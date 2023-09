Global-E Online Ltd est une société basée en Israël qui opère en tant qu'éditeur de logiciels. Elle développe la plateforme de commerce électronique Global-e qui permet le commerce électronique transfrontalier direct au consommateur. Grâce à ses solutions de bout en bout qui combinent des capacités de localisation, des modèles d'intelligence économique à base de big data, une logistique internationale et une expérience transfrontalière, elle permet aux détaillants et aux marques d'augmenter la conversion du trafic international et les ventes et d'atteindre une croissance mondiale en ligne. La société opère depuis sept bureaux dans le monde entier et est le partenaire privilégié des détaillants et des marques aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Secteur Internet