Global EcoPower : Comptes sociaux - bilan 2019

POMPIDOU CS 10022 13008 MARSEILLE 04 91 77 69 20 GLOBAL ECOPOWER 13590 MEYREUIL BILAN ACTIF Page : 1 ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes ACTIF Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total II Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services CIRCULANT Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes ACTIF Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Comptesde Régularisation Charges constatées d'avance (3) Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Brut Amortissements Net Net et dépréciations (à déduire) 33 335 33 335 2 304 678 2 304 678 2 304 678 551 551 278 228 113 938 164 290 180 570 8 677 050 3 453 016 5 224 034 7 292 497 178 859 178 859 204 052 11 472 700 3 600 839 7 871 861 9 981 796 224 599 224 599 250 763 720 3 464 379 173 543 3 290 836 27 092 137 21 835 192 547 343 21 287 849 4 986 561 1 504 616 1 504 616 61 903 412 393 412 393 35 858 27 441 178 720 886 26 720 292 32 427 942 38 913 878 4 321 725 34 592 153 42 409 738 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an 29 577 (3) Dont à plus d'un an Ecart N / N-1 Euros % - 16 279 - 9. 02 - 2 068 463 - 28. 36 - 25 193 - 12. 35 - 2 109 935 - 21. 14 - 26 164 - 10. 43 - 720 - 100. 00 - 23 801 302 - 87. 85 16 301 287 326. 90 1 442 713 NS 376 535 NS - 5 707 650 - 17. 60 - 7 817 585 - 18. 43 SYREC GLOBAL ECOPOWER 13590 MEYREUIL BILAN PASSIF Page : 2 PASSIF Capital (Dont versé : 2 821 352 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées CAPITAUX PROPRES Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit (1) Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Comptesde Régularisation Autres dettes Ecarts de conversion passif (V) Produits constatés d'avance (1) Total IV TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 2 821 352 2 177 397 3 519 114 2 788 185 217 740 173 047 7 374 351 3 204 128 - 12 790 986 4 498 860 1 141 570 12 841 616 250 000 250 000 250 000 250 000 880 119 2 766 644 2 104 000 4 281 1 945 3 681 357 2 069 597 6 923 444 15 655 324 3 213 925 9 055 975 109 331 431 280 15 621 482 33 200 582 29 318 121 34 592 153 42 409 738 29 586 413 27 534 521 Ecart N / N-1 Euros % 643 954 29. 57 730 930 26. 22 44 693 25. 83 4 170 223 130. 15 - 17 289 846 - 384. 32 - 11 700 046 - 91. 11 880 119 662 644 31. 49 2 337 120. 14 1 611 759 77. 88 - 8 731 880 - 55. 78 - 5 842 050 - 64. 51 - 321 950 - 74. 65 15 621 482 3 882 461 13. 24 - 7 817 585 - 18. 43 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 3 13590 MEYREUIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2019 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 31/12/2018 12 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 1 920 321 1 920 321 21 800 327 - 19 880 006 - 91. 19 Chiffre d'affaires NET 1 920 321 1 920 321 21 800 327 - 19 880 006 - 91. 19 Production stockée - 26 164 158 557 - 184 721 - 116. 50 Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 84 960 735 667 - 650 707 - 88. 45 Autres produits 1 865 311 1 554 499. 58 Total des Produits d'exploitation (I) 1 980 982 22 694 862 - 20 713 880 - 91. 27 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * 5 254 106 15 464 959 - 10 210 852 - 66. 03 Impôts, taxes et versements assimilés 22 862 161 293 - 138 431 - 85. 83 Salaires et traitements 1 585 610 1 572 934 12 676 0. 81 Charges sociales 645 405 626 362 19 043 3. 04 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements 29 079 26 283 2 796 10. 