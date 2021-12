Global Bioenergies a annoncé lundi soir le lancement d’une augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le montant envisagé de l’opération est d’environ 10 millions d’euros. Elle a notamment pour but de fournir à la société les moyens de poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l’unité de Pomacle-Bazancourt.