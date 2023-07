Global Digital Solutions, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions technologiques pour l'automobile et l'aviation. La société exploite un groupe de technologie de l'aviation axé sur la sécurité en matière de faible visibilité et d'encombrement de l'espace aérien. Les filiales de la société comprennent GDSI Florida, LLC et North American Custom Specialty Vehicles, Inc.

Secteur Services et conseils en informatique