64 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 102 300 71 243 31 057 43. 59 Dotations aux provisions Autres charges 55 687 35 55 652 NS Total des Charges d'exploitation (II) 7 695 050 17 923 110 - 10 228 060 - 57. 07 1 - Résultat d'exploitation (I-II) - 5 714 069 4 771 752 - 10 485 820 - 219. 75 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Dont produits afférents à des exercices antérieurs Dont charges afferentes à des exercices antérieurs SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 4 13590 MEYREUIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 108 539 439 035 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 1 168 458 Différences positives de change 1 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V 108 541 1 607 493 Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2 372 891 352 915 Intérêts et charges assimilées (4) 108 264 108 732 Différences négatives de change 32 9 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2 481 187 461 655 2. Résultat financier (V-VI) - 2 372 646 1 145 838 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) - 8 086 715 5 917 590 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion 308 934 398 284 Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 000 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 198 804 380 000 Total VII 507 738 828 284 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 212 009 657 962 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 51 312 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 5 212 009 709 274 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) - 4 704 271 119 010 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 1 537 739 Ecart N / N-1 Euros % - 330 496 - 75. 28 1 168 458 - 100. 00

1 - 1 498 952 - 93. 25 2 019 977 572. 37 - 468 - 0. 43 23 270. 41 2 019 532 437. 46 - 3 518 484 - 307. 07

14 004 305 - 236. 66 - 89 350 - 22. 43 - 50 000 - 100. 00 - 181 196 - 47. 68 - 320 546 - 38. 70 4 554 047 692. 14 - 51 312 - 100. 00 4 502 735 634. 84 - 4 823 280 NS - 1 537 739 - 100. 00 Total des produits (I+III+V+VII) 2 597 261 25 130 639 - 22 533 378 - 89. 66 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 15 388 246 20 631 779 - 5 243 532 - 25. 41 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) - 12 790 986 4 498 860 - 17 289 846 - 384. 32 Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 108 539 32 512 13 988 40 079 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 5 13590 MEYREUIL DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 bilan 31/12/2018 12 bilan 31/12/2017 12 bilan CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 LOGICIELS 33 334. 99 0. 10 33 334. 99 0. 08 33 334. 99 0. 18 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL - 33 334. 99 - 0. 10 - 33 334. 99 - 0. 08 - 33 334. 99 - 0. 18 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 304 678. 05 6. 66 2 304 678. 05 5. 43 4 075 310. 05 21. 78 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP 5 539. 30 0. 02 5 539. 30 0. 01 5 539. 30 0. 03 20810000 ACTIFS INCORPORELS DROITS 2 299 138. 75 6. 65 2 299 138. 75 5. 42 4 069 770. 75 21. 75 INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS. 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL 550. 64 0. 00 550. 64 0. 00 550. 64 0. 00 28155000 AMORTISSEMENT OUTILLAGE - 550. 64 - 0. 00 - 550. 64 - 0. 00 - 550. 64 - 0. 00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 164 290. 27 0. 47 180 569. 52 0. 43 45 952. 53 0. 