Global EcoPower : Comptes consolidés 2019

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2019 TABLE DES MATIERES Compte de résultat............................................................................................................................... 4 Tableau de flux de trésorerie ............................................................................................................... 5 Tableau de variation des capitaux propres.......................................................................................... 6 Notes annexes aux états financiers consolidés................................................................................... 7 Note 1. Informations générales et faits marquants ................................................................................ 7 Note 2. Base de préparation des états financiers................................................................................. 14 Note 3. Règles et méthodes comptables.............................................................................................. 14 Note 4. Périmètre de consolidation....................................................................................................... 23 Note 5. Immobilisations incorporelles ................................................................................................... 24 Note 6. Immobilisations corporelles...................................................................................................... 25 Note 7. Immobilisations financières ...................................................................................................... 25 Note 8. Stocks et en-cours ................................................................................................................... 26 Note 9. Clients et autres créances........................................................................................................ 27 Note 10. Trésorerie et équivalents de trésorerie ................................................................................ 27 Note 11. Capital social ....................................................................................................................... 28 Note 12. Bons de souscription d'actions ............................................................................................ 28 Note 13. Actions gratuites .................................................................................................................. 29 Note 14. Avantages au personnel : Indemnités de départ en retraite ................................................ 29 2 Note 15. Passifs éventuels et éventualités......................................................................................... 29 Note 16. Provisions Risques et Charges............................................................................................ 30 Note 17. Impôts sur les résultats........................................................................................................ 31 Note 18. Dettes financières................................................................................................................ 32 Note 19. Fournisseurs et autres passifs courants .............................................................................. 33 Note 20. Chiffre d'affaires .................................................................................................................. 33 Note 21. Personnel ............................................................................................................................ 34 Note 22. Dotations aux amortissements et aux provisions................................................................. 34 Note 23. Résultat financier................................................................................................................. 35 Note 24. Autres produits et charges opérationnels ............................................................................ 35 Note 25. Autres produits et charges non courants...................................................................................... 35 Note 26. Parties liées.................................................................................................................................. 35 Note 27. Honoraires des Commissaires aux Comptes ............................................................................... 36 Note 28. Engagements ............................................................................................................................... 36 Note 29. Risques de marché ...................................................................................................................... 37 BILAN En milliers d'euros Actif Notes 31/12/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 1 78 Immobilisations incorporelles 5 2 463 2 383 Immobilisations corporelles 6 202 435 Immobilisations financières 7 5 029 7 147 Actif immobilisé 7 695 10 043 Stocks et en-cours 8 238 363 Clients et comptes rattachés 9 3 520 26 607 Impôts différés actif 17 1 1 Autres créances et comptes de régularisation 9 15 397 4 514 Disponibilités 10 7 062 758 Actif circulant 26 218 32 242 Total de l'actif 33 913 42 285 Passif Notes 31/12/2019 31/12/2018 3 Capital 11 2 821 2 177 Primes d'émission 3 519 2 788 Réserves consolidées 6 102 3 557 Résultat consolidé (13 844) 2 687 Subventions d'investissements 101 Capitaux propres - Part du groupe (1 401) 11 311 Autres fonds propres - - Intérêts minoritaires (0) 38 Capitaux propres - Total (1 401) 11 349 Provisions 16 422 399 Impôts différés passif 17 121 Emprunts et dettes diverses 18 3 666 2 399 Fournisseurs et comptes rattachés 19 7 829 15 156 Autres dettes et comptes de régularisation 19 23 397 12 860 Dettes 34 892 30 415 Total du passif 33 913 42 285 COMPTE DE RESULTAT En milliers d'euros Notes 31/12/2019 31/12/2018* Chiffre d'affaires 20 2 546 24 574 Autres consommations externes (5 842) (16 550) Charges de personnel 21 (3 491) (4 305) Impôts et taxes (60) (214) Dotations nettes aux amortissements 22 (104) (133) Dotations nettes aux provisions 22 (23) 1 218 Autres produits et charges opérationnels 24 45 253 Résultat opérationnel (1) (6 929) 4 844 Autres produits et charges non courantes 25 (4 643) (419) Résultat financier 23 (2 271) (89) Résultat courant des sociétés intégrées (13 844) 4 336 Impôts sur les résultats 17 (0) (1 659) Résultat net des sociétés intégrées (13 844) 2 677 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Résultat net de l'ensemble consolidé (13 844) 2 677 Résultat des minoritaires (0) (10) Résultat net part du Groupe (13 844) 2 687 4 Nombre d'actions avant dilution 3.23 8 549 550 6 598 174 Résultat net par action (en euros) (2) (1,62) 0,41 Nombre d'actions après dilution 3.23 10 799 689 8 631 164 Résultat net dilué par actions (en euros) (3) (1,62) 0,31 EBITDA (4) (6 802) 3 758 Comptes consolidés 2018 publiés.

Voir présentation proforma dans la note 1. Paragraphe 3. Evènements post-clôture Le résultat opérationnel correspond au résultat d'exploitation et n'intègre pas les éléments ayant un caractère de produits ou charges exceptionnels non courants . Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du groupe) par le nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées par le groupe. Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante. En cas de résultat net par action avant dilution négatif, le résultat dilué par action est identique au résultat net par action avant dilution. L'EBITDA (Earnings before Interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises d'amortissements et provisions d'exploitation . TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net consolidé (13 844) 2 677 Retraitements de consolidation sans impact cash Amortissements et provisions 2 309 -256 Variation des impôts différés 0 121 Plus-values de cession, nettes d'impôt -5 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées (11 535) 2 538 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 15 404 -4 743 Dont Intra-groupe : Flux net de trésorerie généré par l'activité 3 869 (2 205) Acquisition d'immobilisations -301 -5 431 Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 230 281 Incidence des variations de périmètres -126 4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (196) (5 145) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Augmentations ou diminutions de capital en numéraire 1 088 200 Emissions d'emprunts 4 069 6 Remboursements d'emprunts -2 518 -207 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2 639 (0) 5 Incidence des variations de cours des devises 0 0 Variations de trésorerie 6 312 (7 351) Trésorerie d'ouverture 746 8 097 Trésorerie de clôture 7 057 746 Le développement du complexe algo-solaire de Payra-sur-l'Hers et l'obtention de cinq permis de construire (pour cinq centrales) à la fin de l'exercice 2017 a entraîné le démarrage des travaux de construction au cours du 1er semestre 2018 et le financement des travaux assuré par les fonds propres du Groupe sur cette période. Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette est de 7.1 millions d'euros contre 0.8 million d'euros au 31 décembre 2018. Cette variation s'explique principalement par l'encaissement d'une partie des travaux de construction du complexe algo-solaire de Payra-sur-l'Hers dont une partie importante avait été facturée fin 2018 et non encaissée. Pour financer cette opération, le Groupe a dû apporter plus de 8,55 millions de fonds propres et a signé le 30 juillet un contrat de crédit 26 millions d'euros avec Rivage Investment et plus particulièrement avec le fonds REDHIR (Rivage Euro Dette Infrastructure Haut Rendement), par l'intermédiaire de sa filiale non consolidée Complexe Algo-Solaire de l'Hers (CASH), société holding des sociétés support du projet. A la date de clôture des comptes, la somme de 17.3 millions d'euros a été débloquée. Cette somme a permis le paiement à GEP des facturations à l'avancement et le règlement par GEP d'une partie des coûts des travaux. Les dettes financières consolidées s'élèvent à 3.7 millions d'euros contre 2.4 millions d'euros au 31 décembre 2018. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En milliers d'euros Nombre Capital Primes liées Réserves Résultat de Subvention Total part du Intérêts TOTAL CAPITAUX d'actions au consolidées groupe minoritaires Capital l'exercice Investissement PROPRES Situation au 31 décembre 2017 6 264 094 2 067 2 654 4 866 -1 255 0 8 333 0 8 333 Augmentation de capital 334 080 110 134 (44) - 200 - 200 Affectation du résultat - - - (1 255) 1 255 - - - Résultat de l'exercice - - - - 2 687 2 687 (10) 2 677 Titres d'auto-contrôle - - - (8) - (8) - (8) Subvention d'Investissement 101 101 101 Autres variations - - (2) - (2) 49 46 Situation au 31 décembre 2018 6 598 174 2 177 2 788 3 557 2 687 101 11 311 38 11 350 Augmentation de capital 1 951 376 644 731 (287) - 1 088 - 1 088 Affectation du résultat - - - 2 687 (2 687) - - - Résultat de l'exercice - - - - (13 844) (13 844) (0) (13 844) Titres d'auto-contrôle - - - - - - Variation de périmètre 90 90 (38) 52 Autres variations - - 54 - (101) (47) (47) Situation au 31 décembre 2019 8 549 550 2 821 3 519 6 102 (13 844) - (1 401) (0) (1 401) 6 Au 31 décembre 2018, le capital social s'élevait à 2 177 397.42 €, divisé en 6 598 174 actions de 0.33 € de valeur nominale. Le 4 mars 2019, le Conseil d'Administration a constaté l'exercice de 250 000 BSA2012 au prix d'exercice unitaire de 1 € qui s'est traduit par la création de 303 712 actions nouvelles GEP. Le 4 mars 2019, le Conseil d'Administration a décidé d'attribuer à l'ensemble des actionnaires de GEP 8 actions gratuites nouvelles pour 100 anciennes dans le cadre d'une délégation qui lui avait été donnée par l'Assemblée Générale des actionnaires réunis le 10 décembre 2018. Il a ainsi été créé 552 144 actions nouvelles GEP. Le 6 novembre 2019, 25 000 BSA2019, issus de l'émission en juin 2019 d'Obligations avec Bons de Souscription d'actions, ont été exercés, se traduisant par la création de 25 000 actions nouvelles GEP. Le 20 décembre 2019, 815 940 BSA2012 ont été exercés, entrainant la création de 1 070 520 actions nouvelles GEP. Au 31 décembre 2019, le capital social s'élève ainsi à 2 821 351.50 €, divisé en 8 549 550 actions de 0.33 € de valeur nominale. Les autres variations des capitaux propres comprennent notamment les impacts liés aux variations de périmètre à la suite de la sortie des sociétés Ferme Aquacole du Ham, Gep Algae Ingénierie, Algae Natural Products et Gep Hellas. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Note 1. Informations générales et faits marquants 1.1 Présentation de la société Global EcoPower (« la Société ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé dans l'Arteparc du Bachasson, Bâtiment A - Rue de la Carrière de Bachasson, 13590 MEYREUIL. La Société ainsi que ses filiales (« le Groupe ») interviennent initialement dans la construction de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables et notamment photovoltaïques et éoliennes et des centrales de cogénération. GEP a décidé de compléter son activité en concevant et en réalisant des complexes écologiques produisant des produits à forte valeur ajoutée comme la spiruline, la phycocyanine, le safran, etc… à énergie positive et en autoconsommation totale ou partielle. GEP s'est orientée sur la construction de serres car le Groupe dispose de fortes compétences en la matière, à la suite de la construction de +/- 60 000 m² de serres photovoltaïques à Bourgneuf-en-Mauges en 2011-2012 (complexe qui cultive des fraises et des framboises). Plusieurs projets, autre que l'opération de Payra-sur-l'Hers, sont en cours d'étude. Notamment, dans le cadre de la transition écologique, la société s'oriente vers la conception, le développement et la construction de complexe agro-énergétiques permettant le recours aux énergies vertes, leur développement ainsi que les applications agrobiologiques 7 Global EcoPower est une entreprise structurée, dotée d'une équipe expérimentée, qui maitrise l'ensemble du processus de construction des centrales, allant du développement, au financement, à la construction des centrales, au raccordement au réseau, à la mise en service industrielle (MSI) et à l'exploitation. La Société est cotée à Paris sur le marché EURONEXT GROWTH sous le code mnémotechnique FR0011289198 ALGEP. L'exercice pour lequel les comptes sont présentés a commencé le 1er janvier et s'est terminé le 31 décembre 2019. Les états financiers du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 29 septembre 2020. Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des états financiers annuels consolidés. 1.2 Faits marquants de l'exercice 2019 Payra-sur-l'Hers Au cours des dernières années, la société a développé le projet algo-solaire de Payra-sur-l'Hers qui consiste en la construction d'un complexe énergétique combinant plusieurs technologies de production d'électricité, associées à la production de spiruline. Ce projet est composé : De deux serres agricoles recouvertes de panneaux photovoltaïques destinées à accueillir la culture de la spiruline ;

