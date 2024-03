Global Dividend

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS

Le 18 mars 2024

LE FONDS

Global Dividend Growth Split Corp. est une société de placement à capital variable gérée par Brompton Funds Limited (le « gestionnaire »). Le Fonds a des actions de catégorie A et des actions privilégiées en circulation, qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles GDV et GDV.PR.A. Les actions de catégorie A et les actions privilégiées sont admissibles aux REER, RPDB, FERR, REEE, CELI et CELIAPP. Les actions privilégiées sont notées Pfd-3 (élevé) par Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS).

Les actions privilégiées du Fonds donnent droit à des versements trimestriels cumulatifs fixes, qui peuvent être composés de dividendes ordinaires, de dividendes sur gains en capital ou de remboursements de capital. Elles ont priorité de rang sur les actions de catégorie A en cas de liquidation. Toutefois, la valeur liquidative des actions privilégiées n'augmente généralement pas lorsque la valeur des placements sous-jacents augmente. Les actions de catégorie A suivent généralement les fluctuations des placements sous-jacents, mais de façon plus prononcée que si l'investisseur détenait ces titres sous-jacents directement. Cette accentuation des rendements, connue sous le nom de levier financier, est offerte par les actions privilégiées.

OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE PLACEMENT

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :

i) verser trimestriellement aux porteurs d'actions privilégiées des distributions en espèces fixes et cumulatives et leur rembourser le prix d'émission initial de 10,00 $ par action à la date d'échéance;

ii) verser mensuellement aux porteurs d'actions de catégorie A des distributions en espèces non cumulatives ciblées à 0,10 $ par action, et leur offrir un potentiel de croissance de la valeur liquidative par action grâce au portefeuille de placements.

Pour atteindre ces objectifs, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés mondiales à grande capitalisation offrant une croissance des dividendes, soigneusement sélectionnées par le gestionnaire. Le gestionnaire prévoit que le Fonds investira directement, ou indirectement au moyen de fonds négociés en bourse, dans au moins 20 sociétés mondiales axées sur la croissance des dividendes. Les actions sélectionnées directement seront généralement équipondérées au moment du placement et après le rééquilibrage, mais le Fonds pourra, à la discrétion du gestionnaire, détenir des positions non équipondérées. Afin de pouvoir être incluse dans le portefeuille, chaque société mondiale offrant une croissance des dividendes doit, au moment du placement et à chaque rééquilibrage ou recomposition du portefeuille, i) avoir une capitalisation boursière d'au moins 10 G$ et ii) avoir augmenté régulièrement ses dividendes dans le passé ou, de l'avis du gestionnaire, avoir un potentiel élevé de croissance des dividendes. Après avoir appliqué ces critères, le gestionnaire sélectionne les sociétés mondiales offrant une croissance des dividendes comprises dans le portefeuille selon certains facteurs, notamment : leur potentiel de croissance du dividende (évalué selon l'historique de croissance du dividende, les bénéfices futurs attendus, la croissance des revenus ou des dividendes, le ratio dividendes/bénéfice ou la politique de versement des dividendes); leur évaluation (établie selon le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/valeur comptable, le ratio valeur de l'entreprise-BAIIA ou le rendement des flux de trésorerie disponibles); leur rentabilité (déterminée selon le rendement relatif élevé des actions ou les marges bénéficiaires); leur rendement en dividende actuel; la force de leur bilan (mesurée selon la couverture des intérêts, le ratio dette/flux de trésorerie, le ratio emprunts/capitaux propres ou les clauses restrictives); et la liquidité de ses actions et de ses options.