25 21810000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DI 132 969. 39 0. 38 132 969. 39 0. 31 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT 84 477. 64 0. 24 71 678. 01 0. 17 66 988. 31 0. 36 21840000 MOBILIER 60 780. 77 0. 18 60 780. 77 0. 14 37 539. 97 0. 20 28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS - 22 471. 00 - 0. 06 - 8 495. 00 - 0. 02 28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE - 68 542. 06 - 0. 20 - 59 892. 18 - 0. 14 - 48 658. 07 - 0. 26 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER - 22 924. 47 - 0. 07 - 16 471. 47 - 0. 04 - 9 917. 68 - 0. 05 IMMOBILISATIONS EN COURS 27 035. 31 0. 14 23100000 IMMOS EN COURS 27 035. 31 0. 14 AUTRES PARTICIPATIONS 5 224 033. 55 15. 10 7 292 496. 57 17. 20 601 599. 57 3. 22 26100000 GEP ALGAE 255 248. 00 0. 74 205 248. 00 0. 48 256 560. 00 1. 37 26100003 GEP RESEARCH 57 734. 00 0. 17 57 734. 00 0. 14 57 734. 00 0. 31 26100009 FS VIGNES1 15 001. 00 0. 08 26100010 CS VIGNES 2 15 001. 00 0. 08 26100011 CS VIGNES 3 15 001. 00 0. 08 26100012 SASU VIGNES 4 15 001. 00 0. 08 26100013 SASU VIGNES 5 15 001. 00 0. 08 26100014 SASU SENERGIES 1 274 553. 00 3. 68 1 274 553. 00 3. 01 1 274 553. 00 6. 81 26100020 SASU LAVANDES 15 001. 00 0. 04 15 001. 00 0. 04 15 001. 00 0. 08 26100021 GEM-EM SA 27 078. 02 0. 08 27 078. 02 0. 06 27 078. 02 0. 14 26100023 GEP GRECE HELLAS 60 000. 00 0. 17 60 000. 00 0. 14 60 000. 00 0. 32 26100024 GEP-PUERTO RICO LLC 221. 55 0. 00 221. 55 0. 00 221. 55 0. 00 26100025 GEP-DEVELOPPEMENT 100 000. 00 0. 29 100 000. 00 0. 24 100 000. 00 0. 53 26100027 GEP-ASSETS 10 000. 00 0. 03 10 000. 00 0. 02 10 000. 00 0. 05 26100030 CASH 6 877 214. 00 19. 88 6 877 214. 00 16. 22 29610000 PROVISION TITRE DE PARTICIPATI - 3 453 016. 02 - 9. 98 - 1 334 553. 00 - 3. 15 - 1 274 553. 00 - 6. 81 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 178 858. 86 0. 52 204 052. 04 0. 48 226 457. 59 1. 21 27500000 DEPOTS ET CAUTIONS 30 767. 41 0. 09 54 040. 69 0. 13 53 554. 12 0. 29 27600000 CREANCE PAREL 29 576. 86 0. 09 33 783. 73 0. 08 41 913. 47 0. 22 27610000 PARTS BPPC 12 000. 00 0. 06 27620000 BPI RETENUE DE GARANTIE 110 200. 00 0. 32 110 200. 00 0. 26 110 200. 00 0. 59 27700000 ACTIONS PROPRES / PAREL 8 314. 59 0. 02 6 027. 62 0. 01 8 790. 00 0. 05 TOTAL II 7 871 860. 73 22. 76 9 981 796. 18 23. 54 4 976 355. 05 26. 60 EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES 224 598. 87 0. 65 250 762. 87 0. 59 92 206. 00 0. 49 34100000 PROJETS EN COURS 224 598. 87 0. 65 250 762. 87 0. 59 92 206. 00 0. 49 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 6 13590 MEYREUIL DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 bilan 31/12/2018 12 bilan 31/12/2017 12 bilan AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 720. 00 720. 00 40910000 AVOIRS NON PARVENUS 720. 00 0. 00 720. 00 0. 00 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 3 290 835. 56 9. 51 27092137. 12 63. 88 6 295 181. 11 33. 65 41100000 CLIENTS 3 234 175. 10 9. 35 26 266 505. 90 61. 94 652 687. 07 3. 49 41600000 CLIENTS DOUTEUX 71 243. 16 0. 21 785 668. 16 1. 85 714 425. 00 3. 82 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 36 715. 22 0. 09 16 273. 44 0. 09 41820000 FAE - INTRA GROUPE 158 960. 46 0. 46 273 295. 00 0. 64 5 761 624. 60 30. 80 49100000 DEPRECIATION CLIENTS - 173 543. 16 - 0. 50 - 270 047. 16 - 0. 64 - 849 829. 00 - 4. 54 AUTRES CREANCES 21287848. 51 61. 54 4 986 561. 05 11. 76 5 161 474. 41 27. 59 40100000 FOURNISSEURS 187 684. 62 0. 