (-0,8pt) a. Frais de personnel (2 223k€) Le Groupe a employé un effectif moyen de 56,7 salariés au cours du premier semestre 2020, effectif en baisse comparativement aux premiers semestres des deux années précédentes, lesquels affichaient respectivement des effectifs moyens de 61,2 (S1 2019) et 68,5 salariés (S1 2018). Le site d'Evry accueillait 40 salariés au 30 juin 2020 et la filiale allemande Global Bioenergies GmbH en comptait 7. Sur ces 47 salariés, 8 étaient en contrat à durée déterminée. La baisse des effectifs observable au cours du premier semestre 2020 résulte notamment de la décision de mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant été exécuté en juin 2020 et ayant conduit au licenciement de 7 salariés. Les dépenses de personnel ont diminué de près de 500k€ comparativement au premier semestre 2019, principalement du fait de la réduction des effectifs et également, mais dans des proportions moindres, du fait du recours au dispositif d'activité partielle. Du fait de l'expansion de l'épidémie Covid-19, l'activité de la Société a été partiellement impactée. En effet, si les sites de Pomacle et Leuna n'ont subi aucune réduction d'activité, la Société a dû solliciter le recours à l'activité partielle entre le 16 mars et le 10 avril 2020 pour les salariés du laboratoire d'Evry dont la protection ne pouvait être assurée dans la configuration habituelle des activités et pour qui le télétravail n'était pas possible. Le volume d'heures chômées sur cette période de quatre semaines a été limité à 2.800 heures, correspondant à un niveau d'activité d'environ 60% à l'échelle des salariés du site d'Evry. L'activité a pu reprendre à un rythme normal dès le 14 avril 2020, après que les mesures visant à assurer la sécurité des salariés aient été définies, adoptées et appliquées en concertation avec les représentants du personnel. Répartition des effectifs du Groupe au 30 juin 2020 DG Assistants de labo 1 3 Adm/Business Dev 9 Techniciens 9 Assistants Responsables Ingénieur scientifiques 2 5 Chefs de projet Ingénieurs 9 9 8 Dépenses d'industrialisation (2 420k€) Les dépenses d'industrialisation sont majoritairement portées par Global Bioenergies GmbH (1,25M€) et correspondent principalement aux facturations de l'institut Fraunhofer à qui a été confiée l'exploitation du démonstrateur industriel. Le pilote de Pomacle-Bazancourt a été mis en opération pour des dépenses totalisant 325k€ sur le semestre. Le recours aux sociétés de conseil en procédés et ingénierie représente quant à lui 705k€ de dépenses et divers tests produits ont représenté un total de charges de 115k€, une grande partie de ces deux derniers postes de dépenses a été dirigée ce semestre sur les activités cosmétiques, et notamment la création des conditions qui permettraient d'effectuer des tests marché à court terme. c. Frais de laboratoire (585k€) Les dépenses de ce poste sont portées par le laboratoire de Global Bioenergies SA à Evry. Ces dépenses sont traditionnellement corrélées au nombre de salariés évoluant dans le laboratoire et correspondent d'une part à l'achat de consommables de laboratoire (436k€) et d'autre part à la facturation de services sous-traités (148k€). d. Locations, entretien, maintenance (511k€) Ce poste inclut les loyers et charges locatives des locaux occupés par les différentes entités du Groupe Global Bioenergies (299k€), la location d'équipements de laboratoire (20k€), les contrats de maintenance et d'entretien des équipements du laboratoire ainsi que leurs réparations (141k€) et enfin, les travaux de maintenance relatifs au démonstrateur de Leuna (52k€). La consolidation des comptes impose d'immobiliser les dépenses relatives aux contrats de crédit- bail. A titre informatif, la société Global Bioenergies SA a enregistré 50k€ de dépenses de crédit- bail au cours du premier semestre 2020. e. Redevances brevets et propriété intellectuelle (270k€) Global Bioenergies détient les droits sur un portefeuille d'une trentaine de familles de brevets étendus internationalement, dont la gestion est confiée au cabinet de conseil en propriété intellectuelle allemand Vossius, l'un des plus renommés en Europe. Ce poste représente un coût de 157k€ à l'échelle du premier semestre 2020. Le solde de 113k€ correspond aux redevances des licences d'exploitation concédées par la société Scientist of Fortune, dirigée par M. Philippe Marlière, co-fondateur de Global Bioenergies. Dotations aux amortissements (1 576k€) Les dotations aux amortissements sont principalement liées au démonstrateur industriel de Leuna en Allemagne, dont l'amortissement, calculé sur une durée de 48 mois, a débuté le 1er avril 2017. La dotation y relative représente 1,45M€ à l'échelle du premier semestre 2020. Frais de fonctionnement, d'études et recherches (1 018k€) Au cours du premier semestre 2020, la quote-part des frais de structure et de fonctionnement dans les charges d'exploitation a représenté 11,8% (vs 10,7% sur S1 2019 et 12,2% sur S1 2018) ; cette hausse est imputable aux études spécifiquement menées dans la cosmétique. 9 3. Résultat financier : -128k€ Le résultat financier est principalement dû à la comptabilisation d'intérêts courus sur les emprunts bancaires et avances remboursables. Ce poste inclut par ailleurs l'impact financier des contrats de crédit-bail, comptabilisés à l'actif du bilan du fait de la consolidation des comptes. 4. Résultat exceptionnel : +67k€ Le résultat exceptionnel est notamment constitué du solde des opérations de rachat des actions détenues en propre dans le cadre de l'animation du contrat de liquidité porté par Global Bioenergies SA, ainsi que de la contrepartie de l'amortissement des écritures de retraitement d'une partie de la subvention perçue par Global Bioenergies GmbH de subvention d'exploitation à subvention d'équipement. 10 B. PRESENTATION DU BILAN DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES Actif en k€ 30/06/20 31/12/19 Immobilisations incorporelles 1 228 1 226 Immobilisations corporelles 3 062 4 452 Immobilisations en cours 128 76 Immobilisations financières 1 069 1 065 ACTIF IMMOBILISE 5 487 6 820 Stock + Créances 1 589 3 913 Disponibilités 11 264 16 553 VMP 296 320 Charges constatées d'avance 361 342 ACTIF CIRCULANT 13 509 21 128 TOTAL ACTIF 18 996 27 948 Passif en k€ 30/06/20 31/12/19 Capital 436 436 Prime d'émission 90 351 90 351 Report à nouveau -81 292 -68 550 Résultat -6 937 -12 741 Subvention d'équipement 128 213 CAPITAUX PROPRES 2 686 9 708 PROVISIONS 98 192 Avances conditionnées et emprunts 8 829 9 646 Fournisseurs 2 380 2 640 Dettes fiscales et sociales 1 251 1 088 Autres dettes et PCA 3 752 4 674 DETTES 16 212 18 048 TOTAL PASSIF 18 996 27 948 1. Actif immobilisé : - 1 333k€ Les immobilisations incorporelles incluent un écart d'acquisition de 1,19M€ généré à l'acquisition de la société Syngip BV et résultant de la différence entre le coût d'acquisition (875k€) et la valeur des capitaux propres de Syngip BV au moment de l'acquisition (valeur négative de -260k€). Les immobilisations corporelles diminuent principalement du fait de l'amortissement du démonstrateur de Leuna initié en avril 2017 dont le calcul est basé sur une durée de 48 mois. La méthode de consolidation utilisée réintègre à l'actif en immobilisations corporelles les éléments qui ont été financés en crédit-bail. Le montant net retraité s'élève à 181k€, correspondant à un montant brut de 2 692k€ desquels ont été déduits 2 511k€ d'amortissements déjà pratiqués. Les immobilisations financières sont principalement constituées de cautionnements mis en place dans le cadre des projets financés par la commission européenne. 2. Actif circulant : -7619k€ a. Stock + Créances (-2 324k€) La variation de ce poste est principalement due au fait qu'aucun crédit d'impôt (notamment le CIR) n'est, par convention, enregistré lors des situations semestrielles. b. Disponibilités & VMP (-5 313k€) La trésorerie brute du Groupe s'établit à 11,6M€ (dont 120k€ de valorisation d'actions auto- détenues notamment dans le cadre du contrat de liquidité et 176k€ de SICAV nanties) ; elle était de 16,9M€ au 31 décembre 2019. 11 Charges constatées d'avance (+19k€) La variation de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier. 3. Capitaux propres : -7022k€ Aucune opération sur le capital n'est intervenue au cours du premier semestre 2020. Les capitaux propres diminuent donc du fait de l'imputation du résultat net de la période (-6 937k€) et, pour le solde de 85k€, du fait de l'amortissement d'une partie de la subvention allemande du BMBF encaissée en 2016 et 2017 enregistrée en subvention d'équipement plutôt qu'en subvention d'exploitation. 4. Dettes : -1836k€ a. Avances conditionnées et emprunts (-817k€) Le Groupe a bénéficié des différentes mesures déployées par les établissements bancaires en réaction à l'épidémie de Covid-19, et notamment le report des échéances de remboursement de prêts. Ainsi, aucun décaissement n'est intervenu au cours du premier semestre relativement aux deux Prêts à Taux Zéro Innovation (PTZI) émis respectivement en 2013 et 2015 par Bpifrance pour un total de 2,14M€ en soutien au programme Isobutène ; le solde restant dû au 30/06/2020 est donc le même que celui au 31/12/2019 soit 918k€. En 2015, le Groupe avait obtenu un prêt de 4,4M€ auprès d'un consortium réunissant quatre banques françaises (BNP-Paribas, Société Générale, CIC et Bpifrance) pour compléter le financement du démonstrateur industriel de Leuna. L'amortissement de ces différents prêts s'est poursuivi au cours du premier semestre 2020 avec le bénéfice du report des échéances évoqué précédemment (-126k€). Global Bioenergies a encaissé entre 2014 et 2017 la totalité des versements de l'ADEME au titre d'avances remboursables relatives au projet « BioMA+ ». Leur remboursement a été initié au second semestre 2018. Les remboursements du premier semestre 2020 ont représenté un montant total de 757k€, en partie compensés par 83k€ d'intérêts courus non échus comptabilisés au titre du solde dû (-673k€). Sur le deuxième projet soutenu par l'ADEME (projet « Isoprod »), les versements encaissés en 2016 au lancement du projet, en juin 2018 au franchissement de la première étape clé puis en octobre 2019 au franchissement de la deuxième étape clé génèrent également des intérêts (+13k€). A ce jour, aucun remboursement n'a été effectué sur ce projet. Le solde de l'évolution (-30k€) correspond à la comptabilisation en emprunts de la valeur nette des équipements acquis par crédit-bail et immobilisés du fait de la consolidation des comptes. 12 AVANCES CONDITIONNEES ET au 31/12/19 Augm. Dim. au 30/06/20 EMPRUNTS 2 BPIFRANCE 1 218 k€ - k€ - k€ 1 218 k€ BNP 303 k€ - k€ -59 k€ 244 k€ SOCIETE GENERALE 274 k€ - k€ -56 k€ 218 k€ CIC 158 k€ - k€ -11 k€ 147 k€ ADEME BIOMA+ 2 251 k€ +83 k€ -757 k€ 1 578 k€ ADEME ISOPROD 5 228 k€ +13 k€ - k€ 5 241 k€ IMMOBILISATIONS DES CREDITS-BAILS 210 k€ - k€ -30 k€ 181 k€ COMPTE-COURANT GROUPE 2 k€ - k€ - k€ 2 k€ TOTAL 9 646 k€ +96 k€ -912 k€ 8 829 k€ b. Fournisseurs (-260k€) La variation de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier. d. Dettes fiscales et sociales (+163k€) La variation de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier. Autres dettes yc Produits Constatés d'Avance (-922k€) Les projets financés par la commission européenne impactent potentiellement les comptes de dettes à deux niveaux. D'une part, Global Bioenergies, en tant que coordonnateur de deux des cinq projets, encaisse la totalité des aides versées sur ces deux projets, y compris la quote-part relative aux partenaires des projets. Il lui incombe ensuite de redistribuer les aides selon les méthodes approuvées au sein des consortiums respectifs. Au 30 juin 2020, le groupe Global Bioenergies n'était redevable d'aucun montant vis-à-vis d'un quelconque partenaire, l'intégralité des sommes encaissées de la commission ayant été réparties entre Global Bioenergies et les autres partenaires. D'autre part, les montants encaissés dépassent à la date de clôture les engagements de dépenses relatifs aux projets en tenant compte du taux de prise en charge accordé, se traduisant donc par l'enregistrement de « Produits Constatés d'Avance », lesquels ont diminué de 1 188k€ sur la période et ce, malgré un total d'encaissements relatifs aux différents projets de 1 253k€ sur la même période. 2 Inclut les intérêts courus 13 C. PRESENTATION DES FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES Le solde des encaissements et des décaissements du Groupe fait état d'une diminution de 5,1 millions d'euros de la trésorerie entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020. FLUX DE TRESORERIE en k€ S1 2020 2019 2018 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -4 252 -10 270 -7 418 Résultat net -6 936 -12 741 -13 637 Dotations aux amortissements (+) 1 397 3 444 3 457 Impact de la variation du BFR 1 287 -973 2 762 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -243 -241 -974 Acquisitions d'immobilisations (-) 243 241 974 Cession d'immobilisation (+) - - - Flux de trésorerie provenant des activités de financement -663 17 179 5 259 Augmentation de capital en numéraire (+) - 16 931 6 431 Frais d'AK imputés sur prime d'émission (-) - 604 361 Subventions d'équipement (+) - - - Avances remboursables perçues (+) - 2 905 1 087 Avances remboursables restituées (-) - 728 - Emprunts contractés (+) - - 297 Emprunts remboursés (-) 663 1 111 2 279 Apport comptes courants associés - -226 84 Variation de périmètre - 12 - Variation de trésorerie -5 158 +6 668 -3 133 Trésorerie d'ouverture 16 023 9 354 12 486 Trésorerie de clôture 3 10 866 16 023 9 354 1. Flux provenant des activités opérationnelles : -4252k€ La perte nette de 6 936k€ a été ajustée des dotations aux amortissements. Le besoin en fonds de roulement diminue de plus d'un million d'euros comparativement au 31/12/2019 : le stock diminue de 70k€ ;

les créances et charges constatées d'avance diminuent de 2 235k€, notamment du fait de l'encaissement du CIR 2019 en juin 2020 et de la non comptabilisation du CIR lors des arrêtés semestriels, contrairement aux arrêtés annuels ;

les dettes fournisseurs diminuent de 260k€ ;

les autres postes créditeurs, notamment les produits constatés d'avance, diminuent de

