Global Bioenergies : extension de la ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Evry, le 07 janvier 2021 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce l’exercice intégral des 1.500.000 bons de souscription d’actions (BSA I) émis dans le cadre de la ligne de financement mise en place le 25 août dernier avec l’entreprise d’investissement Kepler Cheuvreux agissant en qualité d’intermédiaire financier. L’exercice de ces bons a permis de lever un peu plus de 6,5 millions d’euros.

Samuel Dubruque, Directeur administratif et financier de Global Bioenergies, commente : « Cette ligne de financement a fonctionné à un rythme plus rapide qu’escompté, bénéficiant de conditions de marché favorables. Elle n’a représenté que 7,5% des échanges sur la période et n’a donc pas empêché l’évolution haussière du cours, lequel a plus que doublé depuis le 25 août. »

Constatant l’efficacité de cette première tranche, le Conseil d’administration de Global Bioenergies a jugé opportune la mise en place d’une seconde tranche dans des conditions analogues via l’émission de 2.500.000 nouveaux bons de souscription d’actions (BSA II), chacun permettant l’émission d’une action nouvelle en cas d’exercice. Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’administration et conformément à la 17ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 17 septembre 2020, a décidé ce jour l’émission de ces 2.500.000 BSA II. Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA II, toujours dans la période initiale de 24 mois devant s’achever en août 2022, en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. A titre informatif, si l’intégralité des bons de cette nouvelle tranche devait être exercée au cours actuel, le montant levé correspondrait à environ 20 millions d’euros (montant potentiel et non garanti).

Les actions issues de l’exercice des BSA II seront émises sur la base du cours moyen pondéré par les volumes du jour de Bourse précédant chaque émission, diminué d’une décote de 6%. Kepler Cheuvreux n’a pas vocation à rester au capital de Global Bioenergies : à chaque souscription, Kepler Cheuvreux procédera rapidement à la cession des actions sur le marché. Global Bioenergies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Nonobstant la mise en œuvre d’autres opérations en cours ayant un effet dilutif, dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette nouvelle tranche de la ligne de financement via l’exercice de la totalité des 2.500.000 BSA II émis ce jour, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,80% 1 du capital sur une base non diluée.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis d'Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de Global Bioenergies (rubrique « Investisseurs/Bourse/Nombre d’actions et de droits de vote »).

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut :

« Global Bioenergies poursuit aujourd’hui quatre objectifs principaux :

L’accès au marché à court terme et la génération de chiffre d’affaires dès 2021, par la valorisation d’un premier ingrédient cosmétique issu de notre capacité de production actuelle et par l’adoption d’une approche commerciale permettant de maximiser la conservation de valeur par la Société ;

et la génération de chiffre d’affaires dès 2021, par la valorisation d’un premier ingrédient cosmétique issu de notre capacité de production actuelle et par l’adoption d’une approche commerciale permettant de maximiser la conservation de valeur par la Société ; Le déploiement industriel , via l’augmentation progressive de la capacité de production de ce premier ingrédient au travers d’une nouvelle trajectoire industrielle en préparation, minimisant les investissements matériels dans les unités de production à venir ;

, via l’augmentation progressive de la capacité de production de ce premier ingrédient au travers d’une nouvelle trajectoire industrielle en préparation, minimisant les investissements matériels dans les unités de production à venir ; Le développement d’autres ingrédients dérivés de l’isobutène, afin d’impacter massivement le niveau de naturalité de la cosmétique, potentiellement au travers de partenariats industriels à établir ;

dérivés de l’isobutène, afin d’impacter massivement le niveau de naturalité de la cosmétique, potentiellement au travers de partenariats industriels à établir ; A terme, la production de biokérosène, toujours à partir d’isobutène, mais pour lequel des efforts de R&D sont encore nécessaires afin d’en réduire le coût de production et d’en permettre l’exploitation à grande échelle.

Les fonds qui seront obtenus via l’extension de cette ligne de financement seront ainsi alloués, selon les besoins, aux projets visant ces différents objectifs, sachant que nous abordons cette nouvelle année avec une trésorerie au 31 décembre de plus de 14,5 millions d’euros (trésorerie brute non auditée). »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com



Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi



Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel Dubruque

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com









1 Sur la base des 10.228.600 actions composant le capital de Global Bioenergies au 07/01/2021 dans l’hypothèse de l’émission des 2.500.000 actions nouvelles pouvant résulter de cette opération et nonobstant la réalisation d’autres opérations en cours avec effet dilutif. Sur une période de 12 mois, en prenant l’hypothèse de l’émission de 1.500.000 actions nouvelles, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies verrait sa participation passer à 0,87% du capital.







Pièce jointe