Le portefeuille sera rééquilibré et pourra être reconstitué par le gestionnaire au moins une fois par an ou plus fréquemment au gré du gestionnaire. Le gestionnaire, à l'occasion et à son gré, vend de façon sélective des options d'achat couvertes sur les placements du portefeuille afin d'obtenir de la trésorerie distribuable supplémentaire et de réduire la volatilité. Le Fonds peut de temps à autre détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le Fonds couvre la quasi-totalité de son exposition au risque de change en dollars canadiens.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Conjoncture du marché

En réponse à la poussée d'inflation persistante, qui demeure supérieure à la cible de 2 % de la Banque du Canada, cette dernière a augmenté les taux d'intérêt, entraînant une volatilité des cours. La valeur liquidative du Fonds représentant la valeur du portefeuille à la date d'évaluation la plus récente est indiquée sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com).

RISQUES

Les risques associés à un placement dans des actions du Fonds figurent dans la notice annuelle 2023, disponible sur le site Web du Fonds (www.bromptongroup.com) ou sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Aucun changement ayant pu avoir une incidence significative sur les risques associés à un placement dans les actions du Fonds n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

RÉSULTATS

Distributions

Les distributions en espèces versées aux porteurs d'actions de catégorie A se sont élevées à 1,20 $ par action pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, ce qui représente des versements mensuels de 0,10 $ par action, inchangés par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les distributions en espèces déclarées sur les actions privilégiées se sont élevées à 0,50 $ par action en 2023, inchangées par rapport à 2022. Depuis son établissement, le 15 juin 2018, le Fonds a versé des distributions en espèces de 6,65 $ par action de catégorie A et 2,77 $ par action privilégiée.

Il offre un régime de réinvestissement des distributions qui permet aux porteurs d'actions de catégorie A de réinvestir automatiquement les distributions mensuelles, sans commission, dans des actions supplémentaires de catégorie A. En vertu du régime, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, 74 491 actions de catégorie A ont été acquises sur le marché, à un prix moyen de 9,55 $ par action.

Revenus et charges

Le Fonds a généré des revenus de 0,44 $ par action de catégorie A en 2023, contre 0,56 $ en 2022. Cette baisse s'explique par les modifications apportées au portefeuille.

En 2023, les charges se sont établies à 0,37 $ par action de catégorie A, contre 0,41 $ en 2022. Elles comprennent la rémunération des placeurs pour compte et l'amortissement de la prime/l'escompte sur actions privilégiées liés aux émissions d'actions privilégiées. Les frais d'émission ont été payés par les nouveaux souscripteurs d'actions au moyen d'une prime sur la valeur liquidative de ces actions au moment de l'émission. Compte non tenu de ces frais, les charges se sont élevées à 0,26 $ par action de catégorie A en 2023, contre 0,29 $ par action en 2022.

Valeur liquidative

La valeur liquidative par action de catégorie A était de 8,28 $ au 31 décembre 2023, en hausse de 8,4 % par rapport à 7,64 $ au 31 décembre 2022. La valeur liquidative totale du Fonds était de 288,1 M$ au 31 décembre 2023, en hausse par rapport à 233,0 M$ au 31 décembre 2022. Les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds aux fins du calcul de la valeur liquidative totale du Fonds. En 2023, le Fonds a réalisé une émission d'actions subséquente pour un produit brut de 42,9 M$, et a obtenu un produit de 9,0 M$ pour des actions émises dans le cadre du programme d'émissions d'actions au prix du marché.

Portefeuille

Le Fonds détenait 40 titres provenant de 11 secteurs au 31 décembre 2023, en comparaison de 45 titres provenant de 10 secteurs au 31 décembre 2022. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, le Fonds a ouvert 29 positions et en a liquidé 34. La pondération du portefeuille et une liste détaillée des titres détenus figurent dans les états financiers.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le portefeuille du Fonds a enregistré une perte nette réalisée de 2,5 M$ et une variation du gain latent de 31,4 M$. La contribution des technologies de l'information, secteur le plus rentable, comptait pour plus du tiers des gains nets du Fonds. Broadcom Inc. a été le titre le plus performant, avec un gain net de 5,0 M$.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le Fonds a vendu, de façon sélective, des options d'achat couvertes sur les titres du portefeuille, générant des primes de 4,8 M$. La perte nette réalisée et la variation de la perte latente sur les ventes d'options se sont élevées à 0,8 M$, ce qui équivaut au montant des primes reçues, déduction faite des montants payés pour dénouer les options à l'échéance. Au 31 décembre 2023, le Fonds avait 2 471 options en cours, dont la valeur notionnelle représentait 11,1 % du portefeuille.