D'une centrale photovoltaïque au sol dont l'électricité produite serait utilisée pour la production de la spiruline ;

De deux centrales de cogénération dont l'électricité produite sera revendue sur le réseau et la thermie produite utilisée à plus de 75% au sein des serres agricoles. Après obtention des permis de construire en 2017, les travaux du complexe ont démarré en 2018 avec les deux centrales de cogénération et l'obtention de la validation tarifaire par EDF-OA (contrat C13). Sur l'exercice 2019, le chantier a été considérablement ralenti par la recherche de financements et les conditions de leur mise en œuvre. Le déblocage du financement obtenu auprès de Rivage Investissement est intervenu fin juillet 2019, ce qui a permis le démarrage des travaux de terrassement sur le dernier trimestre 2019. Financement Le 30 juillet 2019, GEP, par l'intermédiaire de sa filiale CASH (Complexe Algo Solaire de l'Hers) a signé avec Rivage Investissement un contrat de financement portant sur une somme de 26 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, la somme de 17.3 millions d'euros a été débloquée. Cet emprunt porte intérêt à 6% l'an et est remboursable en 20 échéances dont la dernière devra intervenir au plus tard avant le 31 8 décembre 2029. 1.3 Evénements post-clôture 1.3.1. Information relative à la crise sanitaire causée par le virus COVID-19 La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes consolidés clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences. Dans ce contexte exceptionnel, l'ensemble des collaborateurs du Groupe GEP est resté opérationnel en télétravail afin d'assurer la continuité des opérations. Le chantier de Payra-sur-l'Hers a été mis à l'arrêt entre le 17 mars et le 11 juin 2020. La reprise a été assurée dans le respect des règles sanitaires préconisées. Cet arrêt a eu un impact significatif sur le calendrier de réalisation des travaux du complexe et d'une manière générale sur l'ensemble des autres activités du Groupe. 1.3.2. Liquidation judiciaire de SENERGIES Par un jugement en date du 19 septembre 2019 la société Sénergies a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Maitre Louis a été désigné en qualité de mandataire judiciaire en date du 17 octobre 2019. Maître AVAZERY a été désigné Administrateur judiciaire le 31 octobre 2019. Le Groupe Global EcoPower entendait présenter un plan de continuation de la société Sénergies et l'intégrer notamment dans les marchés mettant en œuvre des énergies renouvelables. Compte tenu du contexte et en l'absence de perspectives, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de Sénergies le 17 septembre 2020. 1.3.3. Changement de gouvernance et conséquences pour l'arrêté des comptes consolidés 2019 Au cours de la séance du conseil d'administration du 15 juillet 2020, Monsieur Jean-Marie Santander a démissionné de son poste de Président Directeur Général. Cette démission est la conséquence de désaccords avec les administrateurs et le Commissaire aux Comptes sur les modalités d'arrêté des comptes de l'exercice 2019. En effet, à la suite de la mise à disposition d'un projet d'états financiers au 31 décembre 2019 en date du 22 juin 2020 par l'ancienne direction, le commissaire aux comptes a indiqué à M. Santander le 8 juillet 2020 qu'il ne certifierait pas ces comptes en l'état. La résolution du conseil du 15 juillet 2020 portant sur l'arrêté des comptes annuels et consolidés a été ainsi retirée de l'ordre du jour par l'ancienne gouvernance. Monsieur Philippe Destenbert, Vice-Président, a été nommé Président de la société par le conseil d'administration en remplacement de M. Santander. Trois autres personnes ont également été licenciées, dont le Directeur opérationnel du Groupe et 9 l'ancien Directeur général délégué. Le nouveau Président a engagé un audit effectué par un cabinet spécialisé extérieur sur la situation de la société et sur la gestion de son prédécesseur. Les conclusions de cet audit font notamment apparaître des dysfonctionnements dans la détermination du taux d'avancement du projet de Payra-sur-l'Hers aboutissant à une décorrélation avec l'avancement réel du projet. Les impacts sont détaillés dans le paragraphe suivant. Compte tenu de ces événements, en accord avec l'AMF, le cours de bourse est suspendu depuis le 15 juillet 2020. L'assemblée générale est repoussée au 12 novembre 2020 sur requête auprès du Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Dysfonctionnements relevés sur le chantier de Payra sur l'Hers Payra sur l'Hers est le chantier principal de la société. GEP comptabilise la marge sur la construction de ses centrales énergétiques selon la méthode à l'avancement. Le paragraphe 3.5 de la note 3- Règles et Méthodes Comptables détaille les modalités de mise en œuvre de cette méthode. Dans le cadre de l'audit externe mandaté par le conseil d'administration, il a été procédé à l'analyse critique (i) de la méthodologie suivie et des principes comptables appliqués dans le cadre de l'estimation du chiffre d'affaires relatif au projet Payra et (ii) du réel état d'avancement du projet à la fin de l'exercice 2019. Les conclusions mettent en évidence les éléments suivants : Le chiffre d'affaires comptabilisé au titre de l'exercice 2017 pour le projet Payra, soit 4.2 millions d'euros, n'apparaît pas justifié au regard de la nature des travaux et des coûts réellement engagés par GEP ;

