Global Business Travel Group, Inc. est une plateforme qui propose des voyages principalement à des fins professionnelles. La société exploite American Express Global Business Travel, une plateforme de voyages interentreprises (B2B). Elle propose un ensemble de solutions technologiques différenciées aux voyageurs d'affaires et à leurs clients, aux fournisseurs de contenu de voyage (compagnies aériennes, hôtels, transports terrestres et agrégateurs) et aux agences de voyage tierces. Son portefeuille de solutions de gestion des voyages, conçu en fonction des besoins des principaux segments de clientèle qu'elle dessert, donne accès à des vols, des chambres d'hôtel, des locations de voitures et d'autres services de voyage, ainsi qu'à des solutions de réunions et d'événements, y compris des contenus négociés, soutenus par un ensemble de services qui permettent à ses clients de concevoir et d'exploiter un programme de voyage et de répondre à des besoins complexes en matière de voyage.

Secteur Internet