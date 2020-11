Global Dividend Growth Split : Prospectus Supplement – French 26/11/2020 | 21:45 Envoyer par e-mail :

Les titres d´ecrits dans le pr´esent suppl´ement de prospectus, conjointement avec le prospectus pr´ealable de base simplifi´e auquel il se rapporte, dat´e du 21 aoutˆ 2020, dans sa version modifi´ee ou compl´et´ee, et chaque document int´egr´e ou r´eput´e ˆetre int´egr´e par renvoi dans les pr´esentes ou dans le prospectus pr´ealable de base simplifi´e, dans sa version modifi´ee ou compl´et´ee, ne sont offerts que la` ou` l'autorit´e comp´etente a accord´e son visa; ils ne peuvent ˆetre propos´es que par des personnes dumentˆ inscrites. Aucune autorit´e en valeurs mobili`eres ne s'est prononc´ee sur la qualit´e des titres offerts dans le pr´esent prospectus. L'information int´egr´ee par renvoi dans le pr´esent suppl´ement de prospectus, avec le prospectus pr´ealable de base simplifi´e dat´e du 21 aoutˆ 2020, provient de documents d´epos´es aupr`es des commissions de valeurs mobili`eres ou d'autorit´es analogues au Canada. On peut se procurer les documents int´egr´es par renvoi gratuitement en ´ecrivant au secr´etaire g´en´eral de Global Dividend Growth Split Corp., au si`ege social situ´e au Bay Wellington Tower, Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2930, Toronto (Ontario) M5J 2T3 ou en t´el´ephonant au 1-866-642-6001,et par voie ´electronique a` www.sedar.com. Nouvelle ´emission ´ Le 25 novembre 2020 SUPPLEMENT DE PROSPECTUS (a` un prospectus pr´ealable de base simplifi´e dat´e du 21 aoutˆ 2020) 13 128 525 $ (maximum) Maximum de 632 700 actions privil´egi´ees et de 632 700 actions de cat´egorie A Le present´ supplement´ de prospectus (le « supplement´ de prospectus »), avec le prospectus prealable´ de base simplifie´ date´ du 21 aoutˆ 2020, vise le placement d'un maximum de 632 700 actions privilegi´ ees´ (les « actions privilegi´ ees´ ») et d'un maximum de 632 700 actions de categorie´ A (les « actions de categorie´ A ») de Global Dividend Growth Split Corp. (la « Societ´ e´ »), au prix de 10,00 $ par action privilegi´ ee´ et de 10,75 $ par action de categorie´ A (le « placement »). La Societ´ e´ est une societ´ e´ de placement a` capital variable constituee´ sous le regime´ des lois de la province d'Ontario. La Societ´ e´ investit dans un portefeuille diversifie´ (le « portefeuille ») de titres de participation de societ´ es´ de croissance de dividendes mondiales a` forte capitalisation selectionn´ ees´ par Brompton Funds Limited (le « gestionnaire »), le gestionnaire de la Societ´ e´. Les titres de participation choisis par le gestionnaire seront en regle` gen´ erale´ equipond´ er´ es´ au moment de l'investissement et apres` le re´equilibrage´ du portefeuille. (Voir « La Societ´ e´ - Strategies´ de placement ».) Les actions privilegi´ ees´ et les actions de categorie´ A sont inscrites a` la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles « GDV.PR.A » et « GDV », respectivement. Le 24 novembre 2020, le cours de clotureˆ a` la TSX des actions privilegi´ ees´ etait´ de 10,20 $ et celui des actions de categorie´ A, de 11,00 $. La derniere` valeur liquidative par unite´ (terme defini´ aux presentes)´ calculee´ avant l'etablissement´du prix du placement le 23 novembre 2020 etait´ de 19,92 $. La TSX a conditionnellement approuve´ l'inscription a` sa cote des actions privilegi´ ees´ et des actions de categorie´ A offertes aux presentes´ . L'inscription sera assujettie a` l'acquittement par la Societ´ e´ de toutes les exigences d'inscription de la TSX au plus tard le 25 fevrier´ 2021. Prix : 10,00 $ par action privil´egi´ee 10,75 $ par action de cat´egorie A R´emun´eration des placeurs Produit net revenant Prix d'offre1) pour compte a` la Soci´et´e2) . . . . . . . . . . . . . . . . .Par action privilegi´ ee´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 $ 0,30 $ 9,70 $ Placement total maximum3)4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 327 000 $ 189 810 $ 6 137 190 $ Par action categorie´ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,75 $ 0,43 $ 10,32 $ Placement total maximum3)4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 801 525 $ 272 061 $ 6 529 464 $ Notes : Les prix d'offre ont et´e´ etablis´ par voie de negociations´ entre la Societ´e´ et les placeurs pour compte (comme ce terme est defini´ aux presentes)´ . Le prix d'offre par unite´ (terme defini´ aux presentes)´ est egal´ ou superieur´ a` la derniere` valeur liquidative par unite´ calculee´ au 23 novembre 2020