759k€. 3 Déduction faite des intérêts courus non échus à hauteur de 0,7M€ au 30/06/2020 et de 0,8M€ au 31/12/2019 14 2. Flux provenant des activités d'investissement : -243k€ Ces flux correspondent à divers investissements matériels. 3. Flux provenant des activités de financement : -663k€ Les flux relatifs au remboursement des différents prêts et avances obtenus sont détaillés au 4.a. Avances conditionnées et emprunts ». Pour mémoire et par convention, les flux de trésorerie détaillés dans la section « activités de financement » du tableau de flux de trésorerie n'incluent pas les intérêts échus de la période, lesquels sont intégrés au résultat repris dans la section

activités opérationnelles » (le tableau de la section 4 .a « Avances conditionnées et emprunts » indique un total remboursé de 912k€ incluant 249k€ d'intérêts au titre du projet BioMA+ financé par l'ADEME). Les intérêts courus non échus et leur contrepartie lorsqu'elle intervient, à savoir leur paiement le moment venu, sont, pour leur part, directement retraités du montant de trésorerie de clôture indiqué en bas de tableau. 15 IV. PRESENTATION DES COMPTES DE GLOBAL BIOENERGIES SA Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes sont conformes à la réglementation en vigueur et sont décrites dans l'annexe aux comptes. A. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT DE GLOBAL BIOENERGIES SA4 Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 6 mois 6 mois 6 mois Produits d'exploitation 1 009 1 157 704 Charges d'exploitation 7 277 7 779 8 404 Résultat d'exploitation -6 268 -6 621 -7 699 EBITDA -6 140 -6 326 -7 410 Résultat financier -82 -125 -190 Résultat exceptionnel 4 129 -5 Impôts sur les bénéfices Cf. note ci-dessous Cf. note ci-dessous Cf. note ci-dessous Résultat net -6 346 -6 617 -7 895 Note : par convention, la Société n'enregistre pas de Crédit d'Impôt Recherche lors des situations semestrielles à fin juin. 1. Produits d'exploitation Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 6 mois 6 mois 6 mois PRODUITS D'EXPLOITATION 1 009 1 157 704 CHIFFRE D'AFFAIRES 61 69 100 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 929 1 070 604 AUTRES PRODUITS 19 19 1 Les subventions enregistrées depuis 2018 correspondent aux quotes-parts pouvant être comptabilisées sur les projets financés par l'Europe Optisochem et Rewofuel. Les totaux comptabilisés au cours des premiers semestres 2019 et 2020 sont plus importants que celui enregistré au cours du premier semestre 2018 du fait que le projet Rewofuel a démarré en juin 2018 et bénéficie donc en 2019 et 2020 d'un effet « semestre plein ». 4 Les frais des augmentations de capital ont été imputés sur les primes d'émission y relatives par un transfert de charges. Dans le présent rapport, ces frais ont été déduits des charges d'exploitation et corrélativement, le transfert de charges a été déduit des produits d'exploitation. 16 2. Charges d'exploitation Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 6 mois 6 mois 6 mois CHARGES D'EXPLOITATION 7 277 7 779 8 404 FRAIS DE PERSONNEL 1 912 2 317 2 235 Effectif moyen (Nb) 49,3 50,5 57,5 DEPENSES D'INDUSTRIALISATION 2 573 2 165 2 288 dont refacturation amortissement Leuna 1 449 1 449 1 571 FRAIS DE LABORATOIRE ET DE R&D 996 1 338 1 522 dont prestations GmbH (1) 411 580 678 dont prestations Syngip (1) - 107 218 LOCATIONS ET ENTRETIEN 489 535 648 PROPRIETE INTELLECTUELLE 270 305 407 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 127 295 289 AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 909 824 1 014 Dépenses intra-groupe correspondant à la facturation de prestations de R&D réalisées respectivement par la filiale allemande Global Bioenergies GmbH et par la filiale néerlandaise Syngip BV a. Frais de personnel (1 912k€) La Société a employé un effectif moyen de 49,3 salariés au cours du premier semestre 2020, effectif en légère baisse comparativement au premier semestre 2019 (50,5 salariés). Les dépenses ont diminué plus que proportionnellement par rapport à la baisse des effectifs : c'est principalement l'effet d'une modification opérée en 2019 au calendrier de versement des primes variables (l'octroi de ces primes avait été gelé sur le premier semestre et avait été finalement opéré en juillet, postérieurement à la levée de fonds réalisée en juin). C'est également l'effet du recours au dispositif d'activité partielle, bien que les activités n'aient été que partiellement et ponctuellement impactées. En effet, la Société n'a dû solliciter le recours à l'activité partielle qu'entre le 16 mars et le 10 avril 2020, et ce, uniquement pour les salariés du laboratoire d'Evry dont la protection ne pouvait être assurée dans la configuration habituelle des activités et pour qui le télétravail n'était pas possible. Le volume d'heures chômées sur cette période de quatre semaines a été limité à 2.800 heures, correspondant à un niveau d'activité d'environ 60% à l'échelle des salariés du site d'Evry. Pour mémoire, la décision de mettre en œuvre un plan de licenciement collectif a été prise pour s'adapter aux risques induits par la crise liée à l'épidémie Covid-19 et a conduit, fin juin 2020, au départ de 7 salariés de la Société. 17 b. Dépenses d'industrialisation (2 573k€) Les dépenses d'industrialisation correspondent principalement à des runs de fermentation exécutés dans le pilote de Pomacle-Bazancourt (325k€) ainsi qu'à des prestations confiées à des consultants ou entreprises externes choisis pour leur expertise ou expérience spécifiques permettant d'adapter les procédés aux exigences du monde industriel et à celui de la cosmétique en particulier (684k€). Divers tests produits ont également été menés pour 116k€. Le solde de 1 449k€ résulte de la refacturation des coûts d'amortissements du démonstrateur de Leuna par la filiale allemande Global Bioenergies GmbH (facturation neutralisée en comptes consolidés). Pour rappel, ce démonstrateur a commencé à être amorti le 1er avril 2017 sur une durée de 4 ans. c. Frais de laboratoire et de R&D (996k€) Ces dépenses sont fortement corrélées au nombre de salariés évoluant en laboratoire. La variation de ce poste (-342k€ par rapport à la même période l'année dernière) reflète la diminution des effectifs et un moindre recours aux filiales Syngip BV et Global Bioenergies GmbH pour certaines prestations de recherche réalisées au bénéfice de la maison-mère. d. Locations et entretien (489k€) Ce poste inclut les loyers et charges locatives des locaux occupés par Global Bioenergies (279k€), la location d'équipements de laboratoire (70k€ dont 50k€ de crédit-bail), les contrats de maintenance et d'entretien des équipements du laboratoire ainsi que leurs réparations (141k€). e. Redevances brevets et propriété intellectuelle (270k€) Global Bioenergies exploite un portefeuille d'une trentaine de familles de brevets et demandes de brevets étendues internationalement, dont la gestion est confiée au cabinet de conseil en propriété intellectuelle allemand Vossius, l'un des plus renommés en Europe. Dotations aux amortissements (127k€) Frais de fonctionnement, d'études et recherches (909k€) La quote-part des frais de structure et de fonctionnement dans les charges d'exploitation représente 12,5% du total des charges d'exploitation ; ce poste inclut également les dépenses d'études et recherches, notamment celles spécifiques à la cosmétique. 3. Résultat financier : -82k€ Les produits financiers (62k€) de Global Bioenergies SA sont principalement constitués des intérêts calculés sur les comptes courants relatifs aux filiales. Les charges financières sont principalement constituées des intérêts des emprunts et avances remboursables (103k€). Elles incluent la dépréciation des titres initialement destinés aux anciens associés de Syngip BV (42k€). 4. Résultat exceptionnel : 4k€ Le résultat exceptionnel est principalement constitué du solde des opérations de rachat des actions détenues en propre. 18 B. PRESENTATION DU BILAN DE GLOBAL BIOENERGIES SA Actif en k€ 30/06/20 31/12/19 Immobilisations incorporelles 35 33 Immobilisations corporelles 502 544 Immobilisations financières 11 473 12 158 ACTIF IMMOBILISE 12 010 12 735 Stock + Créances 1 502 3 282 Disponibilités 10 582 15 678 VMP 296 320 Charges constatées d'avance 358 334 ACTIF CIRCULANT 12 739 19 615 TOTAL ACTIF 24 749 32 349 Passif en k€ 30/06/20 31/12/19 Capital 436 436 Prime d'émission 90 351 90 351 Report à nouveau -75 744 -63 513 Résultat -6 346 -12 230 CAPITAUX PROPRES 8 697 15 043 Avances conditionnées et emprunts 8 098 8 886 Fournisseurs 1 458 1 502 Dettes fiscales et sociales 1 218 1 066 Autres dettes et PCA 5 277 5 853 DETTES 16 052 17 306 TOTAL PASSIF 24 749 32 349 1. Actif immobilisé : -725k€ La valeur nette des immobilisations incorporelles et corporelles diminue du fait des amortissements (127k€), en partie contrebalancés par quelques acquisitions et travaux d'agencements (88k€). Les immobilisations financières diminuent de 685k€ du fait d'avances en compte courant concédées à la filiale Global Bioenergies GmbH pour un total de 2 062k€, compensées par le règlement des factures de services R&D et d'amortissement du démonstrateur de Leuna par déduction du compte courant pour 1 860k€, à quoi viennent s'ajouter les déductions de compte courant du fait des avancées réalisées par Global Bioenergies GmbH sur les projets européens. Il convient de noter que certaines acquisitions récentes d'équipements de laboratoire n'apparaissent pas au bilan du fait du recours à des contrats de crédits-bails. Au 30 juin 2020, les engagements de crédit-bail font état d'un encours de 101k€. Echéancier au 30/06/2020 des redevances de crédits-bails 2020 S1 2020 S2 2021 2022 2023 2024 50k€ 45k€ 56k€ - k€ - k€ - k€ 19 2. Actif circulant : -6876k€ Stock - Créances - Charges constatées d'avance (-1 780k€) La variation de ce poste s'explique très principalement du fait de l'encaissement du crédit d'impôt recherche (CIR) relatif à l'exercice 2019 au cours du mois de juin pour un montant de 1 421k€ ; à noter que par convention on n'enregistre pas de CIR lors des situations semestrielles. Disponibilités - VMP (-5 119k€) La trésorerie brute de Global Bioenergies SA est de 10,9M€ au 30 juin 2020. 3. Capitaux propres : -6346k€ Aucune opération sur le capital n'est intervenue au cours du premier semestre 2020. Les capitaux propres diminuent donc uniquement du fait de l'imputation du résultat net de la période (-6 346k€). 4. Dettes : -1254k€ a. Avances conditionnées et emprunts (-788k€) La Société a bénéficié des différentes mesures déployées par les établissements bancaires en réaction à l'épidémie de Covid-19, et notamment le report des échéances de remboursement de prêts. Ainsi, aucun décaissement n'est intervenu au cours du premier semestre relativement aux deux Prêts à Taux Zéro Innovation (PTZI) émis respectivement en 2013 et 2015 par Bpifrance pour un total de 2,14M€ en soutien au programme Isobutène ; le solde restant dû au 30/06/2020 est donc le même que celui au 31/12/2019 soit 918k€. En 2015, la Société avait obtenu un prêt de 4,4M€ auprès d'un consortium réunissant quatre banques françaises (BNP-Paribas, Société Générale, CIC et Bpifrance) pour compléter le financement du démonstrateur industriel de Leuna. L'amortissement de ces différents prêts s'est poursuivi au cours du premier semestre 2020 avec le bénéfice du report des échéances évoqué précédemment (-126k€). Global Bioenergies a encaissé entre 2014 et 2017 la totalité des versements de l'ADEME au titre d'avances remboursables relatives au projet « BioMA+ ». Leur remboursement a été initié au second semestre 2018. Les remboursements du premier semestre 2020 ont représenté un montant total de 757k€, en partie compensés par 83k€ d'intérêts courus non échus comptabilisés au titre du solde dû (-673k€). Sur le deuxième projet soutenu par l'ADEME (projet « Isoprod »), les versements encaissés en 2016 au lancement du projet, en juin 2018 au franchissement de la première étape clé puis en octobre 2019 au franchissement de la deuxième étape clé génèrent également des intérêts (+12k€). A ce jour, aucun remboursement n'a été effectué sur ce projet. 20 AVANCES CONDITIONNEES au 31/12/19 Augm. Dim. au 30/06/20 ET EMPRUNTS 5 BPIFRANCE 1 218 k€ - k€ - k€ 1 218 k€ BNP 304 k€ - k€ -59 k€ 244 k€ SOCIETE GENERALE 274 k€ - k€ -56 k€ 218 k€ CIC 158 k€ - k€ -11 k€ 147 k€ ADEME BIOMA+ 2 251 k€ +83 k€ -757 k€ 1 578 k€ ADEME ISOPROD 4 682 k€ +12 k€ - k€ 4 694 k€ TOTAL 8 886 k€ +95 k€ -882 k€ 8 098 k€ b. Fournisseurs et comptes rattachés (-44k€) La variation de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier. Dettes fournisseurs de la Société (SA) Non échu 0 à 30 jours 31 à 45 jours 46 jours et + TOTAL 31/12/2014 940k€ 714k€ 92k€ 72k€ 1 818k€ 31/12/2015 57k€ 836k€ 90k€ 40k€ 1 024k€ 31/12/2016 172k€ 459k€ 163k€ 16k€ 811k€ 31/12/2017 927k€ 485k€ 9k€ 3k€ 1 423k€ 31/12/2018 762k€ 448k€ 204k€ 34k€ 1 472k€ 31/12/2019 955k€ 316k€ 7k€ 223k€ 1 502k€ 30/06/2020 956€ 123k€ 9k€ 369k€ 1 458k€ c. Dettes fiscales et sociales (-152k€) La variation de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier. Autres dettes & Produits Constatés d'Avance (-576k€) Les projets financés par la commission européenne peuvent impacter les comptes de dettes à deux niveaux. D'une part, Global Bioenergies, en tant que coordonnateur de deux projets, encaisse la totalité des aides versées sur ces deux projets, y compris la quote-part relative aux partenaires des projets. Il lui incombe ensuite de redistribuer les aides selon les méthodes approuvées au sein des consortiums respectifs. Au 30 juin 2020, la société Global Bioenergies SA était uniquement redevable d'un montant de 2,1M€ vis-à-vis de sa filiale détenue à 100% Global Bioenergies GmbH, le reste de l'aide ayant bien été distribué aux autres partenaires. Les montants encaissés peuvent dépasser à la date de clôture les engagements de dépenses relatifs aux projets en tenant compte du taux de prise en charge, se traduisant par l'enregistrement de « Produits Constatés d'Avance ». 5 inclut les intérêts courus 21 C. PRESENTATION DES FLUX DE TRESORERIE DE GLOBAL BIOENERGIES SA Le solde des encaissements et des décaissements de la Société fait état d'une diminution de la trésorerie d'environ 5 millions d'euros entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. FLUX DE TRESORERIE (SA) en k€ S1 2020 2019 2018 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -4 890 -10 209 -11 393 Résultat net -6 346 -12 230 -11 666 Dotations aux amortissements (+) 166 1 215 524 Impact de la variation du BFR 1 290 806 -251 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement 559 -1 677 3 614 Acquisitions d'immobilisations (-) 91 1 742 843 Cession d'immobilisation (+) - - 297 Impact variation comptes courants -650 -65 4 160 Flux de trésorerie provenant des activités de financement -633 17 914 5 139 Augmentation de capital en numéraire (+) - 16 931 6 727 Frais d'AK imputés sur prime d'émission (-) - 604 361 Avances remboursables perçues (+) - 2 632 1 087 Emprunts contractés (+) - 640 - Avances remboursables restituées (-) - 728 398 Emprunts remboursés (-) 633 952 1 916 Variation de trésorerie -4 965 +6 029 -2 638 Trésorerie d'ouverture 15 172 9 143 11 781 Trésorerie de clôture6 10 207 15 172 9 143 1. Flux provenant des activités opérationnelles : -4890k€ La perte nette de 6 346k€ a été ajustée des dotations aux amortissements. Le besoin en fonds de roulement diminue de 1 290k€ : le stock diminue de 88k€ ;

