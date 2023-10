COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Etat français accorde 16,4 M€ à Global Bioenergies

pour la construction de la première usine au monde d'isobutène biosourcé

Evry, le 04 octobre 2023 – 07h00 : L’Etat français, via l’appel à projet Première usine porté par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030, va participer au financement du projet d’usine d’une capacité de 10 000 tonnes par an d’isobutène et dérivés par un soutien financier non dilutif de 16,4 M€, sous la forme d’une subvention (60%) et d’une avance remboursable (40%). Le démarrage de cette usine est prévu en 2027.

La technologie unique développée par Global Bioenergies, permettant de produire de l’isobutène à partir de ressources naturelles, va ainsi permettre à l’industrie cosmétique d’augmenter la naturalité de ses formules, puis aux acteurs de l’aérien de se défaire progressivement de leur dépendance au pétrole, sans compromis sur les performances et sans nécessité de modifier les équipements et installations existantes.

Bruno Bonnell, Secrétaire Général pour l’Investissement, en charge de France 2030, explique : « Global Bioenergies a développé en France un procédé innovant de portée mondiale représentant une nouvelle solution de décarbonation pour différents domaines industriels. France 2030 a pour objectif de détecter, dérisquer et accompagner les technologies de rupture. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, commente : « Cet appui de l’Etat est essentiel, et constitue le socle du financement global de l’usine, que nous comptons boucler mi-2024. Cette usine, qui sera implantée en France, participera à la valorisation de ressources locales abondantes, à la réindustrialisation du territoire et à la création d’une filière totalement nouvelle. »

Ce projet a été financé par l’État dans le cadre de France 2030

Financé par l’Union européenne - Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