prix d'offre par unite´ (terme defini´ aux presentes)´ est egal´ ou superieur´ a` la derniere` valeur liquidative par unite´ calculee´ au 23 novembre 2020 (suite a` la page suivante) (suite de la page couverture) (tel qu'ajuste´ pour tenir compte des dividendes et de certains frais accumules´ ou payables avant la clotureˆ du placement ou a` cette cloture,ˆ majore´ de la remun´eration´ par unite´ des placeurs pour compte et des frais du placement). Avant deduction´ des frais du placement evalu´es´ a` 125 000 $. Les frais et la remun´eration´ des placeurs pour compte seront prelev´es´ sur le produit du placement, a` condition toutefois que les frais du placement devant etreˆ assumes´ par la Societ´e´ n'excedent` pas 1,5 % du produit brut tire´ du ´´´ ´ ´´ ´ placement. Tous tels frais excedentaires sont payes par le gestionnaire. Etant donne la priorite de rang des actions privilegiees, les frais du placement seront effectivement assumes´ par les porteurs des actions de categorie´ A (tant que la valeur liquidative par unite´ excede` le prix d'offre des actions privilegi´ees´ majore´ des distributions courues et impayees´ sur celles-ci), et la valeur liquidative par action de categorie´ A refletera´ les frais du placement tant des actions privilegi´ees´ que des actions de categorie´ A. Il n'y a pas de montant minimal quant aux fonds qui doivent ˆetre amass´es dans le cadre du pr´esent placement, ce qui veut dire que la Soci´et´e pourrait r´ealiser le pr´esent placement apr`es n'avoir amass´e qu'une petite partie du montant du placement ´enonc´e ci-dessus. La Societ´e´ a accorde´ aux placeurs pour compte une option (l'« option de surallocation »), pouvant etreˆ exercee´ pendant une periode´ de 30 jours a` compter de la clotureˆ du placement, en vue d'acheter un nombre d'actions supplementaire´ pouvant aller jusqu'a` 15 % du nombre d'actions privilegi´ees´ et d'actions de categorie´ A emises´ a` la clotureˆ du placement, conformement´ aux modalites´ enonc´ees´ ci-dessus. Les actions privilegi´ees´ et les actions de categorie´ A supplementaires´ peuvent etreˆ admissibles a` des fins de vente aux termes du present´ supplement´ de prospectus. Si l'option de surallocation est exercee´ integralement,´ le prix d'offre total sera de 15 097 803,75 $, la remun´eration´ des placeurs pour compte s'el´evera` a` 531 151,65 $ et le produit net revenant a` la Societ´e,´ avant deduction´ des frais du placement, a` 14 566 652,10 $. Un souscripteur qui acquiert des actions privilegi´ees´ ou des actions de categorie´ A faisant partie de la position de surallocation des placeurs pour compte les acquiert en vertu du present´ supplement´ de prospectus, que la position de surallocation des placeurs pour compte soit ou non comblee´ au final par l'exercice de l'option de surallocation ou d'achats sur le marche´ secondaire. (Voir « Mode de placement ».) Le tableau qui suit presente´ certaines modalites´ de l'option de surallocation, dont le placement maximal, la periode´ d'exercice et le prix d'exercice : Position des placeurs pour compte Placement maximal P´eriode d'exercice Prix d'exercice Option de surallocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 905 actions Dans les 30 jours suivant la 10,00 $ l'action privilegi´ ees´ clotureˆ privilegi´ ee´ Option de surallocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 905 actions de Dans les 30 jours suivant la 10,75 $ l'action categorie´ A clotureˆ de categorie´ A RBC Dominion valeurs mobilieres` Inc., Marches´ mondiaux CIBC inc., Financiere` Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilieres` TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilieres` Hampton Ltee,´ Raymond James Ltee,´ Patrimoine Richardson Limitee,´ Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilieres` inc., Valeurs mobilieres` Desjardins inc. et Corporation Mackie Recherche Capital (collectivement, les « placeurs pour compte ») offrent conditionnellement les actions privilegi´ ees´ et les actions de categorie´ A, sous reserve´ de leur prevente´ et sous reserve´ des conditions d'usage concernant leur emission´ par la Societ´ e´ et leur acceptation par les placeurs pour compte conformement´ a` la convention de placement pour compte et sous reserve´ de l'approbation de certaines questions d'ordre juridique par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Societ´ e´ et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des placeurs pour compte. Sous reserve´ des lois applicables, relativement a` la distribution des actions privilegi´ ees´ et des actions de categorie´ A, les placeurs pour compte peuvent faire des surallocations ou effectuer des operations´ conformement´ a` la rubrique « Mode de placement ». Un placement dans des actions privilegi´ ees´ ou des actions de categorie´ A comporte certains risques. Il est important que les investisseurs eventuels´ tiennent compte des facteurs de risque decrit´ dans le present´ supplement´ de prospectus et le prospectus prealable´ de base simplifie´. (Voir « Facteurs de risque ».) Les souscriptions d'actions privilegi´ ees´ et d'actions de categorie´ A offertes aux presentes´ seront re¸cues sous reserve´ de leur rejet ou de leur attribution, en tout ou en partie et sous reserve´ du droit de fermer les registres de souscription en tout temps et sans preavis´ . La clotureˆ du present´ placement devrait avoir lieu le 2 decembre´ 2020, mais dans tous les cas au plus tard le 23 decembre´ 2020. L'acquereur´ d'actions privilegi´ ees´ ou d'actions de categorie´ A ne recevra qu'un avis d'execution´ du courtier inscrit qui est un adherent´ de la CDS et duquel ou par l'intermediaire´ duquel les actions privilegi´ ees´ ou les actions de categorie´ A sont achetees´ . TABLE DES MATIÈRES SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................ S-1 AVIS IMPORTANT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS ET LE PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ CI- JOINT ....................................................................................................................................................................... S-5 ÉNONCÉS PROSPECTIFS ..................................................................................................................................... S-5 ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT ................................................................................................... S-5 DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI ............................................................................................................ S-5 LA SOCIÉTÉ ........................................................................................................................................................... S-7 VUE D'ENSEMBLE DU PLACEMENT .............................................................................................................. S-10 STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ ......................................................................................................... S-12 EMPLOI DU PRODUIT ........................................................................................................................................ S-13 DESCRIPTION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ.............................................................................................. S-13 HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS................................................................................................................. S-18 RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE ............................................................................................. S-18 COURS ET VOLUMES DES OPÉRATIONS....................................................................................................... S-19 MODE DE PLACEMENT ..................................................................................................................................... S-19 INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES ................................................................................ S-20 ÉCHANGE D'INFORMATION FISCALE ........................................................................................................... S-24 FACTEURS DE RISQUE ...................................................................................................................................... S-24 EXPERTS INTÉRESSÉS....................................................................................................................................... S-25 AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES, AGENT DES TRANSFERTS, DÉPOSITAIRE, AGENT CHARGÉ DES PRÊTS DE TITRES ET AUDITEUR ............................................................................ S-25 DROIT DE RÉSOLUTION.................................................................................................................................... S-25 ATTESTATION DES PLACEURS POUR COMPTE ........................................................................................... A-1 PROSPECTUS GLOSSAIRE................................................................................................................................................................ 1 ÉNONCÉS PROSPECTIFS ......................................................................................................................................... 5 DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI ................................................................................................................ 5 LA SOCIÉTÉ ............................................................................................................................................................... 7 DESCRIPTION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ................................................................................................. 10 DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS............................................................................................................... 15 EMPLOI DU PRODUIT ............................................................................................................................................ 15 MODE DE PLACEMENT ......................................................................................................................................... 15 ORGANISATION ET GESTION DE LA SOCIÉTÉ ................................................................................................ 16 FACTEURS DE RISQUE.......................................................................................................................................... 17 FRAIS ........................................................................................................................................................................ 23 QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE ..................................................................................................................... 23 DROIT DE RÉSOLUTION ....................................................................................................................................... 23 ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU GESTIONNAIRE .............................................................................. A-1 GLOSSAIRE Dans le présent supplément de prospectus, à moins d'indication contraire, les expressions et termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après. À moins d'indication contraire, tous les montants en dollars qui figurent dans le présent supplément de prospectus sont exprimés en dollars canadiens. actionnaire » s'entend d'un porteur d'actions de catégorie A ou un porteur d'actions privilégiées.