les créances et charges constatées d'avance diminuent de 1 668k€, notamment du fait de l'encaissement du CIR 2019 pour 1 421k€ en juin 2020 et de la non comptabilisation, par convention, du CIR lors des arrêtés semestriels ;

les dettes fournisseurs diminuent de 48k€ ;

les autres postes créditeurs, y compris les produits constatés d'avance, diminuent de 418k€ notamment suite aux réalisations menées par Global Bioenergies GmbH sur le projet Optisochem. 6 Déduction faite des intérêts courus non échus sur avances et emprunts pour un montant de 1,29M€ au 30/06/2019 22 2. Flux provenant des activités d'investissement : +559k€ Les acquisitions matérielles du semestre sont limitées à 91k€. Les flux d'investissement sont principalement orientés par le solde des mouvements (-650k€) sur les comptes courants concédés aux filiales : sur Global Bioenergies GmbH : 2 062k€ d'augmentation du compte courant, pour plusieurs mouvements de trésorerie de la maison-mère vers la filiale et la comptabilisation des intérêts de la période, en partie compensés par 2 717k€ de diminution du compte courant pour le règlement des factures de l'amortissement du démonstrateur de Leuna et des services de R&D réalisées par la filiale pour un total de 1 860k€, ainsi que les diminutions inhérentes aux progrès réalisés sur les projets européens ;

maison-mère vers la filiale et la comptabilisation des intérêts de la période, en partie compensés par 2 717k€ de diminution du compte courant pour le règlement des factures de l'amortissement du démonstrateur de Leuna et des services de R&D réalisées par la filiale pour un total de 1 860k€, ainsi que les diminutions inhérentes aux progrès réalisés sur les projets européens ; sur Syngip BV : 6k€ d'augmentation du compte courant, pour la comptabilisation des intérêts de la période. 3. Flux provenant des activités de financement : -633k€ Les flux relatifs au remboursement des différents prêts et avances obtenus sont détaillés au 4.a. Avances conditionnées et emprunts ». Pour mémoire et par convention, les flux de trésorerie détaillés dans la section « activités de financement » du tableau de flux de trésorerie n'incluent pas les intérêts échus de la période, lesquels sont intégrés au résultat repris dans la section

