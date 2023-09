Global Blue Group Holding Ltd est une société basée en Suisse qui fonctionne comme une société holding. L'objectif de la société est d'acquérir et de gérer des investissements dans des entreprises nationales et étrangères. Ses sociétés d'investissement sont actives dans le domaine des services de technologie de l'information, offrant des technologies et des paiements d'achats hors taxes, des données intelligentes, du marketing ciblé et des solutions d'intelligence économique.