Au 31 décembre 2023, l'exposition du Fonds au dollar américain, à l'euro, au yen, à la livre sterling, au franc suisse et à la couronne norvégienne était presque entièrement couverte au moyen de contrats de change à terme. Le gain net réalisé et la variation du gain latent sur les contrats de change à terme se sont élevés à 3,5 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et ont été en grande partie annulés par la perte de change sur les titres libellés en devises du portefeuille.

Secteurs du portefeuille

% du Latents portefeuille au Réalisés (variation) Total Gains (pertes) nets par secteur (en millions) 31 déc. 2023 $ $ $ Services de communication 4,1 0,2 (0,2) (0,0) Consommation discrétionnaire 6,7 1,9 1,8 3,7 Produits de première nécessité 7,5 0,4 0,6 1,0 Énergie 6,9 (4,8) 2,4 (2,4) Finance 17,2 (0,3) 6,1 5,8 Soins de santé 12,3 0,8 0,8 1,6 Industrie 13,9 0,9 6,1 7,0 Technologies de l'information 21,3 3,2 8,6 11,8 Matériaux 5,2 (2,9) 0,9 (2,0) Immobilier 2,5 - 0,3 0,3 Services collectifs 2,4 (0,4) (0,2) (0,6) Options - (0,6) (0,2) (0,8) Contrats de change à terme - (0,9) 4,4 3,5 Total 100,0 (2,5) 31,4 28,9

% du portefeuille Répartition géographique au 31 déc. 2023 États-Unis 56,1 France 15,5 Canada 10,9 Irlande 5,7 Grande-Bretagne 2,5 Japon 2,5 Allemagne 2,5 Italie 2,3 Pays-Bas 2,0 Total 100,0 Liquidité

Afin d'en assurer la liquidité, les actions de catégorie A et les actions privilégiées du Fonds sont respectivement cotées à la TSX. Les investisseurs peuvent également demander le rachat de leurs actions, conformément aux modalités de rachat du Fonds applicables à chaque catégorie.

OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Les opérations avec des parties liées consistent en des services fournis par le gestionnaire en vertu de la convention de gestion. Voir la rubrique « Frais de gestion » ci-dessous. Au 31 décembre 2023, un fonds d'investissement géré par le même gestionnaire détenait 2,8 % des actions privilégiées du Fonds (0,3 % au 31 décembre 2022).

FRAIS DE GESTION

En vertu d'une convention de gestion, le gestionnaire fournit au Fonds des services de gestion et d'administration, et reçoit en contrepartie des frais de gestion annuels correspondant à 0,85 % de la valeur liquidative du Fonds, taxes applicables en sus. La valeur liquidative du Fonds est établie en déduisant le passif du Fonds de son actif total. À cette fin, les actions privilégiées ne sont pas considérées comme un passif du Fonds. Le gestionnaire affecte les frais de gestion qu'il reçoit à l'acquisition des actifs du Fonds, ainsi qu'au règlement de ses charges administratives et du coût des services de gestion de portefeuille; il réalise également des bénéfices. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, les frais de gestion se sont établis à 2,6 M$.

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières du Fonds et visent à aider le lecteur à comprendre le rendement du Fonds pour les périodes indiquées. Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds, qui ont été préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité. Les données figurant dans ces tableaux sont présentées conformément au Règlement 81-106 et, par conséquent, n'ont pas pour fonction d'établir une continuité entre la valeur de l'actif net par action de catégorie A à l'ouverture et à la clôture des périodes. L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités a été établie d'après le nombre moyen d'actions en circulation au cours de la période, et toutes les autres données ont été établies selon le nombre réel d'actions en circulation à la date pertinente.

