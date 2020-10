Global Bioenergies fait le point sur ses développements dans le domaine des biocarburants aéronautiques

Evry, le 07 octobre 2020

Dans le projet de loi de finances 2021 présenté au Conseil des Ministres le 28 Septembre dernier, le gouvernement fixe un taux cible de 1% pour l’incorporation de biocarburants dans les carburants aéronautiques (aussi appelés carburéacteurs) et met en place un dispositif fiscal pour atteindre cet objectif cible. Ce dispositif est réservé aux biocarburants durables, notamment ceux fabriqués à partir de matières premières avancées ou de résidus sucriers.

Il s’agit en effet d’étendre à l’aérien le dispositif fiscal déjà en vigueur pour les carburants routiers, lequel a permis de faire croître la part des biocarburants jusqu’à environ 8%, et de réduire la quantité de CO 2 émise par le transport terrestre en France.

Global Bioenergies est coordinateur de deux projets collaboratifs visant en particulier à démontrer la production de biocarburant aéronautique à partir de différentes matières premières :

- le projet ISOPROD, cofinancé par l’Etat Français au travers du « Programme Investissements d’Avenir », repose sur l’utilisation de sucres non extractibles (résidus betteraviers) ;

- le projet REWOFUEL repose sur l’utilisation de sucres de bois. Ce projet a reçu des fonds d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’Union Européenne*.

Bernard Chaud, Directeur de la Stratégie Industrielle de Global Bioenergies, explique : « Cette mesure proposée en Conseil des ministres permettra d’amorcer des filières de production de biocarburants aéronautiques en France dans les prochaines années. Elle incite à l’utilisation de biocarburants durables issus notamment de matières premières avancées, telles que le sucre de bois ou de paille, et de résidus sucriers. Le dispositif de soutien devrait permettre aux compagnies aériennes d’utiliser des biocarburants aéronautiques afin de réduire leur empreinte carbone. »

A ce jour Global Bioenergies a produit, dans son unité pilote et son unité de démonstration des quantités croissantes de bio-isobutène en utilisant notamment des sucres de bois et des résidus betteraviers. Ce bio-isobutène a ensuite été converti en composés de haute performance pour la formulation de carburéacteurs en utilisant un pilote de conversion (plus de mille heures en continu, 24h/24 et 7j/7). Les composés obtenus, identiques aux standards dérivés du pétrole, sont réputés pour leur forte densité énergétique et leur excellente résistance au froid.

Dans le cadre de la procédure de certification de l’ASTM, l’agence de certification internationale faisant référence pour l’aéronautique, Global Bioenergies a présenté ces derniers mois les résultats des analyses physico-chimiques de ses premiers lots aux opérateurs du domaine (constructeurs d’avions et motoristes).

« Sur la base des résultats de niveau de pureté, de profil d’impuretés et de courbe de distillation, les opérateurs aéronautiques nous ont encouragés à confirmer la répétabilité de ces résultats et à réaliser une liste réduite de tests fonctionnels de carburéacteurs contenant 10% ou 50 % de nos composés d’origine renouvelable, afin de confirmer le comportement de ces mélanges en utilisation. Nous comptons leur présenter les résultats de ces tests additionnels dans les mois qui viennent » ajoute Bernard Chaud.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Global Bioenergies a surtout communiqué, ces derniers temps, sur les applications dans le domaine de la cosmétique ; c’est normal, puisqu’il s’agit là du premier domaine dans lequel l’exploitation commerciale de notre procédé bio-Isobutène sera effective, dès 2021. Pour autant, nous n’oublions pas notre objectif à plus long terme : produire à très grande échelle afin de réduire drastiquement la quantité de CO 2 émise par l’homme, et limiter ainsi le réchauffement climatique. »

* : Contrat No 792104. Ce communiqué reflète uniquement l’opinion de Global Bioenergies, et l’agence INEA ne peut être tenue responsable d’aucune utilisation qui serait faite de l’information ci-incluse.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com



Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi



Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Bernard CHAUD

Directeur de la Stratégie Industrielle

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

Pièce jointe