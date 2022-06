Global Bioenergies : a reçu ses premières commandes

Moins de deux mois après la mise en service de l’unité de production commerciale de Pomacle, Global Bioenergies annonce que plusieurs grands acteurs de la cosmétique, dont L’Oréal, ont passé leurs premières commandes pour un total de plusieurs tonnes d’Isonaturane 12. L'Isonaturane 12 est la marque commerciale déposée par Global Bioenergies pour dénommer son isododécane d'origine naturelle. L'isododécane est l'une des grandes molécules de la cosmétique, utilisé aussi bien dans le segment du maquillage qu'en dermocosmétique.



Ce composé, grâce à Global Bioenergies, est désormais disponible en version bio-sourcée, dans le respect de la norme ISO 16128 relative à la naturalité en cosmétique. L'Isonaturane 12 est produit via une filière 100% française s'appuyant exclusivement sur un sourcing local des matières premières.



Pour L'Oréal, premier actionnaire de Global Bioenergies via son fonds d'investissement BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) ces premières commandes d'Isonaturane participeront à soutenir les efforts du groupe en matière de naturalité de ses produits de maquillage et s'inscrivent dans le cadre des objectifs ambitieux de son programme de "Développement Durable L'Oréal pour le Futur".