Actif net par action de catégorie A1

Augmentation (diminution) totale de l'actif net liée aux activités 1,45 (3,79) 3,65 (0,36) 3,86

2023 2022 2021 2020 2019 Pour les exercices clos les 31 décembre $ $ $ $ $ Actif net à l'ouverture de l'exercice2 7,64 12,72 10,11 11,67 8,99 Augmentation (diminution) liée aux activités3 Total des revenus 0,44 0,56 0,41 0,46 0,78 Total des charges (0,37) (0,41) (0,60) (0,38) (0,36) Distributions sur les actions (0,49) (0,50) (0,55) (0,51) (0,50) privilégiées Gains (pertes) réalisés (0,19) (2,27) 2,09 (1,08) 0,50 Gains (pertes) latents 2,06 (1,17) 2,30 1,15 3,44 Distributions aux porteurs d'actions de catégorie A2 Gains en capital - - 0,56 0,05 0,01 Remboursement de capital 1,20 1,20 0,64 1,15 1,19

Total des distributions aux porteurs d'actions de catégorie A 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Actif net à la clôture de l'exercice2 8,28 7,64 12,72 10,11 11,67

1 L'information financière est préparée conformément aux normes IFRS de comptabilité.

2 L'actif net par action de catégorie A et les distributions par action de catégorie A sont établis selon le nombre réel d'actions en circulation à la date pertinente.

3 L'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités par action de catégorie A a été calculée d'après le nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation au cours de la période.

Ratios et données supplémentaires (selon la valeur liquidative)

Au 31 décembre 2023 2022 2021 2020 2019 Valeur liquidative (en milliers de $) - incluant les actions privilégiées 288 088 233 028 202 483 84 090 76 926 Nombre d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) 15 834 13 211 8 913 4 181 3 550 Ratio des frais de gestion (RFG) - actions de catégorie A1 10,73 % 11,12 % 12,62 % 9,83 % 6,62 % Ratio des frais d'opérations2 0,16 % 0,16 % 0,19 % 0,18 % 0,20 % Taux de rotation du portefeuille3 91,98 % 99,61 % 130,23 % 97,39 % 110,32 % Valeur liquidative par unité ($)4 18,40 17,76 22,84 20,24 21,79 Valeur liquidative par action de catégorie A ($) 8,28 7,64 12,72 10,11 11,67 Valeur liquidative par action privilégiée ($)5 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Cours de clôture - actions de catégorie A ($) 8,86 10,70 12,64 10,50 11,22 Cours de clôture - actions privilégiées ($) 9,61 9,51 10,32 10,31 10,27

1 Le RFG des actions de catégorie A est établi selon les exigences du Règlement 81-106 et comprend le total des charges du Fonds pour la période indiquée, y compris les distributions sur les actions privilégiées, l'amortissement de la prime/l'escompte sur actions privilégiées, les charges d'intérêts et les frais d'émission, mais exclut les commissions de courtage liées aux opérations de placement du portefeuille. Il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne des actions de catégorie A du Fonds pour la période. Veuillez vous reporter à la rubrique « Ratio des frais de gestion » ci-dessous pour connaître les précisions sur le calcul.

2 Le ratio des frais d'opérations correspond au total des commissions exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour la période.

3 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille est élevé au cours d'un exercice, plus les coûts de transactions que doit payer le Fonds sont élevés, et plus les possibilités qu'un investisseur touche un gain en capital imposable sont grandes. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille est égal au coût des achats, ou au produit des ventes de titres du portefeuille si celui-ci est moins élevé, exception faite de la trésorerie et des placements à court terme dont l'échéance est de moins d'un an, divisé par la valeur de marché moyenne de ces placements pour la période.

4 Une unité est composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée. La valeur liquidative par unité est établie en fonction de la valeur liquidative du Fonds, pour laquelle les actions privilégiées ne sont pas comptabilisées comme un passif. La valeur liquidative par unité comprend toutes les distributions déclarées et non payées, mais payables aux porteurs d'actions.

