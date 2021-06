Global Bioenergies libère son deuxième lot commercial d’isododécane d’origine naturelle

Gamme ʽlèvresʼ de la marque LAST® en production

chez le façonnier MS-Beautilab

Echantillonnage en cours de nombreux acteurs de la cosmétique

Commercialisation dès 2022 sous le nom d’Isonaturane® 12

Paris, le 30 juin 2021 – Global Bioenergies (ALGBE) annonce avoir produit et libéré son deuxième lot d’isododécane d’origine naturelle. Ce lot aura une double vocation : produire la gamme ʽlèvresʼ de la marque propriétaire LAST®, et échantillonner les nombreux acteurs de la cosmétique qui en ont fait la demande.

Six mois après la libération de son premier lot d’isododécane d’origine naturelle, Global Bioenergies annonce avoir produit et libéré un deuxième lot de cet ingrédient innovant qui sera commercialisé, dès 2022, sous le nom d’« Isonaturane® 12 ».

Une partie de ce lot sera utilisée pour produire la gamme ʽlèvresʼ de la marque LAST®, qui sera commercialisée cet automne en complément de la gamme ʽyeuxʼ déjà disponible sur le site www.colors-that-last.com. Ainsi, quatorze teintes de rouge à lèvres liquide combineront pour la première fois une naturalité supérieure à 90% et des performances de tenue identiques à celle des meilleurs produits du marché.

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies indique : « Après le lancement de la gamme ʽyeuxʼ, le lancement de la gamme ʽlèvresʼ marquera une nouvelle étape dans la vie de la marque LAST®. La production vient de commencer dans l’usine lyonnaise du façonnier MS-Beautilab, un des plus grands façonniers de maquillage en Europe, à qui nous avions déjà confié l’industrialisation et la production des unités ʽyeuxʼ au printemps. D’autres lancements sont envisagés pour 2022, avec toujours l’idée d’utiliser notre ingrédient innovant pour amener de la naturalité dans des catégories de produits où elle ne s’est pas encore imposée. »

Eric Bouvier et Ludovic Hericher, co-fondateurs de MS-Beautilab, commentent : « Depuis plus d’un an, nous travaillons aux côtés de Global Bioenergies au développement et à la réalisation de la gamme ʽyeuxʼ. Nous sommes fiers du résultat obtenu, et très heureux d’avoir de nouveau été choisis pour la production de la gamme ʽlèvresʼ, qui s’inscrit parfaitement dans le savoir-faire cinquantenaire de MS-Beautilab en termes de maquillage longue tenue. »

Le deuxième lot d’isododécane d’origine naturelle est également utilisé pour servir les nombreux acteurs de la cosmétique ayant fait une demande d’échantillonnage.

Florence Thueux, Directrice du Business Development de Global Bioenergies, précise : « Depuis le début de l’année, nous avons reçu plus de 40 demandes spontanées émanant d’acteurs de la cosmétique (marques, façonniers, et distributeurs). Dans le cadre de discussions maintenant bien engagées, nous échantillonnons les acteurs du domaine en amont de la livraison de quantités commerciales à partir de 2022. Cet ingrédient innovant augmentera radicalement le niveau de naturalité dans le maquillage longue tenue, sans compromis sur les performances. Il sera également destiné aux domaines de la dermo-cosmétique et des soins capillaires. »

Global Bioenergies a récemment communiqué sur la réorganisation de sa production, qui permettra une croissance rapide de la production d’Isonaturane® 12 ces prochaines années. En particulier, une unité de production est actuellement en construction sur le site de Pomacle-Bazancourt et sera combinée à des sous-traitants industriels amont et aval. Cette nouvelle filière produira dès 2022 une quantité d’Isonaturane® 12 suffisante pour la fabrication de 10 millions d’unités de maquillage longue tenue et d’origine naturelle.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d’accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de maquillage longue durée en propre lancée en 2021. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Florence Thueux

Directrice du Business Development

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

Pièce jointe