activités opérationnelles » (le tableau de la section 4.a « Avances conditionnées et emprunts » indique un total remboursé de 882k€, lequel inclut 249k€ d'intérêts au titre du projet BioMA+ financé par l'ADEME). Les intérêts courus non échus et leur contrepartie lorsqu'elle intervient, à savoir leur paiement le moment venu, sont, pour leur part, directement retraités du montant de trésorerie de clôture indiqué en bas de tableau. 23 PERSPECTIVES L'appréhension progressive du marché de la cosmétique et du rôle joué spécifiquement par les dérivés d'isobutène permet désormais d'entrevoir de recourir à des tests marchés dans les prochains mois ; tests qui pourraient se traduire, en cas de succès, par l'enregistrement de chiffre d'affaires dans des proportions potentielles qui n'avaient jusqu'alors jamais été envisagées en l'absence d'une usine de production dédiée. Global Bioenergies s'est attelée le plus sérieusement possible à l'exercice devant permettre de créer les conditions de réalisation de ces tests marché dès 2021, portée par la conviction d'avoir entre les mains un procédé unique offrant des solutions inattendues par le domaine de la cosmétique. La quête de naturalité de ce dernier s'affirme de plus en plus, semestre après semestre. Loin de correspondre à un phénomène de mode, ce virage unanimement pris par tous les acteurs qui le composent augure d'un futur pas si lointain où la cosmétique sera naturelle, ou ne sera pas. Dans ce paysage, l'intérêt des solutions apportées par Global Bioenergies ne peut être nié. Le niveau actuel de production correspond à l'équivalent de plusieurs millions de produits qui pourraient se retrouver sur les étals ou les sites marchands, pour une valeur retail dépassant les 40 millions d'euros. L'enjeu pour Global Bioenergies est de faire valoir l'impact de sa solution en termes de gain de naturalité, et d'extraire une part importante de cette valeur retail. La diminution du burn-rate ne se fera non plus uniquement au travers de la réduction des dépenses, mais également par l'émergence d'un chiffre d'affaires qui n'était pas en vue il y a encore quelques mois de cela et qui permettra d'entrevoir l'atteinte de la profitabilité. L'intérêt de disposer d'une usine de plus grande taille reste entier : ses perspectives de rentabilité potentiellement très élevées pourraient être confirmées par les tests marché ambitionnés à court terme dans la cosmétique. Elle permettrait par ailleurs de tester à échelle réelle le marché des biocarburants aériens. Global Bioenergies reste plus que jamais convaincue du rôle qu'elle est appelée à jouer dans la transition opérée par la cosmétique, qui s'érige comme le premier des grands domaines industriels à pouvoir s'affranchir en totalité du pétrole. 24 VI. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES A. Filiales, participations et sociétés contrôlées Global Bioenergies SA 5 rue Henri Desbruères 91000 EVRY (FR) Création : 17 octobre 2008 100% 100% 50% 100% Syngip Global Bioenergies IBN-One IBN-Two BV GmbH SA GmbH Burg. Lemmensstraat 360 Am Haupttor (Bau 4310) 5 rue Henri Desbruères Am Haupttor (Bau 4310) 6163JT GELEEN (NL) 06237 LEUNA (ALL) 91000 EVRY (FR) 06237 LEUNA (ALL) Acquisition : Création : Création : Création : 2 février 2017 22 janvier 2013 27 mars 2015 8 mai 2015 25 1. Global Bioenergies GmbH La société Global Bioenergies GmbH est une filiale à 100% de la Société. Créée le 22 janvier 2013, elle comptait 7 salariés au 30/06/2020 œuvrant principalement à l'exploitation, conjointement avec les équipes de l'institut Fraunhofer, du démonstrateur industriel de Leuna. Bilan de Global Bioenergies GmbH au 30 juin 2020 Actif en k€ 30/06/20 31/12/19 Immobilisations incorporelles - - Immobilisations corporelles 2 343 3 696 Immobilisations financières - - ACTIF IMMOBILISE 2 343 3 696 Stock + Créances 1 064 1 232 Disponibilités 47 98 Charges constatées d'avance 3 8 ACTIF CIRCULANT 1 114 1 338 TOTAL ACTIF 3 457 5 034 Passif en k€ 30/06/20 31/12/19 Capital 25 25 Report à nouveau -4 137 -2 900 Résultat -704 -1 237 CAPITAUX PROPRES - 4 817 -4 112 PROVISIONS 22 107 Avances en compte courant 7 306 7 948 Dettes fournisseurs 917 1 068 Autres dettes et PCA 29 23 DETTES 8 252 9 039 TOTAL PASSIF 3 457 5 034 La diminution des immobilisations corporelles correspond à l'amortissement du démonstrateur sur une durée de quatre ans ayant débuté le 1er avril 2017. Les créances, en diminution de 168k€, sont portées par les encaissements correspondant aux projets financés au travers de subventions européennes. Les encaissements sont effectués sur le compte de Global Bioenergies SA et incluent un pré-financement des opérations : une créance de 886 k€ est donc enregistrée au titre de deux de ces projets et sera progressivement libérée par diminution du compte courant lorsque les dépenses relatives à ce préfinancement auront été observées. Le total des avances en compte courant accordées par Global Bioenergies SA à Global Bioenergies GmbH diminue légèrement. Les avances effectuées régulièrement pour financer l'activité de cette filiale ont été compensées par (i) les créances liées aux différents projets européens dans lesquels Global Bioenergies GmbH intervient au nom de Global Bioenergies SA et par (ii) les facturations de services R&D et d'amortissement du démonstrateur. L'ensemble de ces créances et facturations est soldé par diminution du poste « Avances en compte courant ». Les dettes fournisseurs, en légère diminution, sont principalement issues des prestations de l'institut Fraunhofer. Enfin, une provision pour risques avait été enregistrée pour 107k€ au titre d'un contentieux relatif des travaux de maintenance ; cette provision a été levée début 2020 après que les parties aient trouvé un point d'accord. Le montant de 107k€ a été extourné au profit de l'enregistrement d'une charge de 71k€. La provision de 22k€ figurant au 30 juin 2020 a été inscrite du fait d'une erreur de calcul relatif à la TVA. 26 Compte de résultat de Global Bioenergies GmbH au 30 juin 2020 Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 Produits d'exploitation 2 513 2 303 2 250 Chiffre d'affaires 1 860 2 086 2 250 Prestations R&D à GBE SA 411 580 678 Facturation amort. démonstrateur 1 449 1 449 1 571 Autres - 56 - Subventions d'exploitation 653 217 - Charges d'exploitation 3 138 3 196 3 121 Frais de personnel 311 332 281 Dépenses d'industrialisation 1 284 1 256 1 150 Locations et entretien 72 100 20 Dotations aux amortissements 1 454 1 454 1 579 Autres frais de fonctionnement 17 55 92 Résultat d'exploitation -626 -892 -871 Résultat financier -57 -74 -104 Résultat exceptionnel -22 - - Résultat net -704 -966 -975 Les produits d'exploitation correspondent à la facturation de prestations de R&D et de l'amortissement du démonstrateur à la maison-mère. Les charges d'exploitation sont formées, outre les frais de personnel, de dépenses relatives à l'exploitation du démonstrateur ou à la gestion de divers projets pour le compte de Global Bioenergies SA. L'amortissement du démonstrateur représente à lui seul près de la moitié des charges d'exploitation. 2. IBN-OneSA IBN-One est une société-projet créée par Global Bioenergies le 27 mars 2015 avec un capital de 37.000 euros. Son capital a été porté à un million d'euros le 13 mai 2015 lors d'une opération qui a permis à Cristal Union, numéro deux du sucre en France et partenaire historique de la Société d'entrer au capital de IBN-One en apportant 500.000 euros. Concomitamment, Global Bioenergies SA a souscrit à l'augmentation à hauteur de 473.000 euros. Plus récemment, au cours du mois de juillet 2019, les deux actionnaires ont souscrit à une augmentation de capital d'un montant total de 3,2M€ dont 1,92M€ a été libéré (920k€ par compensation de compte courant et 1M€ par apport en numéraire). La société est codétenue à parts égales entre Global Bioenergies SA et Cristal Union. L'objet de cette société est de construire et d'exploiter en France la première usine de conversion de ressources renouvelables en isobutène, en mettant en œuvre les procédés de Global Bioenergies. 27 Bilan de IBN-One SA au 30 juin 2020 Actif en k€ 30/06/20 31/12/19 Capital souscrit non appelé 1 280 1 280 Immobilisations corporelles - - Immobilisation en cours 256 154 ACTIF IMMOBILISE 1 536 1 434 Stock + Créances 18 43 Disponibilités 1 233 1 514 Charges constatées d'avance - - ACTIF CIRCULANT 1 251 1 557 TOTAL ACTIF 2 787 2 991 Passif en k€ 30/06/20 31/12/19 Capital 4 200 4 200 Report à nouveau -2 465 -2 248 Résultat -87 -216 CAPITAUX PROPRES -1 648 -1 735 Avances conditionnées 1 047 1 047 Avances en compte courant 9 8 Dettes fournisseurs 83 154 Autres dettes et PCA - 45 DETTES 1 139 1 256 TOTAL PASSIF 2 787 2 991 Le bilan de IBN-One SA fait principalement état des financements encaissés : outre le capital d'origine, IBN-One a bénéficié d'avances en compte-courant de la part de ses deux actionnaires (ces avances ont été en grande partie soldées au travers de l'augmentation de capital de juillet 2019, en partie réalisée par compensation de compte courant) et d'avances conditionnées respectivement de 501k€ et 547k€ versées par l'ADEME dans le cadre du projet ISOPROD. Compte de résultat de IBN-One au 30 juin 2020 Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 du 01/01/18 au 30/06/20 au 30/06/19 au 30/06/18 Produits d'exploitation - - - Charges d'exploitation 84 69 118 Résultat d'exploitation -84 -69 -118 Résultat financier -3 -8 -12 Résultat net -87 -77 -130 Les charges enregistrées par IBN-One depuis sa création sont relatives aux travaux d'ingénierie relatifs au projet d'usine, dont une partie a été enregistrée au bilan en immobilisations en cours. Elles incluent également des management fees facturés par Global Bioenergies SA. Pour mémoire, IBN-One ne compte aucun salarié et ne dispose d'aucun équipement. 28 3. Syngip BV Syngip B.V. est une start-up néerlandaise créée en 2014 et qui développe un procédé de conversion de ressources carbonées gazeuses, telles que le CO2 ou le CO ou encore des rejets industriels tels que le syngas, en composés chimiques d'intérêt industriel, et notamment l'isobutène. Global Bioenergies S.A. a acquis Syngip BV le 2 février 2017 par apport de titres. Les activités de Syngip BV ont été rapatriées sur le site d'Evry au cours du premier semestre 2019 pour maximiser les synergies. Une fusion transfrontalière a été initiée afin de traduire juridiquement et comptablement le transfert des activités. Le dénouement de cette fusion a été observé postérieurement à la date de clôture, courant juillet 2020. Cette société n'existe donc plus à la date de parution de ce rapport. Bilan de Syngip BV au 30 juin 2020 Actif en k€ 30/06/20 31/12/19 Immobilisations incorporelles - - Immobilisations corporelles 124 147 Immobilisations financières - - ACTIF IMMOBILISE 124 147 Stock + Créances - 2 Disponibilités 7 8 Charges constatées d'avance - - ACTIF CIRCULANT 7 10 TOTAL ACTIF 131 158 Passif en k€ 30/06/20 31/12/19 Capital 0,1 0,1 Report à nouveau -761 -604 Résultat -32 -157 CAPITAUX PROPRES -793 -761 Avances en compte courant 920 908 Dettes fournisseurs 4 10 Autres dettes et PCA - - DETTES 924 919 TOTAL PASSIF 131 158 Les avances en compte courant augmentent de 6k€ du fait de la comptabilisation des intérêts. 29 Compte de résultat de Syngip au 30 juin 2020 Données en k€ du 01/01/20 du 01/01/19 au 30/06/20 au 30/06/19 Produits d'exploitation - 158 Chiffre d'affaires - 107 Subventions d'exploitation - 52 Charges d'exploitation 27 135 Frais de personnel - -45 Dépenses de laboratoire - -30 Locations et entretien - -18 Dotations aux amortissements -24 -23 Autres frais de fonctionnement -2 -20 Résultat d'exploitation -27 23 Résultat financier -6 -22 Résultat net -32 1 Les charges du premier semestre ne correspondent quasiment qu'à l'amortissement de l'actif. 4. IBN-TwoGmbH Cette filiale a été créée le 8 mai 2015 avec un capital de 25.000 euros. Elle est basée à Leuna en Allemagne et détenue à 100% par Global Bioenergies SA. Initialement créée pour nouer des partenariats avec des investisseurs préalablement à la construction en Allemagne d'une usine de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures, cette filiale est actuellement en cours de liquidation. IBN-Two a enregistré 20k€ de charges depuis sa création dont 1k€ au cours du premier semestre 2020. 5. Syngip GmbH Syngip GmbH a été créée en novembre 2015 par les associés historiques de Syngip BV dans le but de faciliter le financement de Syngip BV par des investisseurs allemands. Elle n'a jamais compté de salarié et a enregistré 25k€ de charges jusqu'à sa liquidation actée en juillet 2019 : le choix de la dissoudre avait été rapidement pris après l'acquisition de Syngip BV par Global Bioenergies SA en février 2017. En date du 30/06/2020, Global Bioenergies SA n'avait de participation dans aucune autre société. 30 B. Dépenses non-déductibles Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice social écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible fiscalement. Gouvernance et modalités d'exercice de la direction générale Le tableau ci-après détaille la liste des mandats ou fonctions exercées, au cours du premier semestre 2020, par chacun des mandataires sociaux de la Société. La durée du mandat des administrateurs est de six ans. Conformément aux dispositions de l'article R.225-102 1er alinéa du Code de commerce, il est rappelé qu'à l'issue du Conseil d'administration du 31 août 2015, les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général de la Société ont été dissociées ; M. John Pierce ayant été désigné Président du Conseil d'administration et M. Marc Delcourt continuant d'exercer les fonctions de Directeur général de la Société. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, il est précisé qu'au cours du premier semestre 2020, M. John Pierce a perçu une rémunération au titre de mandataire social d'un montant de 6 600 US$ (l'équivalent euros enregistré en comptabilité est de 5 879,38€). Les administrateurs METMAN CAPITAL et M. Alain Fanet ont perçu chacun 6 000€ en jetons de présence au cours du semestre, ainsi que Mme Corinne Granger pour un montant de 4 500€. 31 Composition du Conseil d'administration de Global Bioenergies SA au 30/06/20207 M. John PIERCE Président Administrateur M. Marc DELCOURT Directeur général Administrateur M. Philippe MARLIERE Administrateur METMAN CAPITAL Administrateur représenté par M. Pierre LEVI M. Alain FANET Administrateur Mme Corinne GRANGER Administrateur FIN DE MANDAT AUTRES MANDATS/FONCTIONS EXERCEES AU COURS DE S1 2020 Assemblée générale statuant - Président de Devenir Consulting LLC sur les comptes de l'exercice - Membre du comité scientifique CTC Brazil clos le 31/12/20 - Membre du comité stratégique Sofinnova Inv. Assemblée générale statuant - Président de Schmilblick Ventures sur les comptes de l'exercice - Administrateur IBN-One clos le 31/12/19 Assemblée générale statuant - Président Heurisko USA Inc. sur les comptes de l'exercice - Administrateur Enuma Holding clos le 31/12/19 - Administrateur Scientist of Fortune Assemblée générale statuant - Administrateur Al-Fin (Groupe Ayming) sur les comptes de l'exercice - Administrateur B Cell Design clos le 31/12/24 - Administrateur Rispa - Administrateur Kowee - Administrateur Vegetal Assemblée générale statuant Pas d'autres mandats ou fonctions exercées sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/24 Assemblée générale statuant - Présidente de Stella Polaris Europe sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/24 7 A noter la démission du Crédit Mutuel Innovation du poste d'administrateur en date du 10 mars 2020 32 A. Actionnariat & opérations sur titre8 Répartition du capital social à la date de publication du rapport :98 718 930 actions En gris sont identifiés les actionnaires siégeant au Conseil d'administration (BOLD en tant que censeur) Les actions ont toutes des droits de vote simple Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de commerce, il est précisé qu'à la clôture de l'exercice, il n'existait dans le capital de la Société aucune action détenue dans le cadre d'une gestion collective par le personnel de la Société. 8 Les actions de M. Marc Delcourt, co-fondateur, sont détenues directement et indirectement via la société Schmilblick Ventures S.A. dont il est le seul actionnaire. Les actions de M. Philippe Marlière, co-fondateur, sont détenues indirectement via la société Enuma Holding S.A. dont il est le seul actionnaire 33 1. Instruments dilutifs du capital au 30 juin 2020 Un total de 400.669 bons et attributions gratuites d'actions pouvant donner accès au capital de Global Bioenergies étaient émis au 30 juin 2020, dont 212.328 dans le cadre du contrat Bracknor, 92.127 au bénéfice des salariés de la Société, 66.837 au bénéfice de mandataires sociaux et 29.377 au bénéfice de consultants externes. Nombre Fin de la Fin de la Prix Prix Nombre première dernière d'actions minimum maximum de bons période période gratuites d'exercice d'exercice d'exercice d'exercice Bracknor (12 plans) - 212.328 21/09/2021 26/07/2022 19,80€ 31,02€ Salariés (18 plans) 17.721 74.406 02/07/2024 28/09/2027 24,87€ 40,61€ Mandat. soc. (3 plans) 16.837 50.000 15/02/2026 17/04/2029 4,77€ 23,70€ Consultants (5 plans) - 29.377 19/12/2021 21/09/2026 16,15€ 29,62€ Total 34.558 366.111 2. Contrat de liquidité Il est rappelé que l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires du 18 avril 2019 a renouvelé au Conseil d'administration l'autorisation de mise en œuvre d'un programme d'achat d'actions, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce. La première assemblée générale ayant conféré une telle autorisation date du 12 mai 2011. Un mois plus tard, à l'occasion de l'introduction en Bourse, usage avait été fait de cette délégation de compétence pour mettre en place un contrat de liquidité. Depuis, les moyens qui ont été affectés ce contrat s'élèvent à 500.000 euros, le dernier apport, pour 75.000 euros, ayant été effectué en juillet 2018. Au 30 juin 2020, le contrat comprenait 11.061 actions du capital de la Société - représentant un peu plus de 0,1% du total des titres en circulation - et des liquidités pour un montant de 21.512,65 euros. B. Risques et incertitudes En dehors des risques mentionnés au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence relatif à l'exercice comptable 2018 (numéro de dépôt AMF : D.19-0091), lesquels ont bénéficié d'une mise à jour dans le rapport de gestion de l'exercice 2019 publié le 30 juin dernier, Global Bioenergies n'a pas identifié de risques ou d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause l'évolution de son activité. 34 C. Rapports du Commissaire aux comptes 1. Conventions visées à l'article L. 225-38du Code de commerce Au cours du premier semestre 2020, deux conventions visées à l'article L.225‐38 du Code de commerce et autorisées lors d'exercices précédents ont été modifiées. Il s'agit tout d'abord de la convention de licence conclue en 2015 avec la société IBN-One dont l'avenant signé a pour objet de (i) actualiser la liste des brevets relatifs à la technologie concédée, (ii) diminuer à 30.000 tonnes la capacité annuelle théorique de l'usine et (iii) diminuer à 3.000.000 euros HT la somme forfaitaire à percevoir par Global Bioenergies SA. Ensuite, la convention de licence conclue avec la société Scientist of Fortune en 2011 dans le domaine du butadiène a été modifiée afin de (i) mettre un terme à l'exclusivité initialement consentie (avec faculté de la rétablir) et (ii) réduire à 20.040 euros le montant de la redevance annuelle. En outre, au cours du même semestre, un contrat de consulting a été conclu avec la société Stella Polaris Europe dont l'actionnaire et présidente est Madame Corinne Granger, administrateur coopté lors de la réunion du 11 mars 2020. Enfin, d'autres conventions conclues antérieurement se sont poursuivies. Lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes relatifs à l'exercice 2020, le Commissaire aux comptes fera lecture de son rapport spécial sur les conventions visées auxdits articles. 2. Rapport général du Commissaire aux comptes Les comptes intermédiaires au 30 juin 2020 de Global Bioenergies SA ont fait l'objet d'un examen limité par le Commissaire aux comptes, dont le rapport est présenté en annexe. 35 ANNEXES Annexe 1 : Etats financiers des comptes consolidés préparés par In Extenso