Les coûts de sous-traitance relatifs à la phase réalisation des travaux apparaissent incohérents et surévalués avec l'état des commandes et la facturation des fournisseurs ;

sous-traitance relatifs à la phase réalisation des travaux apparaissent incohérents et surévalués avec l'état des commandes et la facturation des fournisseurs ; Le budget prévisionnel de coûts analysé avec le personnel technique de la société apparait sous-évalué pour certains postes de dépenses et n'inclut pas certains coûts pourtant nécessaires pour mener à terme la réalisation du projet. Ainsi, le montant budgété initial de la phase travaux évalué à 25.3 millions d'euros a été revu à la hausse pour atteindre un montant de 32 millions d'euros. Ces deux derniers points impactent directement le taux d'avancement du projet : en effet, sur la base de la formule de calcul du taux d'avancement rappelée ci-dessous, (i) augmenter les coûts de sous- traitance à l'avancement et (ii) sous-évaluer le budget de coûts à rattacher au projet aboutissent individuellement et de manière concomitante à augmenter artificiellement le taux d'avancement du projet. Taux d'avancement = 10 Total travaux exécutés à la clôture / Budget prévisionnel de coûts imputables au projet Après considération de ces éléments et analyse prudente des coûts engagés tels que définis ci- après, le taux d'avancement du projet Payra au 31 décembre 2019 s'établit à 43%. Traitement comptable : correction d'erreurs et changements d'estimations Sur la base du rapport du cabinet spécialisé extérieur mandaté par la nouvelle direction, la société a revu le calcul du taux d'avancement sur les exercices 2017 et 2018. Ainsi, après révision des coûts rattachés à chaque lot du chantier, le montant des travaux considérés comme exécutés à la clôture de l'exercice 2018 s'élève à 13.2 millions d'euros contre 20.1 millions d'euros à la clôture 2018. Cette baisse provient d'une part, d'erreurs découvertes au cours d'investigations spécifiques réalisées par le cabinet spécialisé et d'autre part, d'une évolution vers davantage de prudence de la méthode d'appréhension de l'avancement sur la partie ingénierie. Le taux d'avancement est ainsi ramené de 61.3% à 40.1% au 31 décembre 2018. Par prudence, compte tenu de nombreuses incertitudes sur la réalité des prestations exécutées au 31 décembre 2017, il n'a été considéré aucun avancement au titre de cet exercice. Conformément au règlement ANC 2018-01 relatif aux changements comptables, et en vertu du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, les effets de la modification du pourcentage d'avancement en lien avec les travaux réellement exécutés à la clôture 2018 et 2017 ont été considérés comme une correction d'erreur au titre d'un exercice passé et comptabilisés sur la ligne « Autres produits et charges non courantes » du compte de résultat consolidé pour leur montant brut hors effet d'impôt. Concernant la révision à la hausse du budget prévisionnel des coûts, la direction a considéré que le fait générateur de ces coûts supplémentaires était né sur l'exercice 2019 compte tenu de la connaissance et de l'avancée du projet. Conformément au règlement ANC 2018-01, ces effets s'assimilent à des changements d'estimation et ont impacté le chiffre d'affaires et la marge de l'exercice 2019. Les conséquences chiffrées sur les comptes 2019 sont présentées dans le paragraphe suivant. Traitement comptable : conséquences chiffrées et information pro forma Pour mémoire, chaque composante du complexe de Payra sur l'Hers est logée dans une société support de projet (Vigne 1, 2, 3, 4, 5 et Spiruline de l'Hers). Voir paragraphe 3.5 de la Note 3- Règles et méthodes comptables. La révision de l'avancement au 31 décembre 2018 tenant compte des informations apparues à la suite du changement de direction est détaillée dans le tableau suivant : Diminution des coûts à l'avancement au 31 décembre 2018 de 6.9 millions d'euros, dont 5.5 millions de coûts considérés comme non exécutés par le cabinet externe spécialisé (correction d'erreur A) et 1.4 millions d'euros de coûts internes qui ont été retirés de l'avancement ;

Corrélativement, baisse du chiffre d'affaires à l'avancement de 9.6 millions d'euros (correction d'erreur B) dont 4.2 millions d'euros au titre de l'exercice 2017 et 5.4 millions d'euros au titre de l'exercice 2018. PAYRA SUR L'HERS Vignes 1 Vignes 2 Vignes 3 Vignes 4 Vignes 5 Spiruline Total (€) CONTRAT 11 Chiffre d'affaires budgété au 31 décembre 2018 7 717 231 8 186 027 5 800 005 6 527 014 6 456 369 8 097 456 42 784 102 Coûts totaux budgétés au 31 décembre 2018 5 924 252 6 284 193 4 444 250 4 983 000 4 928 000 6 220 000 32 783 695 Marges budgétée 1 792 979 1 901 834 1 355 755 1 544 014 1 528 369 1 877 456 10 000 407 COUTS A L'AVANCEMENT 31 décembre 2018 - publiés 3 246 619 3 488 312 2 040 695 4 366 718 4 311 718 2 613 700 20 067 762 % avancement 55% 56% 46% 88% 87% 42% 61% 31 décembre 2018 - révisés 1 427 208 1 456 560 1 116 810 4 238 204 4 242 376 674 250 13 155 408 % avancement 24% 23% 25% 85% 86% 11% 40% Ecarts sur coûts à l'avancement (1 819 411) (2 031 752) (923 885) (128 514) (69 342) (1 939 450) (6 912 354) dont coûts externes non exécutés (1 540 661) (1 725 752) (652 635) (25 658) 11 341 (1 551 950) (5 485 315) (A) dont coûts internes non affectés au projet (278 750) (306 000) (271 250) (102 856) (80 683) (387 500) (1 427 039) CHIFFRE D'AFFAIRES A L'AVANCEMENT 31 décembre 2018 - publiés 4 229 211 4 544 006 2 663 226 5 719 774 5 648 954 3 402 624 26 207 795 dont chiffre d'affaires 2017 1 300 000 1 320 000 360 000 646 000 574 000 - 4 200 000 dont chiffre d'affaires 2018 2 929 211 3 224 006 2 303 226 5 073 774 5 074 954 3 402 624 22 007 795 31 décembre 2018 - révisé 1 859 153 1 897 370 1 116 810 5 551 439 5 558 105 674 250 16 657 127 dont chiffre d'affaires 2017 - - - - - - - dont chiffre d'affaires 2018 1 859 153 1 897 370 1 116 810 5 551 439 5 558 105 674 250 16 657 127 (B) Ecarts sur chiffre d'affaires à l'avancement (2 370 058) (2 646 636) (1 546 416) (168 335) (90 849) (2 728 374) (9 550 668) dont chiffre d'affaires 2017 (1 300 000) (1 320 000) (360 000) (646 000) (574 000) - (4 200 000) dont chiffre d'affaires 2018 (1 070 058) (1 326 636) (1 186 416) 477 665 483 151 (2 728 374) (5 350 668) MARGE A L'AVANCEMENT PAYRA (incluant coûts internes) 31 décembre 2018 - publiés 982 592 1 055 694 622 531 1 353 056 1 337 236 788 924 6 140 033 31 décembre 2018 - révisé 431 945 440 810 - 1 313 235 1 315 729 - 3 501 719 Ecarts sur marge à l'avancement (550 646) (614 884) (622 531) (39 821) (21 507) (788 924) (2 638 313) L'impact négatif sur la marge à l'avancement du projet est de 2.6 millions d'euros. La correction d'erreur sur exercices antérieurs s'élève à 4 065 milliers d'euros (B-A) comptabilisée en « Autres produits et charges non courantes » sur l'exercice 2019. Les comptes proforma 2017 et 2018 présentés ci-dessous représentent les comptes consolidés tels qu'ils auraient dû être présentés en l'absence d'erreurs. Chiffre d'affaires Autres consommations externes Charges de personnel Impôts et taxes Dotations nettes aux amortissements Dotations nettes aux provisions Autres produits et charges opérationnels Résultat opérationnel Autres produits et charges non courantes Résultat financier Résultat courant des sociétés intégrées Impôts sur les résultats Résultat net des sociétés intégrées Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition Résultat net de l'ensemble consolidé Résultat des minoritaires Résultat net part du Groupe 31/12/2017 31/12/2017 Impact 2017 31/12/2018 31/12/2018 Impact 2018 Impact Publiés Proforma Publiés Proforma cumulé 21 792 17 592 (4 200) 24 574 19 223 (5 351) (9 551) (13 812) (13 612) 200 (16 550) (11 264) 5 285 5 485 (4 650) (4 650) - (4 305) (4 305) - - (261) (261) - (214) (214) - - (220) (220) - (133) (133) - - (894) (894) - 1 218 1 218 - - (376) (376) - 253 253 - - 1 579 (2 421) (4 000) 4 844 4 778 (65) (4 065) (2 496) (2 496) - (419) (419) - - (109) (109) - (89) (89) - - (1 026) (5 026) (4 000) 4 336 4 271 (65) (4 065) (229) (229) - (1 659) 52 1 711 1 711 (1 255) (5 255) (4 000) 2 677 4 323 1 646 (2 354) - - - - - - - (1 255) (5 255) (4 000) 2 677 4 323 1 646 (2 354) - - - (10) (10) - - (1 255) (5 255) (4 000) 2 687 4 333 1 646 (2 354) Chiffre d'affaires à terminaison 12 Le chiffre d'affaires prévisionnel s'élève à 42,8 millions d'euros, inchangé par rapport à la valorisation de l'exercice 2018. La valorisation à ce jour sur la base d'hypothèses raisonnables s'élève à 44.100.000 euros. Cette revalorisation n'a pas été prise en compte par prudence. Au cours du premier semestre 2019, une évaluation du projet de Payra-sur-l'Hers effectuée par le cabinet Messier-Maris aboutissait à une valeur comprise entre 46.9 millions d'euros et 56.7 millions d'euros. Ce rapport valorisait d'une part l'unité de production de spiruline entre 19 et 26.2 millions d'euros sur la base d'un prix de vente de la spiruline à 70€ le kg (en accord avec l'étude de marché du cabinet de conseil Roland Berger réalisée sur le 1er trimestre 2019) et les centrales énergétiques entre 28 et 30.5 millions d'euros. Dans les comptes semestriels au 30 juin 2019, le chiffre d'affaires à l'avancement avait été basé sur un prix de vente prévisionnel de 48.8 millions d'euros (fourchette basse de l'évaluation du cabinet Messier- Maris). Par principe de prudence, il a été décidé, pour la clôture au 31 décembre 2019, de ramener le chiffre d'affaires à terminaison à sa valeur du 31 décembre 2018, à savoir de 42,8 millions d'euros. Si la société avait continué à appliquer le chiffre d'affaires basé sur la fourchette basse de l'évaluation du cabinet Messier Maris et utilisée au 30 juin 2019 dans le calcul de l'avancement, le chiffre d'affaires et la marge 2019 auraient été augmentés de 2 230 milliers d'euros. Impôts sur les sociétés Compte tenu des corrections intervenues sur les comptes 2017 et 2018, une réclamation auprès de l'administration fiscale a été engagée afin d'obtenir le remboursement de l'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice 2018. A la date d'arrêté des comptes, cette procédure n'ayant pas encore abouti, aucun produit à recevoir n'a été considéré dans les comptes annuels. 1.3.4. Continuité d'exploitation La situation détaillée ci-dessus (recherche de financements, crise sanitaire du Covid-19, changement de gouvernance) a entrainé un retard considérable dans l'avancement des travaux du complexe de Payra-sur-l'Hers. La livraison initialement prévue en juin 2019 est retardée à juin 2021. Cette situation conjuguée à la hausse des coûts prévisionnels nécessaires à la finalisation du projet, nécessite un besoin en financement complémentaire de 11 millions d'euros. Les discussions avec le fond d'investissement RIVAGE sont positives et la société considère qu'un accord pourrait être conclu prochainement. Compte tenu des corrections d'erreurs et changements d'estimation comptabilisées sur l'exercice 2019, les capitaux propres de GEP, société mère de l'ensemble consolidé, sont devenus inférieurs à la moitié du capital au 31 décembre 2019. 13 La direction a entrepris des réflexions et des discussions avec différents partenaires dans le but de faire évoluer la conception du complexe de Payra-sur-l'Hers et trouver des solutions techniques plus avantageuses à savoir : La valorisation du permis de construire sur l'unité Vignes 3 et la demande d'un nouveau contrat CRE destiné à revendre la production d'électricité ;