54 169 541. 90 0. 40 4 541. 87 0. 02 40920000 AAR - INTRA GROUPE 295 200. 00 1. 58 40980000 AVOIRS A RECEVOIR 1 237 742. 57 3. 58 42121000 SANTANDER JEAN MARIE 3 811. 71 0. 01 42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES 1 000. 00 0. 00 44521000 AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE 0. 45 44562000 T.V.A. sur immobilisations 2 248. 13 0. 01 906. 34 0. 00 7 970. 86 0. 04 44566000 TVA ABS 676 807. 09 1. 96 1 024 892. 62 2. 42 251 153. 57 1. 34 44566200 TVA SUR ACQUISITIONS INTRACOM. 7 954. 31 0. 02 44567000 Crédit de T.V.A. à reporter 7 092. 00 0. 02 44572000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 3 607. 96 0. 01 7 757. 13 0. 04 44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE 440 000. 00 1. 04 44586000 TVA SUR FNP 325 107. 78 0. 94 1 573 432. 56 3. 71 157 083. 25 0. 84 45420211 C/C GEP EOLIEN 1 212. 15 0. 00 212. 15 0. 00 45420212 C/C GEP EOLIEN 2 212. 15 0. 00 212. 15 0. 00 45500027 CC INTEGRATION FISC GEP ASSETS 1 117 196. 00 5. 97 45500028 C/C GEP PHYCOCYANINE 63. 43 0. 00 63. 43 0. 00 45500029 C/C CASH 4 646 087. 51 13. 43 852. 74 0. 00 45518000 C/C JEAN MARIE SANTANDER 235 000. 00 0. 68 45520100 C/C VIGNES 1 1 106 538. 44 3. 20 9 936. 30 0. 02 13 950. 82 0. 07 45520110 C/C VIGNES 2 1 361 238. 31 3. 94 32 264. 28 0. 08 12 071. 84 0. 06 45520120 C/C VIGNES 3 82 059. 26 0. 24 9 749. 15 0. 02 12 051. 06 0. 06 45520130 C/C VIGNES 4 1 152 557. 20 3. 33 3 403. 80 0. 01 2 787. 68 0. 01 45520140 C/C VIGNES 5 1 071 056. 94 3. 10 1 965. 35 0. 00 2 787. 70 0. 01 45520150 C/C SENERGIES 105 016. 88 0. 30 426 547. 96 1. 01 419 957. 85 2. 24 45520180 C/C GEP ASSETS 7 789 139. 61 22. 52 884 057. 15 2. 08 2 784 428. 08 14. 88 45520190 C/C GEP HELLAS 292 914. 71 0. 85 292 914. 71 0. 69 108 625. 63 0. 58 45520200 C/C GEP EM 147 885. 46 0. 43 147 885. 46 0. 35 147 885. 46 0. 79 45520210 C/C LAVANDES 4 651. 35 0. 01 3 525. 53 0. 01 2 787. 63 0. 01 45523000 C/C GEP ALGAE INGENIERIE 1 526. 00 0. 00 590. 54 0. 00 45524000 C/C ALGAE NATURAL PRODUCT 590. 54 0. 00 45526000 C/C SPIRULINE RD 1 058 957. 91 3. 06 45587000 INTERETS COURUS SUR C/C 108 539. 35 0. 31 46200000 CREANCES S/CESSION IMMOB. 50 000. 00 0. 12 46700000 AUTRES COMPTES DEBIT ET CREDIT 870. 60 0. 00 46700022 NDF MICHAUT V. 163. 85 0. 00 163. 85 0. 00 46700036 NDF SANTADER JM 119. 29 0. 00 46710000 SCP ROLL MASSARD NOCHEZ 3 803. 75 0. 01 46711000 SAISIE ATTRIBUTION PALATINE 1 076. 70 0. 00 46711100 SAISIE ATTRIBUTION CREDT COOP 11 250. 00 0. 03 46711200 SAISIE TIERS DETENTEUR PAREL 1 635. 00 0. 00 46711300 SAISIE ATTRIBUTION BANQUE POP. 126. 24 0. 00 46713000 AVANCE PMVE 250 000. 00 1. 34 46713001 POULARD ET LAMBERT 201 000. 00 0. 58 201 000. 00 0. 47 19 603. 67 0. 10 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 7 13590 MEYREUIL DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 bilan 31/12/2018 12 bilan 31/12/2017 12 bilan 46713002 DOSSIER VERGNET 129 000. 00 0. 69 46713003 UNIVERSAL 83 557. 26 0. 45 46716000 3CM 40. 00 0. 00 40. 00 0. 00 47100000 Compte d'attente 4 155. 00 0. 01 49510000 DEPRECIATION C/C - 547 343. 05 - 1. 58 - 292 914. 71 - 0. 69 - 419 957. 85 - 2. 24 49646700 DEPRECIATION CREANCE PMVE - 250 000. 00 - 1. 34 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 2 098 500. 00 11. 22 50600000 EMPRUNT OBLIGATAIRE INVESTEOLE 2 847 000. 00 15. 22 59060000 PROVISION EMPRUNT OBLIGATAIRE - 748 500. 00 - 4. 00 DISPONIBILITES 1 504 616. 03 4. 35 61 902. 87 0. 15 68 851. 08 0. 37 51211000 CREDIT COOPERATIF 2 546. 