Etats financiers des comptes consolidés préparés par In Extenso Annexe 2 : Etats financiers de Global Bioenergies SA préparés par In Extenso

Etats financiers de Global Bioenergies SA préparés par In Extenso Annexe 3 : Rapports du Commissaire aux comptes 36 Annexe 1. ETATS FINANCIERS DES COMPTES CONSOLIDES 37 Bilan actif Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2019 Concessions 34 942 33 122 Ecart 1ère consolidation 1 192 568 1 192 568 Constructions 103 763 113 343 Installations techniques 2 804 460 4 163 062 Autres immobilisations corporelles 154 163 175 633 Immobilisations en cours 128 192 76 952 Immobilisations financières 1 068 782 1 065 241 ACTIF IMMOBILISE 5 486 870 6 819 921 Stocks 562 742 632 296 Clients et comptes rattachés 55 287 55 298 Fournisseurs débiteurs 98 - Personnel 1 505 6 285 Impôts sur les bénéfices 100 850 1 522 421 TVA 714 300 855 873 Autres créances 154 178 840 573 Avances et acomptes versés - - Valeurs mobilières de placements 296 059 320 148 Disponibilités 11 263 537 16 552 734 Charges constatés d'avance 360 872 342 092 ACTIF CIRCULANT 13 509 429 21 127 721 Ecarts de conversion - COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF 18 996 298 27 947 642 Page 1 Bilan passif Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO 30/06/2020 31/12/2019 Capital social 435 947 435 947 Primes d'émission et d'apport 90 350 823 90 350 823 Report à nouveau - 81 291 556 - 68 550 252 Résultat Groupe - 6 936 756 - 12 741 304 Subventions d'investissement 127 500 212 500 SITUATION NETTE 2 685 958 9 707 714 Intérêts minoritaires TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 685 958 9 707 714 Avances conditionnées 5 101 551 5 101 551 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 5 101 551 5 101 551 Provisions pour pensions 76 392 84 865 Autres provisions pour risques 22 000 107 000 PROVISIONS 98 392 191 865 POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts obligataires convertibles - - Emprunts auprès Etablissements de Crédit 790 202 946 761 Dettes financières diverses 2 934 877 3 595 327 Comptes courants d'associés 2 499 2 330 Fournisseurs et comptes rattachés 2 379 758 2 639 726 Avances et Acomptes Clients Dettes fiscales et sociales 1 251 443 1 088 160 Autres dettes d'exploitation 1 609 042 2 596 686 Dettes hors exploitation Produits constatés d'avance 2 142 578 2 077 521 DETTES 11 110 397 12 946 511 TOTAL DU PASSIF 18 996 298 27 947 640 Page 2 Compte de résultat Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2019 PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue 30 252 117 471 - CHIFFRE D'AFFAIRES 30 252 117 471 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 1 581 887 3 371 900 Reprises amortissements et provisions, transfert de charges 115 538 - Autres produits d'exploitation 4 462 TOTAL 1 727 677 3 493 834 Achats de matières premières 412 847 949 333 Achats de marchandises - - Variation de stocks 87 887 - 1 657 Charges externes 4 147 625 7 662 133 Impôts et taxes 25 861 93 992 Charges de personnel 2 223 243 4 954 083 Dotations amortissements et provisions 1 575 941 3 614 208 Autres charges d'exploitation 129 913 245 313 TOTAL 8 603 317 17 517 404 RESULTAT D'EXPLOITATION -6 875 640 -14 023 571 Produits de participation Produits des autres valeurs mobilières Intérêts et autres produits 1 123 4 151 Reprises sur provisions financières Gains de change - Produits sur cessions valeurs mobilières - PRODUITS FINANCIERS 1 123 4 151 Page 3 Compte de résultat (suite) Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2019 Dotations financières aux provisions 3 129 56 598 Intérêts et charges financières 123 226 228 714 Pertes de change 2 528 9 737 CHARGES FINANCIERES 128 883 295 049 RESULTAT FINANCIER - 127 760,24 - 290 898 RESULTAT COURANT - 7 003 400 - 14 314 468 Produits sur opérations de gestion 143 453 Prix de cession des immobilisations Autres produits 24 856 15 165 Transfert de charges Reprises amortissements et provisions 85 000 170 000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 109 856 328 618 Charges sur opérations de gestion 54 631 VNC immobilisations cédées Autres charges exceptionnelles 21 212 108 087 Dotations amortissements & provisions 22 000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 43 212 162 718 RESULTAT EXCEPTIONNEL 66 644 165 900 Impôts sur les bénéfices - 1 407 264 Impôts différés - Amortissements écart d'acquisition - Part revenant aux minoritaires - RESULTAT NET GROUPE - 6 936 756 - 12 741 304 en euros Nombre Résultat Résultat par action actions net N N-1 Résultat de base par action 8 718 930 - 6 936 756 - 0,80 - 1,65 Page 4 Annexe aux comptes consolidés Désignation: GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO 30/06/2020 31/12/2019 Résultat net - 6 936 756 - 12 741 304 Dotations amortissements et provisions d'exploitation 1 575 941 3 614 208 Dotations provisions financières 3 129 56 598 Dotations provisions exceptionnelles 22 000 Reprise amortissements et provisions d'exploitation - 107 000 - Reprise amortissements et provisions financières Reprise amortissements et provisions exceptionnelles - - Impôts différés - - Valeur comptable des actifs cédés Produits des cessions d'actif Subventions virées à résultat - 85 000 - 170 000 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT - 5 527 686 -9 240 498 Page 5 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO 30/06/2020 31/12/2019 I - RESULTAT NET 6 936 756 -12 741 304 Dotations aux amortissements et provisions 1 397 468 3 444 208 Plus-values de cession d'actif - - Marge brute d'autofinancement 8 334 224 - 9 297 096 Variation du besoin en fonds de roulement 1 286 842 - 972 892 Flux net de trésorerie généré par l'activité 9 621 066 -10 269 988 Acquisitions d'immobilisations 242 890 240 980 Cession d'immobilisation Flux de trésorerie lié aux opérations d'investis -242 890 -240 980 Augmentation de capital en numéraire 0 16 930 558 Frais d'augmentation de capital imputés sur prime 0 604 218 Variation de périmètre 0 12 341 Subventions d'investissement Avances remboursables perçues 0 2 905 317 Avances remboursables restituées 0 728 386 Emprunts contractés 0 0 Emprunts remboursés 663 029 1 110 922 Apport comptes courants associés 169 -225 561 Flux net de trésorerie lié aux opérations de fin -662 860 17 179 129 Variation de la trésorerie 8 715 316 6 668 161 Trésorerie d'ouverture 16 023 126 9 354 965 Trésorerie de clôture (*) 10 865 657 16 023 126 Page 6 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO Principes de consolidation et méthodes d'évaluation Généralités Le groupe n'atteignant pas les seuils légaux obligeant à la présentation de comptes consolidés, ceux-ci ont été établis volontairement. Les comptes consolidés du Groupe Global Bioenergies ont été établis selon les principes et méthodes définis par l'arrêté du 22/06/1999 homologuant le règlement CRC n° 99-02. Les états financiers sont présentés en euros, sauf indication contraire. Principes de consolidation La société Global Bioenergies est définie comme société mère du Groupe. Les filiales dont le Groupe détient plus de 50 % sont consolidées suivant la méthode de l'intégration globale. Il s'agit des sociétés : GLOBAL BIOENERGIES GmbH