» s'entend d'un porteur d'actions de catégorie A ou un porteur d'actions privilégiées. actions de catégorie A » s'entend des actions de catégorie A de la Société.

» s'entend des actions de catégorie A de la Société. actions de catégorie B » s'entend des actions de catégorie B de la Société, émissibles en séries.

» s'entend des actions de catégorie B de la Société, émissibles en séries. actions de catégorie C » s'entend des actions de catégorie C de la Société, émissibles en séries.

» s'entend des actions de catégorie C de la Société, émissibles en séries. actions de catégorie J » s'entend des actions de catégorie J de la Société.

» s'entend des actions de catégorie J de la Société. actions privilégiées » s'entend des actions privilégiées de la Société.

» s'entend des actions privilégiées de la Société. adhérents de la CDS » s'entend des adhérents de la CDS.

» s'entend des adhérents de la CDS. ARC » s'entend de l'Agence du revenu du Canada.

» s'entend de l'Agence du revenu du Canada. avis de rachat au gré du porteur » s'entend d'un avis qu'un adhérent de la CDS a remis à la CDS (à ses bureaux de Toronto) pour le compte d'un actionnaire qui désire exercer ses privilèges de rachat au gré du porteur.

» s'entend d'un avis qu'un adhérent de la CDS a remis à la CDS (à ses bureaux de Toronto) pour le compte d'un actionnaire qui désire exercer ses privilèges de rachat au gré du porteur. CDS » s'entend de Services de dépôt et de compensation CDS Inc.

» s'entend de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. CELI » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ».

» a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». conseil d'administration » s'entend du conseil d'administration de la Société.

» s'entend du conseil d'administration de la Société. convention de placement pour compte » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mode de placement ».

» a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mode de placement ». convention de prêt de titres » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Agent chargé de la tenue des registres, agent des transferts, dépositaire, agent chargé des prêts de titres et auditeur ».

» a le sens qui lui est donné à la rubrique « Agent chargé de la tenue des registres, agent des transferts, dépositaire, agent chargé des prêts de titres et auditeur ». critères de rééquilibrage » s'entend des critères de rééquilibrage de la Société décrits dans la dernière notice annuelle de la Société.

» s'entend des critères de rééquilibrage de la Société décrits dans la dernière notice annuelle de la Société. date d'échéance » s'entend du 30 juin 2026, sous réserve d'un report par périodes successives maximales de cinq ans, tel que le détermine le conseil d'administration. (Voir « La Société - Date d'échéance ».)

» s'entend du 30 juin 2026, sous réserve d'un report par périodes successives maximales de cinq ans, tel que le détermine le conseil d'administration. (Voir « La Société - Date d'échéance ».) date de clôture » s'entend du 2 décembre 2020, ou de toute autre date convenue par la Société et les placeurs pour compte, mais dans tous les cas au plus tard le 23 décembre 2020.

» s'entend du 2 décembre 2020, ou de toute autre date convenue par la Société et les placeurs pour compte, mais dans tous les cas au plus tard le 23 décembre 2020. date de paiement du rachat au gré du porteur » s'entend de la date qui tombe au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant une date de rachat au gré du porteur ou une date de rachat au gré du porteur annuel, selon le cas.

» s'entend de la date qui tombe au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant une date de rachat au gré du porteur ou une date de rachat au gré du porteur annuel, selon le cas. date de rachat au gré du porteur » s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable d'un mois.

» s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable d'un mois. date de rachat au gré du porteur annuel » s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable de juin de chaque année.

La date de rachat au gré du porteur annuel ne s'appliquera pas dans une année où un droit de rachat au gré du porteur spécial a été exercé.

» s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable de juin de chaque année. La date de rachat au gré du porteur annuel ne s'appliquera pas dans une année où un droit de rachat au gré du porteur spécial a été exercé. dépositaire » s'entend de Compagnie Trust CIBC Mellon à titre de dépositaire en vertu de la convention de services de dépôt, tel que nommé à l'occasion par la Société. S-1 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