La mise en place d'un outil de production performant concernant la spiruline en optimisant la surface nécessaire, 5000 m² ;

Le développement de nouvelles activités sur la surface restant disponible. Elle a également entrepris des démarches permettant une cession dans les meilleures conditions du complexe par lot tout en maintenant la cohésion du projet. La société a développé en parallèle l'activité sur la biomasse en acquérant la maîtrise technique des process qui a donné lieu à des contrats effectifs en 2020 au niveau de quatre projets Biomasse 45, Biomasse 51, Biomasse 33 et Biomasse 62. Enfin, deux complexes existants préalablement, Puichéric et Rocbaron, ont été totalement restructurés pour intégrer la logique agro énergétique. Par prudence, aucun chiffre d'affaires et aucune marge relatifs à ces projets n'ont été constatés à ce titre sur l'exercice 2019. Note 2. Base de préparation des états financiers Le Groupe établit ses comptes consolidés conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises (règlement CRC n° 99-02, CRC n°2005-10 et CRC n°2015-07). Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. Sauf indication contraire, les données chiffrées sont présentées en milliers d'euros. La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre. Il en est de même pour les autres sociétés appartenant au périmètre de consolidation. Les comptes de la société consolidante et des entités consolidées correspondent à l'année civile 2019. L'établissement des états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables françaises repose sur des hypothèses et estimations déterminées par la Direction qui affectent le montant des actifs et passifs à la date de clôture du bilan et le montant des produits et charges de l'exercice. 14 Note 3. Règles et méthodes comptables 3.1. Méthodes de consolidation Les sociétés sont consolidées si elles sont contrôlées par le Groupe, celui-ci dirigeant leurs politiques financière et opérationnelle. Elles sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle le contrôle effectif est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce contrôle cesse. Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l'exercice est inclus dans le compte de résultat consolidé, respectivement depuis la date de prise de contrôle ou jusqu'à la date de la perte de contrôle. Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser et homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de consolidation. Les participations, dont la contribution au chiffre d'affaires, au résultat d'exploitation, au résultat net, à l'endettement et à la situation nette du Groupe ne présente pas un caractère significatif, ne sont pas consolidées. De la même manière, les sociétés pour lesquelles le Groupe envisage de céder sa participation à court terme ne sont pas consolidées. 3.2. Opérations internes Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées sont éliminées intégralement. Les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sur titres et créances concernant les sociétés consolidées sont éliminées du résultat, dans la mesure où elles font double emploi avec le résultat des sociétés concernées. Les résultats sur cessions d'actifs entre sociétés du Groupe sont éliminés du résultat consolidé. Les amortissements pratiqués sur les biens amortissables ayant fait l'objet d'une cession intra-groupe sont retraités. 3.3. Conversion des éléments en devises A l'exception de la filiale GEP EM (Maroc), toutes les entités du Groupe établissent leurs comptes en euros, qui est également leur monnaie de fonctionnement et de reporting. Les modalités de conversion des comptes de cette société en euro sont les suivantes : Les éléments d'actif et de passif sont convertis au cours de clôture à la date de chaque bilan ;

Les produits et charges sont convertis au taux de change moyen ;

Et toutes les différences de conversion en résultant sont comptabilisées en tant que composante distincte des capitaux propres. Les écarts provenant de la conversion des créances et dettes libellées en d'autres monnaies sont inscrits au résultat consolidé. 15 3.4. Regroupement d'entreprises Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition. Le coût d'une acquisition correspond à la juste valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis et des passifs encourus ou assumés à la date de la prise de contrôle. Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement, les actifs, passifs et passifs éventuels qui correspondent à une obligation existant à la date d'acquisition en raison d'événements passés et qui peuvent être évalués de manière fiable, de l'entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur. La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiables la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition. Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur, majorée des coûts directement imputables à l'acquisition (nets d'impôt) et des ajustements de prix éventuels mesurés de façon fiable et dont le versement est probable. Lorsque le coût d'acquisition est inférieur à la juste valeur de la quote-part revenant au Groupe dans les actifs identifiables acquis et les passifs identifiables assumés de la filiale acquise, l'écart est comptabilisé en provision puis repris en résultat selon une durée adaptée. Les écarts d'acquisition peuvent donner lieu à correction dans un délai d'un an suivant la date d'acquisition. Ils sont amortis de façon linéaire sur une durée adaptée à l'activité. La valeur nette ainsi déterminée peut donner lieu à dépréciation complémentaire lorsque les valeurs recouvrables deviennent inférieures aux valeurs nettes comptables. 3.5. Produits des activités ordinaires 3.5.1 Le contrat Le groupe GEP développe, finance et construit des projets d'énergie positive écologique qui mettent en œuvre des produits à haute valeur ajoutée et des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et photovoltaïque. Pour la réalisation de ces projets, GEP signe un contrat avec une société support de programme. Ce contrat comporte plusieurs lots : Le lot 1 dit Développement comprend les missions suivantes : Recherche et sécurisation du foncier destiné à accueillir le projet

Réalisation des études préliminaires de faisabilité

Constitution, dépôt, suivi de l'instruction et obtention des dossiers de déclarations préalables et d'autorisations administratives associés au projet (permis de construire et autres)

Préparation de l'appel d'offres pour l'achat de l'électricité (CRE 4), négociation, obtention d'un tarif convenable ii. Le lot 2 dit Montage financier comprend les missions suivantes : 16 Stratégie financière pour l'opération

Détail du coût d'investissement du projet (CAPEX)

Élaboration du Business Plan, intégrant notamment le compte d'exploitation prévisionnel

Recherche, optimisation et mise en place des financements structurés nécessaires (prêts bancaires, prêt participatif, subventions…) Le lot 3 dit Conception comprend les missions suivantes : Modélisations technique, économique et juridique du projet

Dimensionnement du projet

Études de projet (PRO) avec production d'un devis quantitatif détaillé par corps d'état mis en cohérence avec les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour valoir Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Dossiers de consultation des entreprises (DCE), établissement du prix de revient et du planning

Etudes d'exécution (EXE) Le lot 4 dit Réalisation comprend les missions suivantes : Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC)

Direction études et travaux (DET), études de synthèse (SYNTH)

Réalisation des travaux

Opérations préalables à la réception (AOR) y compris suivi des levées des réserves, remise des DOE et suivi de la période de parfait achèvement Le lot 5 dit Commercialisation comprend les missions suivantes : Etablissement d'un teaser et d'un document de présentation destinés à la vente

Identification des acquéreurs potentiels

Conseil et assistance aux acquéreurs potentiels

Négociation avec les acquéreurs potentiels

Obtention d'une lettre d'intention non engageante Le lot 6 dit Finalisation du projet comprend les missions suivantes : Négociation avec l'acquéreur final