IBN-Two GmbH

GmbH Syngip BV La filiale dont le Groupe détient 50 % est consolidée suivant la méthode de l'intégration proportionnelle. Il s'agit de la société : IBN-One SA Opérations et comptes réciproques Les opérations et comptes réciproques entre les sociétés du groupe ont été éliminés. Ecart d'acquisition Pour les parts des sociétés filiales ayant été souscrites à l'origine par la SA Global Bioenergies, aucun écart d'acquisition n'a été constaté. Pour la société Syngip BV, un écart d'acquisition de 1 192 568 € a été constaté, correspondant à la différence entre le coût d'acquisition (875 000 €) et la valeur des capitaux propres de la société Syngip BV lors de l'acquisition (- 317 568 €). Immobilisations Page 7 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue pour chaque bien. Les dispositions relatives au règlement CRC 04-16 sur les actifs et au règlement CRC 02-10 relatif aux amortissements et à la dépréciation des actifs ont été mis en œuvre depuis 2005. Les biens financés au moyen de contrats de crédits-bails ont été retraités, et présentés sous forme d'immobilisations amortissables à l'actif et dettes auprès d'établissements de crédit. Les redevances ont été éclatées entre dotations aux amortissements des immobilisations et charges financières. Frais de recherche et développement Le groupe Global Bioenergies a choisi de comptabiliser les frais de recherche et développement en charges, et n'a donc pas opté pour l'inscription à l'actif de ses frais de recherche et développement. Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et stock options Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et les stock-options attribués n'ont fait l'objet d'aucun retraitement dans les états consolidés. En conséquence, il n'existe aucun impact sur les capitaux propres. Impôts différés Les impôts différés n'ont fait l'objet d'aucun traitement dans les états consolidés. Page 8 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO Engagements de retraite Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont évalués, à la clôture de l'exercice, selon la méthode prospective recommandée par le Conseil National de la Comptabilité. Cette méthode consiste à proratiser les droits qui seront acquis en fin de carrière en fonction de l'ancienneté constatée à la date d'évaluation pour tous les salariés présents. Les salaires sont projetés en fin de carrière en prenant comme hypothèse un taux de progression de 1,5% par an. Les autres hypothèses de calcul retenues sont les suivantes : ✓ taux d'actualisation : 0,80 % (inflation comprise) taux de croissance des salaires : 2% ✓ âge de départ à la retraite : 62 ans ✓ table de mortalité : Table INSEE TV 88-90 taux de turnover : • Cadre : 2% • Non cadre : 2% La dette actuarielle mesure l'engagement probable actualisé au 30 juin 2020 au titre des droits acquis à cette même date. Elle s'élève à 76 392 € et a fait l'objet d'un enregistrement comptable dans les comptes consolidés. Aides à l'innovation Le groupe perçoit des subventions de la Commission Européenne et les porte au résultat en fonction de l'avancement des dépenses. Le détail des produits constatés d'avance au 30 juin 2020 est le suivant : Projet Montant PCA Optisochem 447 492 € Rewofuel 1 377 564 € Sweetwood 240 018 € Eforfuel 77 504 € Total 2 142 579 € Page 9 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO Informations complémentaires Tableau des participations - sociétés consolidées SA GLOBAL EVRY (91) N° 508 596 012 Société consolidante Recherche-développement BIOENERGIES GLOBAL Intégration BIOENERGIES LEUNA (Allemagne) 100,00% Recherche-développement globale Gmbh EVRY (91) Intégration SA IBN-One n° 810 716 704 50% Recherche-développement proportionnelle IBN-Two GmbH LEUNA (Allemagne) 100% Intégration Recherche-développement globale Syngip BV GELEEN (Hollande) 100% Intégration Recherche-développement globale Page 10 Annexe aux comptes consolidés Désignation: GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO ACTIF IMMOBILISE Solde Mouvement Solde début Entrées Sorties Fin périmètre d'exercice D'exercice IMMOBILISATIONS 312 676 - 11 645 324 321 INCORPORELLES - Concessions 312 676 11 645 324 321 Autres immobilisations incorporelles - - IMMOBILISATIONS 17 684 570 - 227 703 - 17 912 273 CORPORELLES Constructions 465 896 465 896 Installations techniques 16 642 306 173 693 16 816 000 Autres immobilisations corporelles 499 416 2 770 502 186 Immobilisations en cours 76 952 51 240 128 192 IMMOBILISATIONS 1 065 240 3 542 1 068 782 FINANCIERES TOTAL IMMOBILISATIONS 19 062 486 - 242 890 - 19 305 376 Page 11 Annexe aux comptes consolidés Désignation: GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Valeur Mouvement Solde début Dotations Reprises Fin périmètre d'exercice D'exercice AMORT. IMMOBILISATIONS 279 553 - 9 825 289 378 INCORPORELLES - Concessions 279 553 9 825 289 378 Autres immobilisations incorporelles - AMORT. IMMOBILISATIONS 13 155 580 - 1 566 116 - 14 721 696 CORPORELLES Constructions 352 553 9 581 362 134 Installations techniques 12 479 244 1 532 295 14 011 539 Autres immobilisations corporelles 323 783 24 240 348 023 TOTAL AMORTISSEMENTS 13 435 133 - 1 575 941 - 15 011 074 IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS - FINANCIERES Stocks Clients - Actions propres 56 256 3 047 59 303 VMP 1 560 82 1 643 - TOTAL PROVISIONS 57 816 - 3 129 - 60 946 Page 12 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO ÉCHEANCE DES CREANCES (en €) ÉTAT DES CRÉANCES A MOINS 1 A 5 ANS PLUS DE TOTAL D'UN AN 5 ANS CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE Autres immobilisations financières - CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT Clients et comptes rattachés 55 287 55 287 Autres créances d'exploitation 971 722 971 722 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 360 872 360 872 IMPÔT DIFFÉRÉ ACTIF - TOTAL 1 387 881 - - 1 387 881 ECHEANCE DES DETTES (en €) ÉTAT DES DETTES A MOINS 1 A 5 ANS PLUS DE TOTAL D'UN AN 5 ANS Emprunts obligataires convertibles - Concours bancaires et intérêts courus 273 814 421 960 695 774 Emprunts et dettes divers auprès des 357 531 432 671 790 202 établissements de crédit Dettes financières diverses 1 120 744 1 118 358 2 239 102 Fournisseurs et comptes rattachés 2 381 657 2 381 657 Dettes fiscales et sociales 1 251 443 1 251 443 Avances et acomptes clients - - Dettes diverses 1 609 042 1 609 042 Produits constatés d'avance 2 142 578 2 142 578 TOTAL 9 136 809 1 972 989 - 11 109 797 Page 13 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO CHIFFRE D'AFFAIRES (en €) CHIFFRE D'AFFAIRES 30/06/2020 Production vendue 30 252 TOTAL 30 252 TABLEAU DE VARIATION DE LA SITUATION NETTE CONSOLIDEE (en €) Capital Primes et bons Réserves Résultat net Capitaux de souscription de l'exercice propres Date d'ouverture 435 947 90 350 823 - 68 550 252 - 12 741 304 6 280 337 Augmentation de capital - Résultat net de l'exercice - 6 936 029 - 6 936 029 Affectation de résultat N-1 - 12 741 304 12 741 304 - Dividendes distribués - Subventions d'investissement 297 500 Autres variations - TOTAL 435 947 90 350 823 - 81 291 556 - 6 936 029 2 856 685 Dirigeants sociaux Cette information conduirait à mentionner des éléments confidentiels. Effectifs Au 30 juin 2020, l'effectif des 5 sociétés se compose de 46 personnes. Capital social Au 30 juin 2020, il est composé de 8 718 930 actions de 0,05 € soit 435 947 €. Evénements post clôture Néant Page 14 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO Comptes de résultat 30 juin 2020 et 31 décembre 2019 en normes françaises 30 juin 2020 31 décembre 2019 Chiffre d'affaires 30 252 117 471 Subventions 1 581 887 3 371 900 Autres produits 115 538 4 462 Total des produits d'exploitation 1 727 677 3 493 833 Consommables et variation de stock 500 734 947 676 Charges externes 4 147 625 7 662 133 Impôts et taxes 25 861 93 992 Charges de personnel 2 223 243 4 954 083 Redevances 113 534 227 335 Dotations aux amortissements 1 575 941 3 614 208 Autres charges 16 379 17 978 Total des charges d'exploitation 8 603 317 17 517 405 Résultat d'exploitation - 6 875 640 - 14 023 572 Produits financiers 1 123 4 151 Charges financières 128 883 295 049 Résultat financier - 127 760 - 290 898 Produits exceptionnels 109 856 328 618 Charges exceptionnelles 43 212 162 718 Résultat exceptionnel 66 644 165 900 Crédit d'impôt recherche 0 1 407 264 Résultat net - 6 936 756 - 12 741 305 NB: les frais des augmentations de capital intervenues en 2019 ont été comptablement imputés en transfert de charges. Cependant, dans le tableau ci-dessus, ils ont été déduits des charges externes, comme les exercices précédents. Page 15 Annexe aux comptes consolidés Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES Situation au 30/06/2020 EURO RESULTAT EXCEPTIONNEL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Charges Produits Eléments issus d'exercices antérieurs - Cessions d'actifs Rachat actions propres 21 212 24 856 Amendes et pénalités - Quote-part de subvention virée au résultat 85 000 Produits et charges excpetionnels divers Provision poru risques 22 000 TOTAL 43 212 109 856 ENGAGEMENTS HORS BILAN En euros Montant Engagements donnés 1 803 000 Nantissement fonds de commerce 881 000 Nantissement sur matériel - Nantissement sur créances 575 000 Nantissement sur titres 347 000 Engagements reçus 457 000 Intervention BPI 457 000 Page 16 Annexe 2. ETATS FINANCIERS DE GLOBAL BIOENERGIES SA 38 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION INTERMEDIAIRE Au 30/06/2020 5 RUE HENRI DESBRUÈRES 91000 EVRY SIRET : 50859601200023 IN EXTENSO Evry 20,rue du Bois Chaland 91056 Evry Cedex Tél : 01 69 11 66 66 Fax :01 69 11 66 40 SA GLOBAL BIOENERGIES| Situation Bilan Actif Brut Amort. Prov. Net Net Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires 324 321 289 378 34 942 33 122 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immo. incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions 463 220 361 816 101 404 110 914 Installations tech., matériels et outillages industriels 2 644 220 2 349 752 294 468 310 210 Autres immobilisations corporelles 414 016 307 796 106 220 122 912 Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations 3 025 000 766 241 2 258 759 2 297 391 Créances rattachées à des participations 8 145 449 8 145 449 8 795 105 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1 068 782 1 068 782 1 065 240 TOTAL ( I ) 16 085 008 4 074 983 12 010 025 12 734 895 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières, autres approvisionnements 488 347 488 347 576 235 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Clients et comptes rattachés 154 272 154 272 141 225 Autres 859 551 859 551 2 564 868 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres 179 704 59 303 120 401 108 471 Autres Titres 177 301 1 643 175 658 211 677 Instruments de Trésorerie Disponibilités 10 582 469 10 582 469 15 677 877 Charges constatées d'avance 358 164 358 164 334 229 TOTAL ( II ) 12 799 808 60 946 12 738 862 19 614 581 Frais d'émission d'emprunts àétaler ( III ) Primes de remboursement desobligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) TOTAL GENERAL ( I à V ) 28 884 816 4 135 929 24 748 887 32 349 476 Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 1 - SA GLOBAL BIOENERGIES| Situation Bilan Passif Net Net Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel dont versé : 435 947 435 947 435 947 Prime d'émission, de fusion, d'apport 90 350 823 90 350 823 Ecart de réévaluation Ecart d'équivalence Réserves : - Réserve légale - Réserves statutaires ou contractuelles - Réserves réglementées - Autres réserves Report à nouveau -75 743 546 -63 513 091 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -6 346 469 -12 230 455 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL ( I ) 8 696 755 15 043 224 AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 4 577 811 4 577 811 Autres TOTAL ( I BIS ) 4 577 811 4 577 811 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL ( II ) EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 609 426 735 264 Emprunts et dettes financières diverses 2 911 164 3 572 952 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 458 198 1 501 827 Dettes fiscales et sociales 1 218 272 1 065 581 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 640 000 640 000 Autres dettes 2 494 682 3 135 296 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 2 142 578 2 077 521 TOTAL ( III ) 11 474 320 12 728 440 Ecarts de conversion passif ( IV ) TOTAL GENERAL ( I à IV ) 24 748 887 32 349 476 Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 2 - SA GLOBAL BIOENERGIES| Situation Compte de résultat Du 01/01/2020 au 30/06/2020 Du 01/01/2019 Compte de résultat Au 31/12/2019 France Exportation Total Total Produits d'exploitation Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 60 504 60 504 129 198 Chiffre d'affaires Net 60 504 60 504 129 198 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues 929 273 2 234 779 Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges 19 443 641 610 Autres produits 15 2 206 TOTAL ( I ) 1 009 235 3 007 793 Charges d'exploitation Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stocks (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 342 299 789 030 Variation de stocks (matières premières et autres appro.) 87 887 -1 657 Autres achats et charges externes * 4 652 075 9 935 012 Impôts, taxes et versements assimilés 25 736 93 842 Salaires et traitements 1 396 985 3 011 393 Charges sociales 514 937 1 268 452 Dotations aux amortissements sur immobilisations 127 392 488 358 Dotations aux dépréciations des immobilisations Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 129 813 252 011 TOTAL ( II ) 7 277 124 15 836 440 * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier 50 343 111 988 - Redevances de crédit-bail immobilier RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) -6 267 889 -12 828 646 Bénéfice attribué ou perte transférée ( III ) Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV ) Produits financiers Produits financiers de participation 61 402 142 912 Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 160 312 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge Différences positives de change 952 1 550 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL ( V ) 62 514 144 773 Charges financières Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 41 761 784 207 Intérêts et charges assimilées 100 448 262 971 Différences négatives de change 2 266 9 737 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements 262 917 TOTAL ( VI ) 144 738 1 057 832 RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) -82 224 -913 059 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) -6 350 113 -13 741 706 Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 3 - SA GLOBAL BIOENERGIES| Situation Compte de résultat (Suite) Compte de résultat (Suite) Du 01/01/2020 Du 01/01/2019 Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Produits exceptionnels Sur opérations de gestion 143 453 Sur opérations en capital 24 856 15 165 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge TOTAL ( VII ) 24 856 158 617 Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 21 212 54 631 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL ( VIII ) 21 212 54 631 RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) 3 644 103 987 Participations des salariés ( IX ) Impôts sur les bénéfices ( X ) -1 407 264 TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII ) 1 096 605 3 311 184 TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X ) 7 443 074 15 541 638 BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) -6 346 469 -12 230 455 Dont produits afférents à des exercices antérieurs Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées 61 402 142 912 (4) Dont intérêts concernant les entités liées Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 4 - REGLES ET METHODES COMPTABLES ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT Au bilan avant répartition de la situation arrêtée au 30 juin 2020, ∙ dont le total est de 24 748 887 Euros et au compte de résultat de l 'exercice , présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de - 6 346 469 Euros La situation a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 30/06/2020. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante de la situation. Cette situation a été établie par le Conseil d'Administration. La situation arrêtée au 30 juin 2020 a été établie selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Evénements significatifs de la situation La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 juin 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences. L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi- mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation (ou n'ont pas d'impact significatif [en donner les raisons, notamment au regard d'une activité qui n'aurait pas été impactée par la crise]). Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées ci-après, selon une approche ciblée (le cas échéant : selon une approche d'ensemble). Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité : Mise en place d'un programme de réduction des coûts Recours à l'activité partielle entre le 17 mars 2020 et le 07 mai 2020 Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiements afin d'améliorer la trésorerie

∙ Décalages pour le versement des cotisations sociales et des dettes fiscales relatives à des

impôts directs pour les périodes de mars, avril et juin 2020

∙ Report de 6 mois des échéances des prêts auprès des établissements de crédit et des redevances auprès des crédits-bailleurs Immobilisations corporelles et incorporelles Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue : - Logiciels 1 à 5 ans - Constructions sur sol d'autrui 1 et 10 ans - Matériel de recherche 5 ans - Matériel informatique 3 et 5 ans - Mobilier 10 ans - Agencements 10 ans SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu. Une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement sont valorisées selon la méthode premier entré, premier sorti. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Opérations en devises Lors de l'acquisition d'un actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires. Frais de recherche et développement La SA Global Bioenergies a choisi de comptabiliser les frais de recherche et développement en charges, et n'a donc pas opté pour l'inscription à l'actif de ses frais de recherche et développement. Filiales La SA Global Bioenergies a créé le 22 janvier 2013 une filiale allemande au capital de 25.000 euros dont elle détient 100 % des parts, la société Global Bioenergies GmbH. Au 30 juin 2020, un chiffre d'affaires de 1 860 k€ et une subvention d'un montant de 655 k€ ont été comptabilisés, et les charges s'élèvent à 3 217 k€. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 La SA Global Bioenergies a consenti une avance en compte courant s'élevant à 7 231 k€ au 30 juin 2020. Cette avance a fait l'objet d'une rémunération sur la situation arrêtée au 30 juin 2020 pour un montant de 56 k€. Les titres de participation détenus par la SA Global Bioenergies sur sa filiale n'ont pas été dépréciés pour les raisons suivantes : Global Bioenergies GmbH a obtenu, fin 2013, l'accord pour une subvention de 5,7 millions d'euros et courant 2016 pour 0,4 million d'euros de la part du Ministère

Fédéral Allemand de l'Education et de l a Recherche. Par ailleurs, dans le cadre des subventions européennes Optisochem et Rewofuel accordées en 2017 et 2018, une partie des coûts déclarés sont relatifs à la réalisation de runs de fermentation sur le

démonstrateur de Leuna. La filiale allemande recevra donc une partie des subventions européennes d'un montant total pour Global Bioenergies de 10,5 millions d'euros.

une subvention de 5,7 de la part du Ministère a Recherche. Par ailleurs, dans le cadre des subventions européennes Optisochem et Rewofuel accordées en 2017 et 2018, une partie des coûts déclarés sont relatifs à la réalisation de runs de fermentation sur le démonstrateur de Leuna. La filiale allemande recevra donc une partie des subventions 10,5 Global Bioenergies GmbH réalise pour la maison-mère des prestations de R&D qu'elle lui facture ; elle facture par ailleurs depuis 2017 et le début de l'exploitation du démonstrateur les coûts d'amortissement (11,5 millions d'euros amortis sur 48 mois).

maison-mère des prestations de R&D ; elle facture par ailleurs depuis 2017 et le mois). Le démonstrateur de Leuna pourra conserver une utilité au-delà de sa période d'amortissement (de façon analogue à ce qui se fait sur le pilote d e Pomacle, déjà

amorti mais toujours en service), laquelle a été définie sur la période estimée nous séparant de la première usine. Il pourra notamment être utilisé sur d'autres molécules ou d'autres substrats.

au-delà de sa période e Pomacle, déjà amorti mais toujours en service), laquelle a été définie sur la période estimée nous séparant de la Ces différents flux devraient permettre à Global Bioenergies GmbH de dégager une rentabilité à moyen terme, et par là même de rembourser l'avance en compte courant. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 La SA Global Bioenergies a créé le 27 mars 2015 une filiale française au capital de 37 000 euros dont elle détenait 99,982 % des parts, la SA IBN-One. Le 13 mai 2015, la SA IBN-One a procédé à une augmentation de capital pour le porter à la somme de 1 000 000 euros. En janvier 2016, la SA Global Bioenergies a racheté 6 actions. En juillet 2019, la SA IBN One a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 3 200 000 € par émission de 3 200 000 actions nouvelles de 1 € de valeur nominale. Cette augmentation de capital a eu lieu : Par compensation de créance avec des comptes courants d'actionnaires pour 92 0 000 €

000 € Par versement en espèces pour 1 000 000 €

La somme de 1 280 000 € sera libérée ultérieurement sur appel du Conseil d'Administration A l'issue de ces opérations, la SA Global Bioenergies possède toujours 50 % du capital de la SA IBN-One. Au 30 juin 2020, la SA IBN-Onen'a réalisé aucun chiffre d'affaires et ses charges s'élèvent à 87 k€. La SA Global Bioenergies a consenti une avance en compte courant s'élevant à 3 k€ au 30 juin 2020. Cette avance a fait l'objet d'une rémunération sur la situation close le 30 juin 2020 pour un montant non significatif. Les titres de participation détenus par la SA Global Bioenergies sur sa filiale n'ont pas été dépréciés pour les raisons suivantes : La SA IBN One a obtenu en 2016, une avance remboursable d'un montant de 3,3 M€ octroyée par l'ADEME dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir au titre des

Démonstrateurs pour la Transition Ecologique et Energétique , dont 0,5 M€ ont été encaissés en septembre 2016 et 0,5 M€ encaissé en octobre 2019 , le solde restant à encaisser.