86 0. 01 51211100 CREDIT COOP. (CPTE SPECIFIQUE) 1 500 000. 00 4. 34 51217000 SG 30003 00059 00020134460 09 39. 72 0. 00 51217100 ORANGE BANK 1 162. 63 0. 00 1 162. 63 0. 00 1 126. 03 0. 01 51224000 BP 14607000607602182818015 60 473. 30 0. 14 67 725. 05 0. 36 51225000 HSBC 00966 09660027496 0. 10 51226000 PALATINE € 1403050Y001 897. 71 0. 00 227. 12 0. 00 51228000 CIC 00098490801 8. 83 0. 00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 412 392. 84 1. 19 35 857. 60 0. 08 15 386. 62 0. 08 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 412 392. 84 1. 19 35 857. 60 0. 08 15 386. 62 0. 08 TOTAL III 26720291. 81 77. 24 32427941. 51 76. 46 13732319. 22 73. 40 TOTAL GENERAL 34592152. 54 100. 00 42409737. 69 100. 00 18708674. 27 100. 00 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 8 13590 MEYREUIL DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 bilan 31/12/2018 12 bilan 31/12/2017 12 bilan CAPITAL 2 821 351. 50 8. 16 2 177 397. 42 5. 13 2 067 151. 02 11. 05 10130000 CAPITAL APPELE VERSE 2 821 351. 50 8. 16 2 177 397. 42 5. 13 2 067 151. 02 11. 05 PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT 3 519 114. 33 10. 17 2 788 184. 53 6. 57 2 654 184. 53 14. 19 10410000 PRIME D'EMISSION 1 825 980. 80 5. 28 1 825 980. 80 4. 31 1 825 980. 80 9. 76 10440000 PRIME DE CONVERSION 1 691 133. 53 4. 89 960 203. 73 2. 26 826 203. 73 4. 42 10450000 BSA 2 000. 00 0. 01 2 000. 00 0. 00 2 000. 00 0. 01 RESERVE LEGALE 217 739. 54 0. 63 173 046. 54 0. 41 173 046. 54 0. 92 10610000 RESERVE LEGALE 217 739. 54 0. 63 173 046. 54 0. 41 173 046. 54 0. 92 AUTRES RESERVES 7 374 350. 87 21. 32 3 204 127. 57 7. 56 4 544 064. 20 24. 29 10680000 AUTRES RESERVES 7 374 350. 87 21. 32 3 204 127. 57 7. 56 4 544 064. 20 24. 29 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) - 12790985. 77 - 36. 98 4 498 860. 18 10. 61 - 1 295 690. 23 - 6. 93 TOTAL I 1 141 570. 47 3. 30 12841616. 24 30. 28 8 142 756. 06 43. 52 PROVISIONS POUR RISQUES 250 000. 00 0. 72 250 000. 00 0. 59 380 000. 00 2. 03 15110000 PROVISIONS POUR LITIGES 250 000. 00 0. 72 250 000. 00 0. 59 380 000. 00 2. 03 TOTAL III 250 000. 00 0. 72 250 000. 00 0. 59 380 000. 00 2. 03 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 880 118. 54 2. 54 16300000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2019/01 261 000. 00 0. 75 16300001 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2019/07 590 000. 00 1. 71 16883000 ICNE / EMPRUNT OBLIGATAIRE 29 118. 54 0. 08 EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 2 766 643. 95 8. 00 2 104 000. 00 4. 96 2 204 000. 00 11. 78 16400001 PRET BPI 1M 700 000. 00 2. 02 900 000. 00 2. 12 1 000 000. 00 5. 35 16400002 PRET BPI 1.2M 1 143 800. 00 3. 31 1 204 000. 00 2. 84 1 204 000. 00 6. 44 16400003 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF 922 843. 95 2. 67 CONCOURS BANCAIRES COURANTS 4 281. 27 0. 01 1 944. 76 147 562. 06 0. 79 51217000 SG 30003 00059 00020134460 09 5 805. 51 0. 03 51224000 BP 14607000607602182818015 169. 50 0. 00 51225000 HSBC 00966 09660027496 2 007. 04 0. 01 51225100 HSBC $ 00966 09660027507 523. 64 0. 00 231. 23 0. 00 51226000 PALATINE € 1403050Y001 996. 27 0. 01 51228000 CIC 00098490801 107. 70 0. 00 85 522. 01 0. 46 51860000 INTERETS COURUS A PAYER 4 111. 77 0. 01 1 313. 42 0. 00 51910000 AVANCE CICE 53 000. 00 0. 28 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 3 681 356. 79 10. 64 2 069 597. 36 4. 88 176 849. 66 0. 95 16816401 ICNE PRET BPI 14 101. 98 0. 04 6 079. 