Suivi des audits de l'acquéreur

Réception d'une lettre d'engagement définitive sous conditions suspensives

Levée des conditions suspensives

Etablissement d'un SPA (contrat de vente des actions de la SPV) Dans le cadre du contrat, les prestations sont soit réalisées par les équipes de GEP, soit sous-traitées. La signature d'un contrat entre GEP et la SPV (« special purpose vehicle ») n'intervient que lorsque la réalisation de l'opération est certaine. Pour les opérations qui ne sont qu'au stade projet, GEP comptabilise en stock les coûts d'études de faisabilité. 17 Le modèle économique appliqué par le groupe GEP repose d'une part, sur la délivrance d'un service d'ingénierie à haute valeur ajoutée et d'autre part, sur une prestation relative à la livraison d'infrastructures destinés à porter chaque projet contractualisé. 3.5.2 Détermination du pourcentage d'avancement Le pourcentage d'avancement est déterminé à partir du rapport constaté entre (i) le coût des travaux et des services exécutés à la date d'arrêté (ii) rapporté au total des coûts d'exécution du contrat. Les phases de commercialisation (lot 5) et de finalisation (lot 6) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'avancement. 3.5.3 Détermination des produits à comptabiliser à l'avancement en fin de période Le montant des produits à comptabiliser à l'avancement en fin de période correspond au pourcentage d'avancement appliqué aux prévisions de recettes sur la durée totale de l'opération. Les produits sont régularisés à la hausse ou la baisse par une écriture de produit à recevoir ou de produit constaté d'avance. Cette régularisation permet de traduire au résultat de chaque exercice l'état d'avancement du contrat en lui affectant les produits déterminés en fonction du pourcentage d'avancement. 3.5.4 Détermination des coûts d'exécution des contrats Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent : Les coûts directement imputables à ce contrat (main d'œuvre, sous-traitance, honoraires, conception et assistance technique…) ;

sous-traitance, honoraires, conception et assistance technique…) ; Les coûts indirects, rattachables aux contrats en général, pour la quote-part susceptible d'être affectée à ce contrat ;

