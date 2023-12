Global Bioenergies: finalisation de l’avant-projet de l'usine d'isobutène en 2024

Global Bioenergies annonce que le calendrier prévisionnel de construction et de miseen service d’ici 2027 de sa nouvelle usine se précise. Selon le spécialiste de biologie industrielle, la finalisation de l’avant-projet sommaire, concomitamment à la signature de la première tranche du financement de l’usine, est prévue à l’été 2024, la construction de l’usine s’étalera entre 2025 et 2027 et sera réalisée sur le territoire français. Cette nouvelle usine sera la première au monde à convertir à grande échelle des matières premières végétales en dérivés d’isobutène.



Cette usine amorcera également la production de carburants d'aviation durables (SAF pour Sustainable Aviation Fuel), marché pour lequel Global Bioenergies a obtenu en juin dernier la certification ASTM. Ce premier site ouvrira la porte à l'implantation de multiples usines de plus grande taille focalisées sur cette application.