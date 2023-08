La société de capital-investissement Silver Lake se prépare à envisager la vente de Global Blue Group Holdings Ltd, une société qui permet aux détaillants de proposer des achats en franchise d'impôt, après avoir reçu des manifestations d'intérêt de la part d'acquéreurs potentiels, ont indiqué mardi des personnes au fait du dossier.

Les délibérations ont lieu alors que Global Blue se remet de l'effondrement du transport aérien causé par la pandémie de COVID-19, qui a pesé sur les achats hors taxes. Elle doit encore faire face à des vents contraires, notamment l'inflation des prix et la perspective d'une récession économique en Europe, mais la société affirme pouvoir y faire face.

Silver Lake a engagé une banque d'investissement pour explorer les options pour Global Blue, qui comprennent une vente ou des transactions sur le marché des capitaux, ont déclaré les sources. D'autres entreprises et sociétés de capital-investissement ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition de Global Blue, qui est cotée à New York avec une valeur de marché d'environ 1 milliard de dollars et une dette nette de 550 millions d'euros (600 millions de dollars) à la fin du mois de mars, ont ajouté les sources.

Les sources ont précisé qu'un accord n'était pas certain et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Silver Lake s'est refusé à tout commentaire, tandis que Global Blue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Global Blue, dont le siège se trouve à Signy, en Suisse, fournit une technologie qui rembourse les détaillants qui rendent les achats détaxés pour les consommateurs. Elle dessert plus de 400 000 magasins marchands dans plus de 50 pays.

Silver Lake détient plus des deux tiers de Global Blue après l'avoir acquis en 2012 dans le cadre d'une transaction d'un milliard d'euros, puis l'avoir fusionné avec une société d'acquisition de chèques en blanc parrainée par Third Point LLC, le fonds spéculatif de Daniel Loeb, en 2020, à une valeur de 2,6 milliards de dollars.

Global Blue a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 78 millions d'euros au cours des 12 mois se terminant fin mars, contre une perte de 9,9 millions d'euros au cours des 12 mois précédents, car il a bénéficié de la reprise de l'industrie du voyage. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le rebond se poursuive au fur et à mesure que la Chine rouvrirait ses voyages. (Reportage de Milana Vinn à New York et d'Amy-Jo Crowley à Londres ; rédaction de Mark Potter)