97 0. 01 6 347. 63 0. 03 45100001 INTEGRATION FISCALE SENERGIE 45 206. 00 0. 11 45100002 CC INTEGRATION FISCALE GEP DEV 374. 00 0. 00 2 759. 00 0. 01 45500024 C/C GEP RESEARCH 1 461 460. 78 4. 22 534 569. 47 1. 26 21 179. 64 0. 11 45500025 C/C GEP ALGAE 142 587. 49 0. 41 116 109. 87 0. 27 122 014. 01 0. 65 45500026 CC GEP DEVELOPPEMENT 66 085. 27 0. 19 17 772. 36 0. 04 24 549. 38 0. 13 45518000 C/C JEAN MARIE SANTANDER 200 000. 00 0. 47 45518100 C/C ASSOCIE BERTHE PIERRE 300 000. 00 0. 87 400 000. 00 0. 94 45518200 C/C DESTENBERT PHILIPPE 202 812. 00 0. 59 350 000. 00 0. 83 45518300 C/C CARRERAS JEAN FRANCOIS 100 000. 00 0. 29 99 164. 38 0. 23 45518400 C/C ASSOCIE EICHENLAUB 100 000. 00 0. 29 100 000. 00 0. 24 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 9 13590 MEYREUIL DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 bilan 31/12/2018 12 bilan 31/12/2017 12 bilan 45518500 C/C ASSOCIE CDM2 250 000. 00 0. 72 200 000. 00 0. 47 45518600 C/C JEROME PERROTET 40 000. 00 0. 12 45518700 C/C BARBARA BRUHLDREY 40 000. 00 0. 12 45518900 C/C PHILIPPE PERRET 100 000. 00 0. 29 45519000 C/C BERTHE PIERRE YVES 300 000. 00 0. 87 45519100 C/C SIMONCINI DANIEL 250 000. 00 0. 72 45519200 C/C FARACHA EQUITIES 300 000. 00 0. 87 45522300 C/C ALGOMIX INVEST 1 310. 84 0. 00 310. 84 0. 00 45522400 C/C ALGOMIX INVEST 2 10. 47 0. 00 10. 47 0. 00 45586000 INTERETS COURUS SUR C/C 13 987. 96 0. 04 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 6 923 443. 80 20. 01 15655324. 01 36. 91 2 654 590. 40 14. 19 40100000 FOURNISSEURS 3 735 359. 92 10. 80 6 227 836. 25 14. 68 1 439 913. 41 7. 70 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV 3 188 083. 88 9. 22 8 238 600. 08 19. 43 1 047 711. 09 5. 60 40820000 FNP - INTRA GROUPE 1 188 887. 68 2. 80 166 965. 90 0. 89 DETTES FISCALES ET SOCIALES 3 213 925. 15 9. 29 9 055 975. 16 21. 35 4 947 039. 58 26. 44 42110100 LE BEL YVES 787. 67 0. 00 42111500 SCHWICH PIERRE 2 012. 75 0. 01 42120000 PERRET PHILIPPE 59 343. 32 0. 14 42121000 SANTANDER JEAN MARIE 20 000. 00 0. 05 42140000 SANTANDER GREGORY 9 614. 58 0. 02 42191000 HALFI TOUFIK 813. 51 0. 00 313. 51 0. 00 313. 51 0. 00 42197240 APPLAGNAT MICHEL 3 071. 75 0. 01 42820000 CONGES PAYES PROVISION 62 427. 94 0. 18 56 528. 66 0. 13 54 527. 00 0. 29 43100000 URSSAF 73 156. 80 0. 21 101 378. 54 0. 24 54 359. 00 0. 29 43110000 URSSAF ECHEANCIER 52 278. 85 0. 15 43750000 AG2R 77 795. 02 0. 22 43760000 MALAKOFF/AG2R AGIRC 52 455. 25 0. 12 65 024. 23 0. 35 43760001 AG2R AGIRC - ECHEANCIER 4T15 25 747. 00 0. 07 25 747. 00 0. 06 25 747. 00 0. 14 43760002 AG2R - ECHEANCIER 1T17 38 281. 45 0. 09 38 281. 45 0. 20 43780000 AXA/PREMAVALS 8 664. 92 0. 05 43781000 SWISS LIFE 44 216. 75 0. 13 27 500. 82 0. 06 629. 04 0. 00 43790000 MUTUELLES CIPRES 9 434. 30 0. 05 43791000 ART 83 133 522. 73 0. 71 43820000 CONGES PAYES CHARGES SOCIALES 27 693. 16 0. 08 24 608. 97 0. 06 24 263. 00 0. 13 44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE 28 852. 68 0. 08 44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES 1 491 711. 00 3. 52 153 113. 00 0. 82 44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 7 954. 31 0. 02 3 607. 96 0. 01 7 757. 20 0. 04 44551000 TVA A DECAISSER 31 168. 00 0. 09 928 075. 00 2. 19 21 830. 00 0. 12 44551100 ECHEANCIER TVA 08/2017 1 443 877. 00 3. 40 2 714 511. 00 14. 51 44571000 TVA COLLECTEE 745 863. 01 2. 16 4 375 417. 84 10. 32 453 917. 26 2. 43 44572100 AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE 0. 