quote-part susceptible d'être affectée à ce contrat ; Les provisions pour risques et aléas correspondant aux dépassements des charges directement prévisibles. Les charges directes, rattachables aux lots, se composent de : travaux, frais commerciaux, assurance, bureau de contrôle, huissier, étude de sol, mesures de plateforme, géomètre, ERDF, travaux de télécommunication, pilotage travaux, … Toutes les charges directes font l'objet d'un contrat signé stipulant une rémunération fixe et forfaitaire. Le niveau d'avancement de ces charges est défini par le directeur technique selon l'avancement constaté à la date d'arrêté pour chacun des lots. Les provisions pour aléas sont évaluées de manière forfaitaire par projet. Sont exclus tous les coûts qui ne peuvent être imputés aux contrats en général ou à un contrat donné (frais administratifs d'ordre général, frais de recherche et développement et frais de commercialisation 18 non imputables à un contrat donné). 3.6. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou de production diminué du cumul des amortissements et des éventuelles dépréciations. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue. Les immobilisations incorporelles non amortissables font l'objet de tests de dépréciation annuels selon les modalités définies au paragraphe 3.8. 3.7. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles figurent à l'actif pour leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), ou de production, diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeurs éventuelles. L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée des différentes catégories d'immobilisations. Les durées d'utilité prévues sont les suivantes :  Agencements et aménagements : 5 ans  Matériel de bureau et informatique : 3 ans  Mobilier : 5 ans La charge d'amortissement des immobilisations est comptabilisée sous la rubrique "Amortissements" du compte de résultat. 3.8. Dépréciation des actifs incorporels et corporels Un test de dépréciation est effectué annuellement pour les actifs incorporels et corporels non amortissables. Les actifs incorporels et corporels amortissables sont soumis à un test de dépréciation si un indice de perte de valeur est identifié. Le test consiste à comparer la valeur comptable d'un actif ou groupe d'actifs et sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la valeur vénale (nette des coûts de cession) et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est calculée en fonction d'une actualisation des flux de trésorerie à 5 ans et au-delà sur la base d'une valeur terminale. L'actualisation des flux est fondée sur un taux représentant le coût moyen pondéré du capital de la société ou du groupe d'actifs considéré et en fonction, le cas échéant, de la zone géographique. En pratique, concernant les projets développés par le Groupe, le test consiste à évaluer projet par projet 19 le taux de réalisation des permis de construire selon leur état d'avancement propre à chacun et à déterminer une marge brute normative en fonction de la typologie du projet (centrale au sol, ou complexe agro-solaire). La méthode de valorisation du fonds commercial Photovoltaïque retenue par la société GEP consiste en la multiplication de la puissance potentielle totale des projets en portefeuille à la clôture, exprimée en MWc, par une marge brute moyenne par MWc. La marge brute normative a été déterminée à partir des marges brutes dégagées par des projets déjà réalisés par la société Global EcoPower. La valeur comptable d'un actif est dépréciée lorsqu'elle devient inférieure à sa valeur recouvrable. Une dépréciation est comptabilisée en résultat et peut faire l'objet d'une reprise lors de la disparition de l'indice de perte de valeur à l'exception des écarts d'acquisitions pour lesquels les dépréciations sont irréversibles. 3.9. Contrats de location-financement Il n'y a pas de contrats de crédit-bail ni de contrat de location disposant des caractéristiques financières significatifs en cours au 31 décembre 2019. 3.10. Titres de participation non consolidés, autres titres immobilisés La valeur brute des titres de participation non consolidés est inscrite au bilan au coût d'acquisition. Lorsque leur valeur d'utilité, appréciée notamment sur la base des perspectives futures de résultat ou de valeur de référence à la clôture de l'exercice, est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée. Un test de dépréciation est réalisé chaque année. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'utilité, le cas échéant. 3.11. Stocks et en-cours Les stocks inscrits au bilan sont comptabilisés au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Les stocks font, le cas échéant, l'objet d'une dépréciation destinée à ramener la valeur nette comptable à la valeur de marché. 3.12. Créances et dettes Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques de non-recouvrement. A ce titre, le poste clients inclut la facturation (réalisée ou à établir) correspondant à la reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement. Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu'il existe des indicateurs objectifs indiquant que les montants dus ne pourront être recouvrés, totalement ou partiellement. En particulier, pour l'appréciation 20 de la valeur recouvrable des créances clients, les soldes dus à la clôture font l'objet d'un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s'il apparaît un risque de non-recouvrement. Le poste « Autres créances » est principalement constitué des créances sociales et fiscales. 3.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie La société considère comme équivalents de trésorerie les titres ayant une échéance de 3 mois au plus à l'origine et ne présentant pas de risque significatif de valeur. Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Elles font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée pour chaque ligne de titres de placement d'une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. 3.14. Capital social Les actions ordinaires sont classées en tant qu'instrument de capitaux propres. Les actions détenues au titre de l'autocontrôle sont portées en déduction des capitaux propres. 3.15. Bons de souscription d'actions Les bons de souscription d'actions donnant accès au capital sont comptabilisés lors de leur souscription au prix de souscription. La valeur de l'avantage correspondant ne donne pas lieu à comptabilisation. Des bons de souscription, BSA2012 avaient été émis au profit des dirigeants du groupe. La durée d'exercice de ces BSA s'est achevée le 31 décembre 2019. Ainsi, il n'y a plus aucun BSA2012 en circulation à la clôture de l'exercice. L'Assemblée Générale des actionnaires, réunie le 29 mai 2019 a décidé l'émission d'un emprunt obligataire de 2 125 000 € représenté par 2 125 000 obligations à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'action ordinaire à émettre, de 1 € de valeur nominale chacune (les OBSA). A chaque obligation est attaché un bon de souscription d'action ordinaire immédiatement détachable, soit au total 2 125 000 BSA2019. La parité d'exercice des BSA2019 est de 1 action ordinaire de la société GEP de 0.33€ de valeur nominale émise au prix unitaire de 1 € (prime d'émission incluse) pour 1 BSA2019 exercé. L'intégralité des OBSA ayant été souscrite, il a donc été créé 2 125 000 BSA2019. A la date de clôture des présents comptes consolidés, 25 000 BSA2019 ont été exercés. Il reste donc en circulation au 31 décembre 2019, 2 100 000 BSA2019. 3.16. Indemnités de fin de carrière Les indemnités de fin de carrière accordées aux salariés à la date de leur départ à la retraite sont évaluées sur la base d'hypothèses actuarielles, selon la méthode des unités de crédit projetées. L'engagement correspondant ne donne pas lieu à comptabilisation mais est présenté en engagements hors bilan. 3.17. Autres provisions Une provision est comptabilisée lorsque, à la clôture de la période, la Société a une obligation actuelle (juridique ou implicite) découlant d'événements passés et qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques futurs sera nécessaire pour éteindre cette obligation. 21 Les litiges sont provisionnés dès lors qu'une obligation de la Société envers un tiers existe à la clôture. La provision est évaluée en fonction de la meilleure estimation des dépenses prévisibles. Si le montant ou l'échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, alors il s'agit d'un passif éventuel qui est traité en engagement non comptabilisé. Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d'événements passés dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains qui ne sont pas sous le contrôle de l'entité ou à des obligations actuelles pour lesquelles une sortie de ressources n'est pas probable. Ces engagements ne sont pas comptabilisés mais font l'objet d'une information en annexe. 3.18. Emprunts Les emprunts sont comptabilisés à leur valeur d'origine. 3.19. Impôts sur les bénéfices La rubrique "Charge d'impôt" inclut l'impôt courant exigible au titre de l'exercice et l'impôt différé. Des impôts différés sont constatés, en utilisant la méthode du report variable, pour les différences temporelles existant à la clôture entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable. Un actif d'impôt différé est comptabilisé pour les déficits fiscaux et les crédits d'impôt non utilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt pourront être imputés. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués au taux d'impôt voté au 31 décembre 2019 dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Les impôts différés sont calculés entité fiscale par entité fiscale. Le périmètre d'intégration fiscale constitue une entité fiscale sur laquelle les impôts différés actifs et passifs sont compensés. En conséquence, les impôts différés actifs nets, constatés par entité fiscale, sont reconnus lorsqu'il existe une prévision de recouvrement fiable sur une échéance de 5 exercices. 3.20. Information sectorielle Le Groupe est un constructeur « clés en main » de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables : solaire et éolienne. L'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé soit par la construction de centrales pour lesquelles le Groupe a acquis les droits, soit par la réalisation d'un contrat de construction clé main entre le Groupe et une société hors Groupe détenant les droits à construire. Ce chiffre d'affaires peut être généré en France (cas des projets réalisés jusqu'à présent) ou à l'étranger. Pour autant, le Groupe n'a pas à ce stade identifié de secteurs opérationnels suffisamment indépendants pour élaborer une information par secteur pertinente. 3.21. Résultat par action 22 Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du groupe) par le nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées par le groupe. Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante. Le nombre d'actions permettant d'effectuer le calcul au 31.12.2019 est le suivant : 31/12/2019 31/12/2018 Nombre d'actions en circulation 8 549 550 6 598 174 Auto contrôle 4 861 3 915 Actions en circulation 8 544 689 6 594 259 BSA 2 100 000 2 036 905 Actions gratuites 155 000 Obligations convertibles - - Nombre total dilué 10 799 689 8 631 164 Certains BSA2012 n'ont pas été exercées à leur date d'échéance (31 décembre 2019) et ont donc ainsi fait l'objet d'une annulation (le prix d'exercice était de 1 €). Sur les 2 125 000 BSA2019 émises en 2019, 25 000 ont été exercés sur l'exercice, soit un solde en circulation de 2 100 000 BSA2019 au 31 décembre 2019. Le prix d'exercice de ces BSA2019 est de 1 €. Note 4. Périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation, au 31 décembre 2019, se présente comme suit : Sociétés Adresse SIRET % d'intérêt Méthode de 2019 2018 consolidation Global Ecopower Arteparc de Bachasson - rue de la 37877574600092 Mère Mère Mère carrière de Bachasson 13590 Meyreuil GEP Algae Idem Mère 51848447200023 100% 100% IG GEP Assets Idem Mère 82267676300029 100% 100% IG GEP Développement Idem Mère 82083234300025 100% 100% IG GEP Research Idem Mère 51086704700027 100% 100% IG GEP Eolien 1 Idem Mère 84345187300015 100% 100% IG GEP Eolien 2 Idem Mère 84356870000010 100% 100% IG GEP EM Angle Boulevard Abdelmoumen et N/A 100% 100% IG Boulevard Anoual - Casablanca - GEP Phycocyanine Idem Mère 84159957400016 100% 80% IG GEP Solaire 1 Idem Mère 84161857200017 100% 100% IG 23 GEP Solaire 2 Idem Mère 84161869700012 100% 100% IG GEP Solaire 3 Idem Mère 84161873900012 100% 100% IG GEP Solaire 4 Idem Mère 84161875400011 100% 100% IG Senergies 10 Rue Anne Gacon 13016 Marseille 52013085700037 100% 100% IG GEP Hellas Tria Monastiria 0, Municipality of N/A 0% 100% Rethymnon, GREECE GEP Algae Ingenierie 15 rue le callouet 14 400 Etreham 793811340000033 0% 80% ALGAE Natural Products 15 rue le callouet 14 400 Etreham 80202255800026 0% 80% La Ferme Aquacole du Ham 15 rue le callouet 14 400 Etreham 82005443500012 0% 80% IG = Intégration Globale L'évolution du périmètre de consolidation résulte de la sortie du périmètre de consolidation des sociétés Algae Natural Products, GEP Algae Ingénierie, La Ferme Aquacole du Ham et Gep Hellas, ces sociétés étant en cours de liquidation à la date de clôture. La déconsolidation de ces sociétés a eu un impact positif sur le résultat consolidé de 70 K€ positionné en produit financier. Outre les sociétés en cours de liquidation, les participations suivantes ne sont pas consolidées : Capitaux Valeur comptable des titres Avance Chiffre Résultat consentie (+) détenues en € Société Pays % détention Capital propres hors d'affaires 2019 reçue (-) résultat 2019 Brute nette nette Complexe Algo solaire de l'Hers France 100% 6 877 6 865 46,3 -2 079 6 877 4 786 4 646 Ferme solaire des Lavandes France 100% 5 -3 0 -2 15 15 5 Nota : Complexe algo-solaire de l'Hers (CASH) s'entend CASH plus l'ensemble de ses filiales Vignes 1 à Vignes 5 et Spiruline Rive Droite. La société Ferme solaire des Lavandes n'est pas consolidée car sa contribution au chiffre d'affaires, au résultat d'exploitation, au résultat net, à l'endettement et à la situation nette du Groupe ne présente pas un caractère significatif. La société Complexe Algo Solaire de l'Hers n'est pas consolidée car les actions de cette société ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure. Cette société porte le projet de construction du complexe algo-solaire de Payra-sur-l'Hers. Note 5. Immobilisations incorporelles Frais Concessions, Fond Ecart d'acquisition Autres Total d'établissement brevets commercial 24 Valeurs brutes à l'ouverture 78 170 33 100 2 305 2 687 Acquisitions 82 82 Diminutions - Variation de périmètre (77) (0) (78) Autres variations 81 81 Valeurs brutes à la clôture 1 333 33 100 2 305 2 772 Dépréciations cumulées à l'ouverture - (92) (33) (100) - (226) Dotation (66) (66) Reprises - Variation de périmètre - Autres variations (16) (16) Dépréciations cumulées à la clôture - (174) (33) (100) - (308) Valeurs nettes à l'ouverture 78 78 - - 2 305 2 461 Valeurs nettes à la clôture 1 158 - - 2 305 2 464 Le fonds commercial est consécutif à la reprise de l'activité Sénergies réalisée à la barre du Tribunal de Commerce fin 2015, pour un montant forfaitaire de 100 K€ correspondant aux éléments incorporels. Etant donné le niveau des pertes constaté sur l'activité générée par ce fonds commercial, une dépréciation à 100 % a été comptabilisée à la clôture de l'exercice 2017. Au cours de l'exercice 2018, la société a apporté à la société Complexe Algo Solaire de l'Hers (CASH) une partie de son fonds commercial pour une valeur de 1 771 K€. Ce fonds commercial, d'un montant initial de 4 070 K€ correspond à un mali technique issu d'une fusion antérieure et comptabilisé, conformément au règlement ANC n° 2015-06, en « autres immobilisations incorporelles ». Il a été distingué au sein du mali initial la quote-part qui porte précisément sur le projet de Payra-sur- l'Hers de celle qui résulte du savoir-faire de la Société Global EcoPower. Le montant résiduel correspond donc au savoir-faire de Global EcoPower à hauteur de 2 300 K€. Aucune charge de dépréciation n'a été constatée sur l'exercice. Note 6. Immobilisations corporelles Installations Constructions Autres Total techniques Valeurs brutes à l'ouverture 231 65 308 604 Acquisitions 13 13 Diminutions - Variation de périmètre (172) (62) (20) (254) Autres variations 0 0 Valeurs brutes à la clôture 59 3 301 363 Dépréciations cumulées à l'ouverture (29) (27) (114) (169) Dotation (7) (1) (32) (39) Reprises - Variation de périmètre 9 25 13 46 Autres variations (0) (0) 25 Dépréciations cumulées à la clôture (26) (2) (132) (161) Valeurs nettes à l'ouverture 202 39 194 435 Valeurs nettes à la clôture 33 1 168 202 Note 7. Immobilisations financières Titres non Autres Créances immobilisations rattachées aux Total consolidés financières participations Valeurs brutes à l'ouverture 6 905 248 - 7 153 Augmentations 256 256 Diminutions (230) (230) Variation de périmètre 149 (51) 98 Autres variations 0 0 Valeurs brutes à la clôture 7 054 223 - 7 277 Dépréciations cumulées à l'ouverture - (7) - (7) Dotations (2 181) - (2 181) Reprises - - - - Variation de périmètre (60) - - (60) Autres variations - - - - Dépréciations cumulées à la clôture (2 241) (7) - (2 248) Valeur nette à l'ouverture 6 905 241 - 7 147 Valeurs nettes à la clôture 4 813 216 - 5 029 Le détail des titres de participation non consolidés se présente ainsi : Sociétés Complexe Algo solaire de l'Hers GEP Hellas Algae Natural Product Ferme Aquacole du Ham GEP Algae Ingénierie SASU Lavandes Divers autres Total titres non consolidés Valeurs brutes des titres en euros 6 877 214 60 000 88 000 500 1 500 15 001 12 222 7 054 437 La valeur des titres de la société Complexe Algo Solaire de l'Hers résulte d'un apport fait par GEP à cette société en date du 24 septembre 2018 dont le détail figure ci-après : Valeurs des Sociétés titres en euros Titres Ferme Solaire Vignes 1 1 580 459 Titres Ferme Solaire Vignes 2 1 580 339 26 Titres Ferme Solaire Vignes 3 450 319 Titres Ferme Solaire Vignes 4 789 602 Titres Ferme Solaire Vignes 5 705 603 Titres Spiruline de l'Hers Rive Droite 80 Titres Spiruline de l'Hers Rive Gauche 80 Eléments incorporels du fonds commercial 1 770 632 Titres Complexe Algo Solaire de l'Hers 6 877 114 Note 8. Stocks et en-cours 31/12/2019 31/12/2018 Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette En cours de biens et de services 233 - 233 339 Matières - Marchandises 5 5 24 Total 238 - 238 363 Les stocks sont essentiellement composés des travaux en cours concernant les projets solaires et biomasse qui seront supportés par les sociétés supports de programmes lorsque les projets arriveront à maturité. Note 9. Clients et autres créances La ventilation du poste clients, en valeurs nets de dépréciations, se présente ainsi : 31/12/2019 31/12/2018 Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette Clients et comptes rattachés 3 642 (122) 3 520 26 607 - - Autres créances d'exploitation 13 787 (424) 13 363 633 Créances fiscales et sociales 1 622 1 622 3 839 Charges constatées d'avance & à répartir 413 413 41 Total autres créances 15 822 (424) 15 398 4 513 - - Total 19 464 (546) 18 918 31 120 Ventilation du poste clients (net) 31/12/2019 31/12/2018 Factures à établir 214 287 Clients 3 304 25 731 Clients douteux 2 589 Total 3 520 26 607 Détail des créances clients en valeur nette par contrat : 27 Client 31/12/2019 31/12/2018 Projet Payra Vignes 1 590 3 515 Projet Payra Vignes 2 583 3 869 Projet Payra Vignes 3 1 330 2 692 Projet Payra Vignes 4 231 5 609 Projet Payra Vignes 5 237 5 610 Projet Payra Spiruline Rives Gauche & Droite 133 4 083 Perles (MSE Le Haut des Epinettes) - 62 Clients Senergies 198 594 Divers 218 574 Montant 3 520 26 607 Note 10. Trésorerie et équivalents de trésorerie 31/12/2019 31/12/2018 Valeurs mobilières de placement - - Disponibilités et équivalents 7 062 758 Trésorerie à l'actif du bilan 7 062 758 Dont trésorerie disponible 5 562 758 Dont trésorerie bloquée 1 500 - Découverts bancaires et équivalents (5) (12) Trésorerie nette 7 057 746 Note 11. Capital social Le capital social est fixé à la somme de 2 821 352 €. Il est divisé en 8 549 550 actions de 0,33 € de valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Au 31 décembre 2019, la société Global EcoPower détient 4 861 actions propres (contre 3 915 actions en 2018). Note 12. Bons de souscription d'actions BSA dirigeants Le Conseil d'Administration avait, dans sa séance du 28 août 2012, décidé de l'émission de 1 000 000 BSA, en faveur de Monsieur Jean-Marie SANTANDER et de 1 000 000 BSA2012 en faveur de Monsieur Philippe PERRET. - BSA en circulation au 31 décembre 2017 1 876 667 - BSA exercés en 2018 200 000 - BSA en circulation au 31 décembre 2018 1 676 667* - BSA exercés en 2019 1 065 940 - BSA non exercés au 31 décembre 2019 610 727 *A noter que 484 375 BSA2012 étaient détenus par des personnes hors dirigeants qui ont tous été exercés sur 2019. 28 Conditions d'exercice des BSA2012 - Prix de souscription : 0,001€ par BSA - Prime d'émission : 0,67 € - Prix d'émission : 1,00 € - Période de souscription : 1.01.2013 au 31.12.2019 La période de souscription a été repoussée du 31.12.2017 au 31.12.2019 par une décision de l'AGM du 10.06.2016. A la date de clôture des comptes, 610 727 BSA2012 n'ont pas été exercés et ont donc été annulés. BSA 2019 L'Assemblée Générale des actionnaires, réunie le 29 mai 2019 a décidé l'émission d'un emprunt obligataire de 2 125 000 € représenté par 2 125 000 obligations à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'action ordinaire à émettre, de 1 € de valeur nominale chacune (les OBSA). A chaque obligation est attaché un bon de souscription d'action ordinaire immédiatement détachable, soit au total 2 125 000 BSA2019. La parité d'exercice des BSA2019 est de 1 action ordinaire de la société GEP de 0.33€ de valeur nominale émise au prix unitaire de 1 € (prime d'émission incluse) pour 1 BSA2019 exercé. L'intégralité des OBSA ayant été souscrite, il a donc été créé 2 125 000 BSA2019. Condition d'exercice des BSA2019 : - Parité d'exercice des BSA : 1 action nouvelle pour 1 BSA - Prime d'émission : 0,67 € - Prix d'émission : 1,00 € - Période d'exercice des BSA : du 29/05/2019 au 28/05/2024. A la date de clôture des présents comptes consolidés, 25 000 BSA2019 ont été exercés. Il reste donc en circulation au 31 décembre 2019, 2 100 000 BSA2019. Note 13. Actions gratuites Lors du Conseil d'administration du 29 mai 2019, il a été décidé d'attribuer des actions gratuites aux personnes suivantes : - Grégory SANTANDER : 50 000 ; - Philippe de MARQUEISSAC : 30 000 ; - Mathieu MISSIR : 30 000 ; - Corinne MALARDE : 22 500 ; - Christine CASSIER : 22 500. L'attribution définitive de ces actions ne se réalisera qu'à l'issue d'une période d'acquisition fixée à 2 ans et sous réserve du maintien du contrat de travail des bénéficiaires dans le Groupe et en l'absence de comportement déloyal. A la date d'arrêté des présents comptes consolidés, trois personnes ne font plus partie du personnel du 29 groupe. Il en résulte, à ce jour, une possibilité de création de 60 000 actions gratuites, contre 155 000 au 31 décembre 2019. Note 14. Avantages au personnel : Indemnités de départ en retraite Le montant non comptabilisé au titre des indemnités de départ en retraite à fin 2019 s'élève à 240 K€ (contre 220 K€ à fin 2018). Les calculs sont effectués sur la base d'un taux d'actualisation correspondant au taux Iboxx de fin 2019 soit 0,77%. Note 15. Passifs éventuels et éventualités 15.1. Indemnités de départ Le conseil d'administration, réuni les 10 et 14 décembre 2018 a décidé que dans l'hypothèse où Monsieur Jean Marie SANTANDER cesserait ses fonctions de Président Directeur Général avant le terme des 3 ans, soit avant le 30 novembre 2021, en cas de départ contraintde la Société, il percevrait le solde restant dû de sa rémunération calculée jusqu'au terme des 3 ans. 15.2. Clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence a été conclue entre la Société et Monsieur Philippe PERRET en vertu de laquelle il lui sera versé une indemnité égale à 100 % de sa rémunération annuelle brute cumulée sur deux ans. Cet engagement est de nature éventuelle, et n'est pas comptabilisé comme passifs au bilan. La société ne s'est pas engagée à demander le respect de cette clause. 15.3. Contrat de compensation climatique Dans le cadre du contrat de cession de la centrale MSE le Hauts des Epinettes un contrat spécifique de compensation climatique a été signé avec LHI. Ce dispositif vise à garantir à l'acquéreur le niveau de vent fixé lors de la vente avec un cap par rapport à celui-ci de -4 % / +2 %. Par période triennale un point particulier sera établi permettant de valider le niveau de vent effectivement vu » par la centrale, en cas de d'écart supérieur au cap défini la Société pourra être pénalisée. Le premier point de passage est fixé en 2021. A titre d'exemple, la compensation maximum théorique annuelle serait estimée à 93,2 K€. En l'état le Groupe juge cette hypothèse très improbable. Note 16. Provisions Risques et Charges 30 Total Valeurs au 31/12/2018 399 Dotations 23 Reprises non consommées Reprises consommées Valeurs au 31/12/2019 422 Litige avec d'anciens apporteurs d'affaires Une provision de 125 K€ a été constituée à la clôture de l'exercice 2016 pour couvrir un litige avec d'anciens apporteurs d'affaires. Par jugement du 26 janvier 2017, Global EcoPower a été condamnée payer 250 K€ dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un protocole. Global EcoPower a interjeté appel et la provision a été porté à 250 K€ à la clôture de l'exercice 2017. Litiges Prud'homaux sur Senergies Une provision de 38 K€ a été constituée à la clôture de l'exercice 2017 dans le cadre d'une procédure prud'homale en cours pour laquelle la Société a été condamnée en première instance en février 2018 un total de 149 K€. Global EcoPower a interjeté appel du jugement. Un complément de provision de 111 k€ a été comptabilisé à la clôture de l'exercice 2018. Par ailleurs, d'autres litiges prud'homaux ont été provisionnés au cours de l'exercice pour un montant total de 23 K€. Note 17. Impôts sur les résultats 17.1. Analyse de la charge d'impôt 31/12/2019 31/12/2018 Impôts exigibles (0) (1 538) Impôts différés (0) (121) Total (0) (1 659) Les impôts sont calculés sur les résultats sociaux de chacune des sociétés. 17.2. Charge d'impôt courant et différé La charge d'impôt exigible est égale aux montants d'impôt sur les bénéfices dus aux administrations fiscales au titre de l'exercice, en fonction des règles et des taux d'imposition en vigueur dans les différents pays à la date de clôture. 17.3. CVAE La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (impôt local français) est comptabilisée en charges opérationnelles sur la ligne « Impôts et taxes ». 17.4. Réconciliation de la charge d'impôt 31 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net des sociétés intégrées (13 844) 2 677 Charge d'impôt (A) 0 1 659 Résultat consolidé avant impôt (13 844) 4 336 Taux de droit commun 31,00% 33,33% Charge théorique d'impôt (B) (4 291) 1 445 Incidence des différences permanentes 2 098 133 Incidence des déficits des sociétés fiscalement intégrées mais non consolidées (1) (1) Incidence des déficits des filiales consolidées mais non fiscalement intégrées 129 89 Incidence des différences de taux d'IS (27) Incidence de la contribution additionnelle 3,3% 25 Incidence imputation déficit fiscal antérieur (1) (1) Incidence des déficits des sociétés fiscalement intégrées et consolidées 2 087 Autres (22) (5) Total impôt 0 1 659 17.5. Origine des impôts différés actifs et passifs Il n'y a pas d'impôt différé significatif constaté autres que ceux résultant des différences temporaires sur provisions non déductibles. Note 18. Dettes financières Emprunts Dettes factor Autres dettes Total dettes bancaires SPV financières financières Valeurs au 31/12/2018 - - 2 387 2 387 Augmentation 4 069 4 069 Diminution (2 518) (2 518) Variation périmêtre (277) (277) Valeurs au 30/06/2019 - - 3 661 3 661 Au cours des exercices antérieurs, Global EcoPower a contracté deux emprunts auprès de BPI France : Le premier souscrit en 2016 d'un montant de 1 000 K€, d'une durée de 7 ans avec 2 ans de différé d'amortissement, à un taux de 2.43%.