La SA Global Bioenergies a créé le 8 mai 2015 une filiale allemande au capital de 25 000

euros dont elle détient 100 % des parts, la société IBN-Two GmbH.

Au 30 juin 2020, IBN- Two n'a aucun chiffre d'affaires et ses charges s'élèvent à 1 k€ .

Au cours du premier semestre 2020, il a été décidé la dissolution anticipée de la société IBN- Two GmbH. En conséquence, une dépréciation de 15 000 € a été comptabilisée.

La SA Global Bioenergies a b énéficié en février 2017 de l'apport de l'intégralité des titres de

la société Syngip Bv.

Au 30 juin 2020, la société Syngip BV n' a réalisé aucun chiffre d'affaires et ses charges s'élèvent à 32 k€.

La SA Global Bioenergies a consenti une avance en compte courant s'élevant à 915 k€ au 30

juin 2020.

Cette avance a fait l'objet d'une rémunération sur la situation arrêtée au 30 juin 2020 pour un montant de 6 k €.

Au cours du premier semestre 2019, les activités de Syngip ont été rapatriées à Evry afin d 'optimiser les synergies. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Une fusion transfrontalière a été décidée au cours du premier semestre 2020. Cette fusion transfrontalière a été finalisée en juillet 2020. Au 30 juin 2020, les titres Syngip BV ont été dépréciés pour une somme de 751 241 €. Suite à un accord avec les anciens dirigeants de Syngip BV, ceux-ci ont consenti à remettre à la SA Global Bioenergies 23 440 titres sur les 37 240 titres reçus lors de l'apport des titres de la société Syngip BV. Ces 23 440 titres ont été valorisés dans les comptes de la SA Global Bioenergies à leur cours de bourse à la date de signature de l'accord, pour un montant global de 143 452,80 €, et comptabilisés au compte 502100 Actions propres rachetées, en contrepartie d'un résultat exceptionnel. Au 30 juin 2020, la valorisation au cours de bourse a entrainé la comptabilisation d'une dépréciation pour une somme de 59 303 €. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Attribution de BSPCE - BSA - BEA - Actions Gratuites SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Evolution du capital social Le capital social de la SA Global Bioenergies à la clôture de chaque exercice a été le suivant : 30/06/09 30/06/10 30/06/11 30/06/12 Capital social 41.800 46.600 79.009 82.830 en euros Nb des actions ordinaires 41.800 46.600 1.580.180 1.656.600 existantes 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 Capital social 90.892,95 137.762,80 138.773,40 141.509,85 en euros Nb des actions ordinaires 1.817.959 2.755.256 2.775.468 2.830.197 existantes 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 Capital social 167.681,35 224.375,05 253.972,75 435 946,50 en euros Nb des actions ordinaires 3.353.627 4.487.501 5.079.455 8.718.930 existantes 30/06/2020 Capital social 435 946,50 en euros Nb des actions ordinaires 8.718.930 existantes SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Actions propres L'Assemblée Générale du 12 mai 2011 a autorisé le Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un programme d'achats d'actions de la société. Cette autorisation a été systématiquement renouvelée annuellement depuis 2012, le dernier renouvellement datant du 18 avril 2019. Ces achats d'actions pourront être effectués aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société à la date de réalisation des achats. Au 30 juin 2020, depuis la souscription du contrat de liquidité intervenue lors de l'introduction en Bourse, la SA Global Bioenergies a versé la somme de 500 000 €. La répartition est la suivante : 11 061 actions propres représentant 0,13 % du total des titres en circulation pour une valeur d'acquisition de 36 251,66 €.

36 251,66 Compte liquidités pour 21 512,65 € Convention de licence Le 13 février 2009, la SA Global Bioenergies a signé une convention de licence exclusive d'un brevet moyennant le versement de redevances trimestrielles. Ce contrat prévoit également le paiement de redevances complémentaires sur l'exploitation directe et indirecte des demandes de brevet d'un montant maximal de 5% du chiffre d'affaires. Au titre de la situation arrêtée au 30 juin 2020, les redevances trimestrielles se sont élevées à la somme de 53 534 €. Aucune redevance complémentaire n'a été comptabilisée. Le 8 juillet 2011, le Conseil d'Administration a autorisé la conclusion d'un nouveau contrat de licence, pour lequel la redevance est annuelle. Ce contrat prévoit que le montant de la redevance à verser s'élève annuellement à la plus élevée des sommes suivantes : 120.000 € ou 10 % du chiffre d'affaires indirect. La redevance s'élève à la somme de 60 000 € au titre de la situation au 30 juin 2020. Le 20 février 2020, un avenant à ce contrat de licence a été signé, ramenant la redevance annuelle à une somme de 20 040 € à compter du 08 juillet 2020. Crédit d'impôt recherche La SA Global Bioenergies a engagé au cours de la situation arrêtée au 30 juin 2020 des dépenses nettes de subventions consommées rentrant dans le champ d'application du Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 3 514 k€, générant un Crédit d'Impôt Recherche d'un montant s'élevant à 1 054 k€. Ce montant pourra évoluer au cours du second semestre 2020 en fonction des dépenses engagées, mais également des subventions et avances remboursables consommées. Le montant du Crédit d'Impôt Recherche acquis au 30 juin 2020 ne peut donc être estimé avec suffisamment de précision pour pouvoir être comptabilisé. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Honoraires Commissaires aux Comptes Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 12 000 € HT au titre du contrôle légal des comptes. Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est composé sur la situation arrêtée au 30 juin 2020 : De la refacturation aux filiales de certains coûts

La répartition géographique est la suivante : En euros France Etranger Total Prestations de service 0 0 0 Refacturation filiales 60 504 0 60 504 Total 60 504 0 60 504 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Aides à l'innovation perçues Ademe Bioma+ L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) agissant pour le compte de l'Etat a, dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, signé avec la SA Global Bioenergies une convention de financement dans le cadre du projet Bioma +. Ce projet porte sur un montant global de dépenses éligibles à engager par la SA Global Bioenergies s'élevant à la somme de 7 306 341,14 €. Le montant maximum de l'aide attribuée à la SA Global Bioenergies s'élève à la somme de 3 982 872,38 €, réparti en un maximum de 1 327 624,13 € à titre de subvention et 2 655 248,25 € à titre d'avance remboursable. La SA Global Bioenergies a perçu la totalité des sommes attribuées. L'avance remboursable devra être reversée à l'ADEME en fonction du déroulement de l'opération et de l'atteinte d'objectifs techniques. Au cours des exercices précédents, la SA Global Bioenergies a procédé au paiement d'une somme de 2 194 769,15 €, correspondant au remboursement de 1 126 672,83€ d'avance remboursable et au paiement de 1 068 096,32 € d'intérêts. Au cours de la situation arrêtée au 30 juin 2020, la SA Global Bioenergies a procédé au paiement d'une somme de 756 574,32 €, correspondant au remboursement de 507 473 € d'avance remboursable et au paiement de 249 101,32 € d'intérêts. Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, les prélèvements ont été interrompus par BPI à compter d'avril 2020. Ils devraient reprendre en septembre 2020. Au 30 juin 2020, il reste dues les sommes suivantes : 1 021 102 € de capital, dont 572 744 € à moins d'un an

€ de capital, dont € à moins d'un an 670 990 € d'intérêts, dont 421 960 € à moins d'un an. Ademe Isoprod L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a signé avec la SA Global Bioenergies une convention de financement dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir au titre des Démonstrateurs pour la Transition Ecologique et Energétique. Ce projet porte sur un montant global de dépenses éligibles à engager par la SA Global Bioenergies s'élevant à la somme de 12 716 141,36 €. Le montant maximum de l'aide attribuée à la SA Global Bioenergies s'élève à la somme de 5 722 263,61 € entièrement à titre d'avance remboursable. Au cours de l'exercice 2016, la SA Global Bioenergies a perçu une avance de 15 % du montant maximum de l'aide, soit une somme de 858 339,54 €. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, la SA Global Bioenergies a perçu une avance de 19 % du montant maximum de l'aide, soit 1 087 230,09 €. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la SA Global Bioenergies a perçu une avance de 46 % du montant maximum de l'aide, soit 2 632 241,26 €. Au cours de la situation arrêtée au 30 juin 2020, la SA Global Bioenergies n'a perçu aucune somme. Optisochem Au cours de l'exercice 2017, il a été signé une convention de subvention entre Bio Based Industries Joint Undertaking, la SA Global Bioenergies et 5 autres partenaires dans le cadre d'un projet de subvention européen H2020 dénommé « Optisochem ». La SA Global Bioenergies est coordinatrice du projet Optisochem. A ce titre, elle a perçu la somme de 6 610 147 € au 30 juin 2020, répartie ainsi : Fonds de garantie : 487 775 €

Contribution PPCA : 390 220 €

Montant à partager entre les différents partenaires, y compris Global Bioenergies : 5 732 152 € Au 30 juin 2020, l'intégralité des sommes dues aux différents partenaires a été reversée. La quote-part de subvention revenant à la SA Global Bioenergies est de 2 512 359 € au 30 juin 2020. Le montant des dépenses engagées au 30 juin 2020 s'élève à 4 129 734 €. Compte tenu d'un taux de subventionnement de 50 %, un produit constaté d'avance de 447 492 € a été comptabilisé. Rewofuel Au cours de l'exercice 2018, il a été signé une convention de subvention entre l'Union Européenne, la SA Global Bioenergies et de nombreuses institutions académiques et groupes industriels à travers l'Europe dans le cadre d'un projet de subvention européen H2020 dénommé « Rewofuel ». La SA Global Bioenergies est coordinatrice du projet Rewofuel. A ce titre, elle a perçu la somme de 12 470 671 € sur la période, répartie ainsi : Fonds de garantie : 692 815 €

Montant à partager entre les différents partenaires, y compris la SA Global Bioenergies : 11 777 856 € Au 30 juin 2020, la SA Global Bioenergies était redevable d'une somme s'élevant à 1 852 494 € au titre du montant de 1,445 M€ à reverser à la filiale détenue à 100% Global Bioenergies GmbH et 408k€ correspondant à la quote-partdu cautionnement inhérent aux autres partenaires. Elle a été comptabilisée dans le poste « Autres dettes ». SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 La SA Global Bioenergies a perçu une avance d'un montant de 2 828 036 € sur la période. Le montant des dépenses engagées au 30 juin 2020 s'élève à 2 072 101 €. Compte tenu d'un taux de subventionnement de 70 %, un produit constaté d'avance de 1 377 564 € a été comptabilisé. Sweetwoods Au cours de l'exercice 2018, il a été signé une convention de subvention entre l'Union Européenne, la SA Global Bioenergies et de nombreuses institutions académiques et groupes industriels à travers l'Europe dans le cadre d'un projet de subvention européen H2020 dénommé « Sweetwood ». La SA Global Bioenergies a perçu une avance d'un montant de 841 336 € sur la période. Le montant des dépenses engagées au 30 juin 2020 s'élève à 859 027 €. Compte tenu d'un taux de subventionnement de 70 %, un produit constaté d'avance de 240 018 € a été comptabilisé. Eforfuel Au cours de l'exercice 2018, il a été signé une convention de subvention entre l'Union Européenne, la SA Global Bioenergies et de nombreuses institutions académiques et groupes industriels à travers l'Europe dans le cadre d'un projet de subvention européen H2020 dénommé « Eforfuel ». La SA Global Bioenergies a perçu une avance d'un montant de 133 903 € sur la période. Le montant des dépenses engagées au 30 juin 2020 s'élève à 56 399 €. Compte tenu d'un taux de subventionnement de 100 %, un produit constaté d'avance de 77 504 € a été comptabilisé. BioRECO2VER Dans le cadre de ses relations avec sa filiale la société Syngip BV, la SA Global Bioenergies a pris sa suite à compter du 1er avril 2019 dans la convention de subvention entre l'Union Européenne, la société Syngip BV et de nombreuses institutions académiques et groupes industriels à travers l'Europe dans le cadre d'un projet de subvention dénommé « BioRECO2VER ». La société Syngip BV avait perçu une avance de 154 516 € au démarrage du projet, qu'elle a intégralement reversée à la SA Global Bioenergies. La SA Global Bioenergies a perçu la somme de 312 583 € au cours du premier semestre 2020. Le montant des dépenses engagées au 30 juin 2020 s'élève à 594 974 €. Compte tenu d'un taux de subventionnement de 100 %, un produit à recevoir de 127 875 € a été comptabilisé. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Détail des produits constatés d'avance au 30 juin 2020 Projet Montant PCA Optisochem 447 492 € Rewofuel 1 377 564 € Sweetwood 240 018 € Eforfuel 77 504 € Total 2 142 578 € Emprunts pour l'innovation La SA Global Bioenergies a bénéficié lors de l'exercice clos le 31 décembre 2013 d'un emprunt à taux zéro pour l'innovation consenti par BPI France d'un montant de 740.000 €, d'une durée de 31 trimestres dont 12 trimestres de différé d'amortissement. Les échéances de remboursement sont linéaires sur 20 trimestres. Le premier remboursement a eu lieu le 31 mars 2016 et le dernier aura lieu le 31 décembre 2020. Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, les prélèvements ont été interrompus par BPI à compter d'avril 2020. Ils devraient reprendre en septembre 2020. Au 30 juin 2020 il reste dû la somme de 148 000 € répartie comme suit : Moins d'un an : 148 .000 € La SA Global Bioenergies a bénéficié lors de l'exercice clos le 31 décembre 2015 d'un emprunt à taux zéro pour l'innovation consenti par BPI France d'un montant de 1.400.000 €, d'une durée de 30 trimestres dont 10 trimestres de différé d'amortissement. Les échéances de remboursement sont linéaires sur 20 trimestres. Le premier remboursement a eu lieu le 31 décembre 2017 et le dernier aura lieu le 30 septembre 2022. Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, les prélèvements ont été interrompus par BPI à compter d'avril 2020. Ils devraient reprendre en septembre 2020. Au 30 juin 2020, il reste dû la somme de 770 000 € répartie comme suit : Moins d'un an : 280 000 €