45 44587000 TVA SUR FAE 26 493. 42 0. 08 51 668. 36 0. 12 962 983. 00 5. 15 44860000 CHARGES A PAYER 110 804. 53 0. 32 345 845. 90 0. 82 218 161. 49 1. 17 44861000 ECHEANCIER T. PUBLIC 25/6/2019 1 892 788. 00 5. 47 AUTRES DETTES 109 330. 66 0. 32 431 280. 16 1. 02 55 876. 51 0. 30 41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 316 817. 00 0. 75 46700000 AUTRES COMPTES DEBIT ET CREDIT 88 927. 78 0. 26 89 763. 40 0. 21 46700001 NDF JULIENNE HENRY LUC 2 663. 39 0. 01 46700006 NDF PC 164. 51 0. 00 164. 51 0. 00 46700008 NDF SANTANDER GREGORY 1 042. 10 0. 00 46700017 NDF ANNA LAURILA 43. 77 0. 00 43. 77 0. 00 46700018 NDF MATHIEU MISSIR 189. 65 0. 00 10. 65 0. 00 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 10 13590 MEYREUIL DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 bilan 31/12/2018 12 bilan 31/12/2017 12 bilan 46700021 NDF ROSENTHAL 302. 88 0. 00 302. 88 0. 00 46700024 NDF T.HALFI 119. 54 0. 00 46700025 NDF GUYARD CHRISTOPHE 3 890. 94 0. 02 46700026 NDF DA SILVA SUZETTE 73. 92 0. 00 46713005 GAEC ET BESNIER 11 666. 64 0. 06 46715000 GROUPEMENT SUZLON GLOBAL 2 100. 00 0. 01 2 100. 00 0. 00 2 100. 00 0. 01 46860000 CHARGES A PAYER 18 000. 00 0. 05 18 000. 00 0. 04 38 000. 00 0. 20 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 15621481. 91 45. 16 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 15 621 481. 91 45. 16 TOTAL IV 33200582. 07 95. 98 29318121. 45 69. 13 10185918. 21 54. 44 TOTAL GENERAL 34592152. 54 100. 00 42409737. 69 100. 00 18708674. 27 100. 00 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 11 13590 MEYREUIL DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 12 CA PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 1 920 320. 83 100. 00 21800326. 91 100. 00 9 793 169. 31 100. 00 70600000 CLEF EN MAIN CITRONNIERS - 102 326. 12 - 1. 04 70610000 ACCORD LEONIDAS 2 260 000. 00 23. 08 70630000 CLE EN MAIN LA GUENELLE - 1 293 933. 33 - 13. 21 70640000 CLE EN MAIN LA VOIE ROMAINE - 835 672. 81 - 8. 53 70660000 PROJET VALLEE DU DON - 316 817. 00 - 1. 45 - 15 500. 00 - 0. 16 70690000 CONTRAT D'EXPLOITATION 16 445. 45 0. 86 93 970. 16 0. 43 57 514. 28 0. 59 70690001 PROJET PAYRA 1 671 453. 83 87. 04 22 007 794. 70 100. 95 4 200 000. 00 42. 89 70690004 PROJET SERGIES / BOLLENE 2 27 821. 55 1. 45 70691000 PROJET PERLES MSE 3 499 248. 00 35. 73 70692000 PROJET PERLES MSE - CONTRAT 2 1 591 224. 17 16. 25 70692001 PROJET MSE VENTE ELEC 98 407. 12 1. 00 70890000 Mise à disposition personnel 204 600. 00 10. 65 15 379. 05 0. 07 334 208. 00 3. 41 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 1 920 320. 83 100. 00 21800326. 91 100. 00 9 793 169. 31 100. 00 PRODUCTION STOCKEE - 26 164. 00 - 1. 36 158 556. 87 0. 73 - 268 045. 96 - 2. 74 71340000 VARIATION DES ENCOURS DE PROD - 26 164. 00 - 1. 36 158 556. 87 0. 73 - 268 045. 96 - 2. 74 REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES 84 959. 74 4. 42 735 667. 17 3. 37 250 025. 40 2. 55 78174000 REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX 651 025. 00 2. 99 79100000 IJSS CPAM 1 185. 06 0. 06 802. 01 0. 00 - 751. 32 - 0. 01 79100001 REMBOURSEMENT PREVOYANCE 10 345. 79 0. 11 79101000 AVANTAGE EN NATURE 83 774. 68 4. 36 79 129. 34 0. 36 89 480. 09 0. 91 79110200 TRANSFERT DE CHARGE 4 710. 82 0. 02 150 950. 84 1. 54 AUTRES PRODUITS 1 864. 98 0. 10 311. 05 1 319. 05 0. 01 75800000 PRODUITS DIVERS 1 864. 98 0. 10 311. 05 0. 00 1 319. 05 0. 01 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 980 981. 