Global Bioenergies : le carburant biosourcé prend son envol

Global Bioenergies signe l'une des plus fortes progressions de la Bourse de Paris après avoir annoncé l'organisation, avec l'allemand Swift Fuel, du vol d'un avion alimenté par une essence biosourcée.



Le spécialiste français des hydrocarbures par fermentation et le producteur de carburants 'verts' pour avions ont prévu de conduire aujourd'hui le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable.



Un avion biplace Van's Aircraft RV-8 doit partira de Sarrebruck, en Allemagne, pour atterrir dans l'après-midi à l'aéroport de Reims en Champagne.



Un projet prometteur, quand on sait que le marché de l'essence d'aviation représente un marché de 100 millions de litres par an en Europe et de

900 millions de litres aux Etats-Unis, soit un total d'un milliard de litres uniquement sur ces deux marchés.



L'essence développée par Swift Fuel pour ce vol historique est sans plomb et contient plus de 97% de composés d'origine végétale produits par Global Bioenergies.