Le second, contracté en 2017, d'un montant de 1 204 K€, d'une durée de 7 ans avec 2 ans de différé d'amortissement, à un taux de 2.29%. Au 31 décembre 2019, le solde de ces emprunts s'élève à 1 844 K€ contre 2 104 K€ au 31 décembre 2018. Au cours de l'exercice, Global EcoPower a contracté un emprunt de 1 050 K€ auprès du Crédit Coopératif d'une durée de 4 ans, au taux de 1.8%. Cet emprunt est garanti par une caution de BPI France à hauteur de 40% et par un nantissement de fonds de commerce. Au 31 décembre 2019, le solde de cet emprunt s'élève à 923 K€. 32 En janvier 2019, Global EcoPower a émis un emprunt obligataire de 261 K€, d'une durée de 1 an, au taux de 6%. Au 31 décembre 2019, le solde de cet emprunt s'élève à 261 K€. En mai 2019, Global EcoPower a émis des obligations avec bon de souscription d'actions d'un montant total de 2 125 K€ remboursable au 30 juin 2019 sans intérêt. Au 31 décembre 2019, le solde de cet emprunt est nul, l'emprunt obligataire ayant été amorti et soldé par l'intermédiaire des comptes-courants d'actionnaires. En juillet 2019, Global EcoPower a émis un emprunt obligataire de 590 K€, à échéance au 30 avril 2020, au taux de 6%. Au 31 décembre 2019, le solde de cet emprunt s'élève à 590 K€. Les dettes financières au 31 décembre 2019 pour un montant de 3 661 K€ se décomposent donc en : GEP : 1 844 K€ de BPI France (prêt croissance),