5 La valeur liquidative par action privilégiée exclut les distributions à verser sur les actions privilégiées.

Ratio des frais de gestion

Le RFG par action de catégorie A, qui comprend la rémunération des placeurs pour compte, les frais d'émission, l'amortissement de la prime/l'escompte sur actions privilégiées et les distributions sur les actions privilégiées, s'est établi à 10,73 % en 2023, contre 11,12 % en 2022. Les charges liées à la rémunération des placeurs pour compte et aux frais d'émission ont été payées par les nouveaux souscripteurs d'actions, car le prix des actions émises était plus élevé que la valeur liquidative par unité, majorée de ces charges connexes. Par conséquent, les émissions d'actions n'ont pas d'effet dilutif pour les porteurs des actions en circulation. Ces frais et charges doivent être compris dans le calcul du RFG selon le cadre réglementaire en vigueur. Le RFG par action de catégorie A, compte non tenu de la rémunération des placeurs pour compte, des frais d'émission et de l'amortissement de la prime/l'escompte sur actions privilégiées, s'est établi à 8,59 % en 2023 contre 7,81 % au cours de l'exercice précédent. Le RFG par action de catégorie A, compte non tenu des distributions sur les actions privilégiées, s'est établi à 2,40 % en 2023, en hausse par rapport à 2,28 % au cours de l'exercice précédent. Cette hausse est due au fait que les frais de gestion représentent un pourcentage de la valeur liquidative par unité. Or, celle-ci a augmenté davantage que la valeur liquidative par action de catégorie A.

Le RFG par unité du Fonds (composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée), hors rémunération des placeurs pour compte, frais d'émission, amortissement de la prime/l'escompte sur actions privilégiées et distributions sur les actions privilégiées, s'est établi à 1,07 % en 2023, contre 1,08 % en 2022. Ce deuxième ratio rend davantage compte de l'efficacité actuelle de l'administration du Fonds.

RENDEMENT PASSÉ

Le graphique et le tableau suivants illustrent le rendement passé du Fonds. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement représentatif de son rendement futur. Les renseignements indiqués sont fondés sur la valeur liquidative par action de catégorie A et par unité (chaque unité étant composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) et supposent que les distributions versées par le Fonds sur les actions de catégorie A et sur les unités au cours des périodes indiquées ont été réinvesties (respectivement, à la valeur liquidative par action de catégorie A et par unité) dans des actions de catégorie A et des unités supplémentaires du Fonds.

Le graphique ci-après illustre le rendement d'une action de catégorie A et d'une unité du Fonds de la date d'établissement du Fonds au 31 décembre 2023. Il indique le pourcentage de variation de la valeur d'un placement dans une action de catégorie A et dans une unité du Fonds entre le premier et le dernier jour de chaque période.

Rendements annuels

Action de catégorie A

1 Période du 15 juin 2018 (entrée en activité) au 31 décembre 2018.

Unité GDV

1 Période du 15 juin 2018 (entrée en activité) au 31 décembre 2018.

Le tableau suivant présente le rendement composé d'une action de catégorie A, d'une action privilégiée et d'une unité du Fonds pour chacune des périodes indiquées, comparativement à celui de l'indice MSCI Monde (l'« indice MSCI »), à celui de l'indice MSCI Monde rendement en dividendes élevés (l'« indice MSCI rendement en dividendes élevés ») et à celui de l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX (l'« indice des actions privilégiées ») (collectivement, les « indices »). L'indice MSCI mesure le rendement de titres à moyenne et grande capitalisation de 23 marchés développés. Il couvre environ 85 % du total de la capitalisation flottante de chacun des pays mesurés. L'indice MSCI rendement en dividendes élevés vise les sociétés de l'indice MSCI (sauf les fiducies de placement immobilier) qui répondent à certains critères de qualité et qui rapportent des dividendes supérieurs à la moyenne de façon durable et constante. L'indice des actions privilégiées reflète le rendement, pondéré en fonction de la capitalisation boursière, d'un large ensemble d'actions privilégiées négociées à la TSX qui respectent les critères de taille, de liquidité et de notation. Le portefeuille du Fonds est géré activement. Le rendement du Fonds ne devrait donc pas refléter fidèlement celui des indices, car les indices sont plus diversifiés. Les indices ne tiennent compte d'aucuns frais de gestion, de fonctionnement, ni de courtage, alors que le rendement du Fonds est présenté après déduction de ces frais. Par ailleurs, le levier apporté par les actions privilégiées influe sur la performance des actions de catégorie A.