000 € De un à cinq ans : 490 000 € La SA Global Bioenergies a bénéficié lors de l'exercice clos le 31 décembre 2015 d'un emprunt pour l'innovation consenti par BPI France d'un montant de 600.000 €, d'une durée de 28 trimestres dont 8 trimestres de différé d'amortissement. Les échéances de remboursement sont linéaires sur 20 trimestres. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Le premier remboursement a eu lieu le 30 septembre 2017 et le dernier le 30 juin 2022. Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, les prélèvements ont été interrompus par BPI à compter d'avril 2020. Ils devraient reprendre en septembre 2020. Au 30 juin 2020, il reste dû la somme de 300 000 € répartie comme suit : Moins d'un an : 120 000 €

000 € De un à cinq ans : 180 000 € Cet emprunt est assorti d'un intérêt au taux fixe annuel de 5,23 %. Emprunts bancaires La SA Global Bioenergies a, en accord avec ses créanciers, reporté de deux ans l'échéance finale de trois emprunts bancaires. Ces emprunts sont dorénavant échus en avril et mai 2022, contre avril et mai 2020 auparavant. Cela se traduit par un baisse des annuités de 644 k€ en 2019. Les taux d'intérêts sont restés inchangés. Effectif moyen L'effectif moyen de la SA Global Bioenergies s'est élevé à 48 au cours de la situation arrêtée au 30 juin 2020, réparti en 20 non cadres et 28 cadres. Au 30 juin 2020, l'effectif est de 40 salariés (voir note 13). Engagements de retraite Le montant des engagements pour indemnités de départ à la retraite est au 30 juin 2020 de 76 392 € et n'a pas fait l'objet d'un enregistrement comptable. L'engagement a été calculé sur l'ensemble du personnel avec les paramètres suivants : Taux d'augmentation annuel des salaires : 2 % Age de départ prévu : 62 ans Taux de rotation : 1 % Taux de mortalité : TV88/90 Faits postérieurs à la clôture de l'exercice Néant SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Dans les tableaux suivants, tous les montants sont, sauf indication contraire, exprimés en K€. Informations financières Bilans 30 juin 2020 et 31 décembre 2019, en normes françaises ACTIF Note 30 juin 2020 31 déc. 2019 Immobilisations incorporelles 2 35 33 Immobilisations corporelles 3 502 544 Immobilisations financières 4 11 473 12 158 Actif immobilisé 12 010 12 735 Stock 5 488 576 Clients et comptes rattachés 154 141 Autres créances et comptes de régul 6 1 218 2 899 Placements court terme 296 320 Disponibilités 7 10 582 15 678 Actif circulant 12 738 19 614 Total de l'actif 24 749 32 349 PASSIF Note 30 juin 2020 31 déc. 2019 Capital 436 436 Primes d'émission et d'apport 90 351 90 350 Report à nouveau - 75 744 - 63 513 Résultat - 6 346 - 12 230 Capitaux propres 1 8 697 15 043 Avances conditionnées 8 4 578 4 578 Emprunts obligataires convertibles 0 0 Emprunts 9 3 521 4 308 Fournisseurs et comptes rattachés 10 1 454 1 502 Autres dettes et comptes de régul 10 6 499 6 918 Dettes 16 052 17 306 Total du passif 24 749 32 349 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Comptes de résultat 30 juin 2020 et 31 décembre 2019 en normes françaises Note 30 juin 2020 31 déc. 2019 Chiffre d'affaires 61 129 Subventions 929 2 235 Autres produits 19 40 Total des produits d'exploitation 1 009 2 404 Consommables et variation de stock 430 787 Charges externes 4 652 9 331 Impôts et taxes 26 94 Charges de personnel 13 1 912 4 280 Redevances 114 227 Dotations aux amortissements 127 488 Autres charges 16 25 Total des charges d'exploitation 7 277 15 232 Résultat d'exploitation - 6 268 - 12 829 Produits financiers 63 145 Charges financières 145 1 058 Résultat financier 11 - 82 - 913 Produits exceptionnels 25 159 Charges exceptionnelles 21 55 Résultat exceptionnel 12 4 104 Crédit d'impôt recherche 0 1 407 Résultat net - 6 346 - 12 230 NB: les frais des augmentations de capital intervenues en 2019 ont été comptablement imputés en transfert de charges. Cependant, dans le tableau ci-dessus, ils ont été déduits des charges externes, comme les exercices précédents. SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Tableau des flux de trésorerie 30 juin 2020 31 déc. 2019 Résultat net - 6 346 - 12 230 Dotation aux amortissements 166 1 215 Plus-values de cession d'actif 0 0 Marge brute d'autofinancement - 6 180 - 11 015 Variation du besoin en fonds de roulement 1 290 806 Flux net de trésorerie généré par l'activité - 4 890 - 10 209 Acquisition d'immobilisations 91 1 742 Cession d'immobilisations 0 0 Variation comptes courants -650 -65 Flux de trésorerie lié aux op d'invest. 559 - 1 677 Augmentation de capital en numéraire 0 16 931 Frais augm capital imputés s/ prime d'émission 0 604 Avances remboursables perçues 0 2 632 Emprunts contractés 0 640 Avances remboursables restituées 0 728 Emprunts remboursés 633 952 Flux net trésorerie lié aux op de financt -633 17 914 Variation de la trésorerie - 4 965 6 029 Trésorerie d'ouverture 15 172 9 143 Trésorerie de clôture (*) 10 207 15 172 Déduction faite des intérêts courus non échus sur avances et emprunts pour un montant de 672 k € SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Notes explicatives Note 1 : Variation des Capitaux Propres Situation nette au 31 décembre 2019 15 043 Augmentation de capital 0 Augmentation prime d'émission et d'apport 0 Emission de BSA Distribution de dividendes Résultat - 6 346 Situation nette au 30 juin 2020 8 697 Note 2 : Immobilisations Incorporelles Eléments 31 décembre Augment. Diminution 30 juin 2020 2019 Logiciels et site internet 312 12 324 Immobilisations incorporelles brutes 312 12 0 324 Amortissements 279 10 289 Dépréciations 0 0 Immobilisations incorporelles nettes 33 2 0 35 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Note 3 : Immobilisations Corporelles Eléments 31 décembre Augment. Diminution 30 juin 2020 2018 Constructions 463 463 Matériel de recherche 2 571 73 2 644 Agencements 226 2 228 Matériel informatique 168 1 168 Mobilier 18 0 18 Immobilisations corporelles brutes 3 446 76 3 521 Amortissements 2 901 118 0 3 019 Dépréciations 0 0 0 0 Immobilisations corporelles nettes 546 -42 0 502 Note 4 : Immobilisations Financières Eléments 31 décembre Augment. Dimin. 30 juin 2020 2019 Dépôts et cautionnements 1 065 4 1 069 Participations 3 025 0 3 025 Créances rattachées à des participations 8 795 650 8 145 Prêts 0 0 Immobilisations financières brutes 12 885 4 650 12 239 Dépréciations 728 39 767 Immobilisations financières nettes 12 158 -35 650 11 473 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Note 5 : Stocks Eléments Brut 30 juin Dépréciation Net 30 juin 2020 2020 Matières consommables 488 488 Total 488 488 Note 6 : Autres Créances et Comptes de Régularisation Eléments Brut 30 Dépréciatio Net 30 juin < 1 an < 5 ans juin 2020 n 2020 Clients 154 0 154 154 0 Autres créances 860 0 860 860 0 Charges constatées 358 0 358 358 0 d'avance Total 1 371 0 1 371 1 371 0 Note 7 : Disponibilités et placements Le total des disponibilités au 30 juin 2020 est de 10,582 millions d'euros répartis de la façon suivante : Comptes courants banques : 4,670 millions d'euros

Comptes à terme : 5,836 million d'euros

Dépôts à terme : 0,076 million d'euros SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Note 8 : Avances conditionnées (hors intérêts courus) Eléments 30 décembre Augment. Diminution 30 juin 2020 2019 ADEME-ISOPROD 4 578 4 578 Total 4 578 0 4 578 Note 9 : Emprunts (hors intérêts courus) Eléments 31 décembre Augment. Diminution 30 juin 2020 2019 Bpifrance PTZ 300 0 300 Bpifrance (prêt Leuna) 918 0 0 918 BNP (prêt Leuna) 303 0 59 244 SG (prêt Leuna) 274 0 56 218 CIC (prêt Leuna) 158 0 11 147 Ademe 1 529 0 507 1 021 Total 3 482 0 633 2 848 Note 10 : Dettes d'Exploitation Eléments Montant < 1 an < 5 ans brut Dettes fournisseurs 1 454 1 454 0 Dettes fiscales et sociales 1 218 1 218 0 Autres dettes 2 499 2 499 0 Produits constatés d'avance 2 143 2 143 0 Total 7 314 7 314 0 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Note 11 : Résultat Financier Eléments 30 juin 2020 Gains de change 1 Produits de placement 61 Total produits 63 Pertes de change 3 Intérêts des emprunts 100 Dépréciation éléments financiers 42 Total charges 145 Résultat financier - 82 Note 12 : Résultat Exceptionnel Eléments 30 juin 2020 Produits exceptionnels de gestion 0 Produit cession actif 0 Bonis rachat actions propres 25 Total produits 25 Charges exceptionnelles de gestion 0 Valeur éléments actif cédés 0 Malis rachat actions propres 21 Total charges 21 Résultat exceptionnel 4 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 Note 13 : Personnel Effectif au 30 juin 2020 Cadres 28 Non cadres 20 Total 48 Charges de personnel 30 juin 2020 Salaires 1 397 Charges sociales 515 Total 1 912 Note 14 : Engagements Hors Bilan Eléments 30 juin 2020 Nantissement créances 276 Nantissement fonds de commerce 881 Nantissement sur matériel 0 Nantissement sur titres 175 Engagement crédit-bail 101 Autres engagements donnés Total engagements donnés 1 433 Avals, cautions et autres garanties reçus 457 Engagement crédit-bail Autres engagements reçus Total engagements reçus 457 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 AUTRES INFORMATIONS EN K€ PRODUITS A RECEVOIR Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 30 juin 2020 Subvention à recevoir 128 Dégrèvement CFE 22 Intérêts sur compte courant 0 Intérêts sur compte à terme 0 Total 150 CHARGES A PAYER Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 30 juin 2020 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212 Dettes fiscales et sociales 381 Total 593 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Charges constatées d'avance 30 juin 2020 Charges d'exploitation 358 Charges financières Charges exceptionnelles Total 358 SA GLOBAL BIOENERGIES SITUATION AU 30/06/2020 SA GLOBAL BIOENERGIES| Situation Etat des crédits bails IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL Postes du Bilan Coût d'entrée Dotations aux amortissements Valeurs nettes de l'exercice cumulés Terrains Construction Inst. tech, Matériel et outillage 29 717 2 510 957 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours TOTAL 29 717 2 510 957 ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL Postes du Bilan Redevances payées Redevances restant à payer Prix d'achat de l'exercice cumulées jusqu'à 1 an de 1 an à 5 ans à plus de 5 ans résiduel Terrains Constructions Inst. tech, Matériel et 50 343 2 357 049 86 806 14 005 outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours TOTAL 50 343 2 357 049 86 806 14 005 Annexe 3. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 39 5 rue Henri Desbruères 91030 EVRY Cedex France Tél (+33) 1 64 98 20 66 Fax (+33) 1 64 98 20 51 contact@global-bioenergies.com twitter : GlobalBioenergi Crédits photo : Procéthol 2G - Canon www.global-bioenergies.com Attachments Original document