GEP : 923 K€ du Crédit Coopératif,

GEP : 851 K€ d'emprunts obligataires ;

GEP : 43 K€ d'intérêts courus non échus. La trésorerie nette du groupe GEP s'élève à 7 057 K€ au 31 décembre 2019 (7 062 K€ de trésorerie positive pour 5 K€ de concours bancaires court terme). Note 19. Fournisseurs et autres passifs courants 31/12/2019 31/12/2018 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 829 15 156 Dettes fiscales et sociales 5 166 10 686 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90 50 Comptes courants 2 396 1 373 Autres dettes 123 751 Produits constatés d'avance 15 621 Total autres dettes et comptes de régularisation 23 397 12 860 Total dettes non financières 31 226 28 016 Les dettes fiscales et sociales se ventilent principalement ainsi :  Dettes envers le Personnel (salaires décembre 2019) : 271 K€  Dettes envers les organismes sociaux : 1 293 K€  Impôts à payer : 2 189 K€  Taxe sur le chiffre d'affaires (TVA à décaisser, TVA collectée) : 1 413 K€ Note 20. Chiffre d'affaires 33 31/12/2018 31/12/2019 Proforma Projet Payra Vignes 1 1 465 1 859 Projet Payra Vignes 2 1 580 1 897 Projet Payra Vignes 3 86 1 118 Projet Payra Vignes 4 (1 003) 5 551 Projet Payra Vignes 5 (1 044) 5 558 Projet Payra Spiruline Rives droite & gauche 587 674 TOTAL PAYRA 1 671 16 658 Centrale éolienne de La Vallée du Don (PEVD) (317) Senergies 831 2 782 Autres 44 101 Chiffre d'affaires consolidé 2 546 19 223 La détermination du chiffre d'affaires proforma de l'exercice 2018 est explicitée en note 1. Paragraphe 3 « Evènements post-clôture ». Sur l'exercice 2019, les chiffres d'affaires négatifs sur Vignes 4 et Vignes 5 sont liés aux surcoûts sur le projet, nés sur l'exercice et partiellement engagés, qui sont venus diminuer le taux d'avancement sur ces lots. Le chiffre d'affaire à l'avancement au 31 décembre 2019 sur le projet PAYRA est le suivant : En k€ 31/12/2019 Projet Payra Vignes 1 3 324 Projet Payra Vignes 2 3 477 Projet Payra Vignes 3 1 204 Projet Payra Vignes 4 4 548 Projet Payra Vignes 5 4 514 Projet Payra Spiruline Rives droite & gauche 1 261 TOTAL PAYRA 18 329 Le prix de vente global des centrales ou des contrats EP se présente ainsi au 31 décembre 2019 : Spiruline Vignes 1 Vignes 2 Vignes 3 Vignes 4 Vignes 5 Rives droite & TOTAL PAYRA gauche Prix de vente de la centrale 7 717 8 186 5 800 6 527 6 456 8 097 42 784 Niveau d'avancement au 31.12.2019 43,1% 42,5% 27,1% 69,7% 69,9% 15,6% 43,9% Niveau d'avancement au 31.12.2018 54,8% 55,5% 45,9% 87,6% 87,5% 42,0% 61,3% Note 21. Personnel 31/12/2019 31/12/2018 Salaires et participation 2 442 3 025 34 Charges sociales 1 050 1 280 Autres charges de personnel - - Total 3 491 4 305 Effectif à la clôture : GEP GEP ALGAE GEP EM GEP Senergies 31/12/2019 31/12/2018 Développ. Cadres 13 2 2 - 6 23 26 Non cadres 1 - - - 9 10 17 Total 14 2 2 - 15 33 43 Note 22. Dotations aux amortissements et aux provisions Dotation Reprise 31/12/2019 31/12/2018 Amortissement / dépréciation des immobilisations (104) (104) (133) Dépréciation actif circulant (0) (0) 824 Provisions pour risques et charges (23) (23) 394 Dotation nette d'exploitation (128) - (128) 1 085 Note 23. Résultat financier Les opérations financières comprennent les produits de trésorerie, le coût de l'endettement financier brut et les autres charges et produits financiers. 31/12/2019 31/12/2018 Intérêts reçus et produits assimilés 216 5 Reprises sur provisions Intérêts versés et charges assimilées (176) (87) Dotations aux provisions (2 312) (7) Résultat financier (2 271) (89) Note 24. Autres produits et charges opérationnels Sur 2019, les autres produits et charges opérationnels sont composés de diverses régularisations de faibles montants. Note 25. Autres produits et charges non courants Cette ligne regroupe essentiellement l'effet des corrections d'erreurs constatées au titre des exercice 35 2017 et 2018 sur l'avancement du complexe de Payra-sur-l'Hers (voir Note 1 - Informations générales et Faits marquants). Note 26. Parties liées Les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché. 26.1. Prêts aux mandataires sociaux Néant. 26.2. Autres transactions avec les parties liées Le solde des comptes de financement avec les parties liées sont les suivantes : Partie liée Cash & ses filiales Cash & ses filiales Fs Les lavandes Algomix Invest 1 Algomix Invest 2 Nature de la relation Montant Autres informations Compte courant débiteur 11 348 Compte courant créditeur (412) Compte courant débiteur 9 Compte courant débiteur 2 Compte courant débiteur 2 Les soldes des comptes de transactions liées aux opérations sont comptabilisées dans les créances et dettes d'exploitation. Ces opérations sont faites aux conditions de marché. 26.3. Rémunération annuelle totale et avantages en nature des mandataires sociaux Rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la société (montants bruts, avantages en nature et primes) : 31/12/2019 31/12/2018 Jean-Marie SANTANDER 357 257 Philippe PERRET (DGD jusqu'au 30 septembre 2019) 251* 251 Total 608 508 Rémunération au titre du mandat social et du contrat de travail

Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la société Les jetons de présence de 2019 s'élèvent à 55 K€ (contre 20 K€ en 2018). Note 27. Honoraires des Commissaires aux Comptes Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes afférents à 2019 est de 203 030 €, décomposé de la manière suivante :  Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes (société mère + filiales) : 203 030 € ; 36 Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences liées à des Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) : 0 €. Note 28. Engagements Engagements reçus Néant.

Engagements donnés

Caution de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 400 K€ donnée à la banque HSBC dans le cadre de la cession Dailly des créances SENERGIES Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 100 K€ au profit de la SAS SONEPAR MEDITERRANEE (distributeur de matériel électrique) dans le cadre des dettes

SENERGIES Nantissement de fonds de commerce au profit du Crédit Coopératif.

Note 29. Risques de marché Risque de change Les fluctuations de change n'ont pas d'incidence significative sur les résultats de Global EcoPower dans la mesure où l'activité reste intégralement réalisée au sein de la zone euro. Risque de taux Les emprunts mis en place pour le financement des deux centrales donnent lieu à des intérêts calculés taux variable jusqu'à la mise en service de la centrale. A cette date, le taux variable sera transformé en taux fixe, sur la base du taux moyen des emprunts d'état (TME) plus la marge convenue, avec un remboursement du capital échelonné sur 60 trimestres. L'exposition au risque de taux reste limitée dans le temps. Risque sur actions Les seules actions détenues sont celles auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité. Au 31 décembre 2019, la Société détenait 4 861 actions en propre dans le cadre de ce contrat. 37 La Sté Global EcoPower SA a publié ce contenu, le 27 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