Rendements annuels composés

Depuis 1 an 3 ans 5 ans l'établissement1 % % % % Global Dividend Growth Split Corp. - action de catégorie A2 25,9 6,6 11,6 7,1 Indice MSCI Monde rendement en dividendes élevés 9,1 6,4 8,2 6,2 Indice MSCI Monde 24,4 7,8 13,4 9,7 Global Dividend Growth Split Corp. - action privilégiée2 5,1 5,1 5,1 5,1 Indice d'actions privilégiées S&P/TSX 5,9 1,2 2,6 0,7 Global Dividend Growth Split Corp. - unité3 13,8 5,8 8,2 6,0 Période du 15 juin 2018 (entrée en activité) au 31 décembre 2021. 2 Les renseignements indiqués sont fondés sur la valeur liquidative par action de catégorie A et par action privilégiée et supposent que les distributions sur les actions de catégorie A et les actions privilégiées versées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des actions de catégorie A et des actions privilégiées supplémentaires, à leur valeur liquidative respective.

1

3

Les renseignements indiqués sont fondés sur la valeur liquidative par unité (chaque unité étant composée d'une action de catégorie A et d'une action privilégiée) et supposent que les distributions sur les unités versées par le Fonds ont été réinvesties (à la valeur liquidative par unité) dans des unités supplémentaires.

En 2023, les unités du Fonds ont affiché un rendement en hausse de 13,8 %, dépassant l'indice MSCI rendement en dividendes élevés. La sélection des titres dans les produits de première nécessité et les soins de santé et la surpondération de la consommation discrétionnaire ont été bénéfiques. En outre, le levier fourni par les actions privilégiées a beaucoup stimulé la performance des actions de catégorie A du Fonds, qui ont ainsi surpassé les deux indices de référence. Les actions privilégiées du Fonds ont continué de générer un rendement stable de 5,1 % en 2023. Voir le rapport du gestionnaire de portefeuille pour de plus amples informations.

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale1 288 088 568 $

Total - Europe 30,4 30,2

% du % de la valeur Composition du portefeuille portefeuille liquidative Asie Japon Industrie 2,4 2,4 Total - Asie 2,4 2,4 Europe France Industrie 8,3 8,2 Produits de première nécessité 2,7 2,7 Matériaux 2,7 2,6 Consommation discrétionnaire 1,8 1,8 Allemagne Immobilier 2,5 2,5 Grande-Bretagne Matériaux 2,5 2,5 Irlande Industrie 3,0 3,0 Technologies de l'information 2,6 2,6 Italie Finance 2,3 2,3 Pays-Bas Technologies de l'information 2,0 2,0 Amérique du Nord Canada Énergie 4,7 4,7 Produits de première nécessité 2,4 2,4 Consommation discrétionnaire 2,3 2,2 Services de communication 1,5 1,5 8

APERÇU DU PORTEFEUILLE (suite)

Total - Amérique du Nord 66,8 66,1 Total des placements 99,6 98,7

1 Composition du portefeuille (suite) Amérique du Nord (suite) États-Unis Technologies de l'information Finance Soins de santé Consommation discrétionnaire Services aux consommateurs Services collectifs Produits de première nécessité Énergie Trésorerie Autres actifs (passifs) nets Total