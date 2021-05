Lancement de la marque de maquillage LAST® dès juin 2021

Paris, le 4 mai 2021 : Global Bioenergies annonce le lancement dès juin 2021 de sa marque propriétaire de maquillage longue durée, dénommée « LAST® ». La gamme composée de 18 références sera la première au monde à combiner longue tenue, absence de transfert, résistance à l’eau et naturalité pour le maquillage des yeux. Cette performance inédite repose essentiellement sur l’utilisation de l’isododécane renouvelable produit par la Société comme ingrédient majoritaire des formules. Les formules à plus de 90% d’origine naturelle et les conditionnements ont été définis de façon à réduire au minimum l’empreinte environnementale des produits.

Fin 2019, Global Bioenergies a installé dans son laboratoire de R&D situé à Evry une unité de formulation cosmétique, et y a réalisé les premiers prototypes de produits de maquillage pour les yeux combinant longue tenue et origine naturelle des ingrédients. Une équipe ad hoc a ensuite été constituée, et réunit des experts couvrant l’ensemble des métiers de la cosmétique : formulation, réglementaire, packaging, direction artistique, marketing, communication, et e-commerce notamment.

Les prototypes ont été perfectionnés et industrialisés avec l’un des principaux façonniers européens du domaine du maquillage. Les packagings d’origine minérale (verre et métal) ou composés de matériaux recyclés et bio-sourcés ont été définis, designés, prototypés.

La marque LAST® est composée, à ce jour, de trois catégories de produits : mascaras, mascaras sourcils et fards à paupières, présentant tous une tenue d’au moins 24h. En tenant compte de la déclinaison couleurs, la gamme compte 18 références, qui sont actuellement en production dans une usine française.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, explique : « Dans le maquillage, l’isododécane est incontournable pour véhiculer les propriétés nécessaires à la longue tenue ; il en est l’ingrédient principal, représentant 25 à 50% de la composition des formules. En utilisant l’isododécane renouvelable que nous produisons grâce à notre procédé innovant, et en sélectionnant judicieusement des ingrédients naturels pour compléter les formules, nous avons pu développer une gamme de maquillage pour les yeux combinant pour la première fois une longue tenue et plus de 90% de naturalité. Pour ce faire, il nous a fallu intégrer un ensemble de métiers nouveaux en un temps très court : nous nous y sommes employés avec agilité et discipline. »

Muriel Morelli, en charge du développement des produits, indique : « Depuis le début du projet, notre mot d’ordre a été ‘’Naturalité, d’accord, mais aucune concession sur la performance’’. En interne et avec notre façonnier, nous avons multiplié les prototypes et les avons soumis à différentes typologies de tests : instrumentaux, sensoriels et d’usage. Ces derniers ont été réalisés en aveugle auprès de consommatrices, qui ont fortement apprécié toutes les qualités du produit aussi bien sur les performances du maquillage (tenue, intensité de la couleur) que sur sa sensorialité (facilité d’application, texture agréable et confortable tout au long de la journée). Sur la base de ces résultats, nous pouvons aujourd’hui affirmer que les performances de notre gamme à plus de 90% d’origine naturelle atteignent celles des meilleurs produits du marché. »

Romain Desfresnes, en charge de la stratégie, du marketing et de la communication précise : « De la Biotech à la Beauté…nous avons franchi le pas. LAST® est à la fois une prouesse technologique, un engagement militant au service de la transition environnementale, mais aussi la célébration des couleurs. Chez nous les couleurs se démarquent. C’est même ce qui fait que la marque peut revendiquer ce qu’elle est, et produit ce qu’elle promet : Des couleurs qui durent. COLORS THAT LAST est un état d’esprit, il sera le mouvement de toutes celles et ceux qui expriment haut et fort, les audacieux qui jouent avec les codes pour mieux les réinventer. La gamme sera distribuée dès le mois de juin via notre site www.colors-that-last.com. »

Il est prévu d’étendre la gamme dès le deuxième semestre 2021 : une vaste gamme de rouges à lèvres liquides combinant eux-aussi longue tenue et naturalité élevée est en préparation.

CONTACT

GLOBAL BIOENERGIES

invest@global-bioenergies.com

01 64 98 20 66

CONTACT PRESSE

Ulysse Communication

Iva Baytcheva

+33(0)6 28 59 07 03



Nicolas Daniels

+33(0)6 63 66 59 22

Pièce jointe