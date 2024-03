Global Data Centre Investment Fund est un programme d'investissement géré basé en Australie. L'objectif d'investissement de la société est d'offrir aux investisseurs une exposition à la croissance du capital à moyen et long terme et aux revenus d'un portefeuille d'entreprises et d'actifs de centres de données. Il investit dans un pool d'actifs d'infrastructure numérique qui n'est généralement pas accessible aux investisseurs particuliers. Il investit directement dans des entreprises et des actifs de centres de données en prenant des positions en actions pour un montant compris entre 20 et 50 millions de dollars australiens. Le portefeuille sous-jacent de centres de données de la société comprend des centres de données en Asie-Pacifique qui sont exposés à la croissance des nuages à grande échelle et des centres de données régionaux/de pointe en Europe et dans le Pacifique. L'objectif de la société est de fournir aux détenteurs de parts des revenus et des rendements en capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure numérique. Sa filiale, FibreconX Pty Ltd, offre des services de fibre noire en utilisant son propre réseau de conduits optimisés.