55 103. 16 22694862. 00 104. 10 9 776 467. 80 99. 83 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 5 254 106. 42 273. 61 15464958. 79 70. 94 3 455 555. 02 35. 29 60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION 13 755. 58 0. 06 60400002 ACHAT ETUDES ANALYSTES 2 083. 00 0. 02 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES 10 859. 34 0. 57 5 369. 08 0. 02 96. 06 0. 00 60630000 FOURNITURE ENTRETIEN/PETIT EQ 6 311. 02 0. 33 11 908. 69 0. 05 6 134. 60 0. 06 60640000 FOURNITURES ADMNISTRATIVES 6 643. 74 0. 35 11 855. 88 0. 05 20 096. 84 0. 21 61100000 SOUS TRAITANCE 165 000. 00 8. 59 459 025. 56 2. 11 30 425. 00 0. 31 61100004 CHANTIER PROJET LA GUENELLE - 17 570. 00 - 0. 18 61100005 SOUS TRAITANCE MONTBRAY - 1 996. 43 - 0. 02 61100006 CLE EN MAIN LA VOIE ROMAINE 394. 65 0. 00 61100007 CHANTIER CLE EN MAIN MARGUERAY 5 960. 00 0. 06 61100009 PROJET TRAMOMARINA 527. 48 0. 01 61100010 CHANTIER VALLEE DU DON 19 187. 91 0. 09 36 055. 00 0. 37 61100011 CHANTIER PAYRA SUR L'HERS 65 629. 99 0. 67 61100012 PROJET SEUIL MONT LAURENT 29 610. 58 0. 14 41 174. 70 0. 42 61100013 CHANTIER CAP DECOUVERTE - 168. 87 - 0. 00 61100014 CHANTIER CAP DECOUVERTE 2 - 299. 49 - 0. 00 61100015 CHANTIER CAP DECOUVERTE 3 1 776. 41 0. 02 61100016 CHANTIER CAP DECOUVERTE 4 8 555. 50 0. 09 61100017 PROJET BIOMASSE 45 48 000. 00 2. 50 61100020 PROJET PERLES - TRAVAUX - 3 900. 00 - 0. 20 24 619. 97 0. 11 1 404 520. 00 14. 34 61100021 PROJET PERLES - NOTAIRES 44 139. 28 0. 45 61100022 PROJET PERLES - HUISSIERS 4 508. 40 0. 05 61100023 PROJET PERLES - ASSURANCE 27 326. 68 0. 28 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 12 13590 MEYREUIL DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 12 CA 61100024 PROJET PERLES - BUREAU DE CT 12 860. 00 0. 13 61100025 PROJET PERLES - GEOMETRE 1 590. 00 0. 01 7 610. 50 0. 08 61100026 PROJET PERLES - FRANCE TELECOM 9 827. 13 0. 10 61100028 PROJET PERLES - ETUDES SOL 39 201. 00 0. 40 61100029 PROJET PERLES - DIVERS 21 518. 09 1. 12 26 802. 25 0. 12 22 521. 22 0. 23 61100040 PROJET PORTO RICO 39 719. 85 0. 41 61100041 PROJET RIEUX MINERVOIS 22 774. 00 0. 10 14 391. 00 0. 15 61100099 SOUS TRAITANCE CHANTIER DIVERS 9 233. 50 0. 04 61100120 PROJET PAYRA - TRAVAUX 3 251 144. 09 169. 30 12 958 505. 10 59. 44 61100122 PROJET PAYRA - HUISSIERS 2 168. 95 0. 11 2 157. 68 0. 01 61100124 PROJET PAYRA - SUIVI CHANTIER 7 066. 50 0. 03 61100127 PROJET PAYRA - ETUDES 42 695. 63 2. 22 289 374. 17 1. 33 61100128 PROJET PAYRA - GEOMETRE 2 500. 00 0. 13 10 145. 00 0. 05 61100227 PROJET ROCBARON - ETUDES 2 750. 00 0. 14 12 247. 50 0. 06 61100327 PROJET PUICHERIC - ETUDES 5 342. 00 0. 28 61100420 PROJET BOLLENE2-TRAVAUX 25 347. 71 1. 32 61100530 PROJET ANJOU - DIVERS 6 000. 00 0. 31 61101327 PROJET PAYRA EOLIEN - ETUDES 9 950. 00 0. 52 61300000 LOCATIONS 12 033. 43 0. 63 4 208. 53 0. 02 11 391. 43 0. 12 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES AIX 21 880. 25 1. 14 46 573. 33 0. 21 102 754. 11 1. 05 61320001 LOCATION IMMOBILIERE MEYREUIL 99 830. 28 5. 20 104 046. 19 0. 48 8 498. 38 0. 09 61320002 LOCATION PAYRA 4 000. 00 0. 21 69 041. 00 0. 32 61322000 NOM DE DOMAINE 6 266. 88 0. 33 1 762. 78 0. 01 2 540. 49 0. 03 61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS 11 680. 60 0. 61 11 150. 12 0. 05 11 709. 40 0. 12 61353000 LOCATION VOITURE LEASEPLAN 148 130. 90 7. 71 100 993. 81 0. 46 106 043. 24 1. 08 61353100 LEASEPLAN ESPAGNE - 2 320. 49 - 0. 01 10 191. 84 0. 10 61354000 LEASING BMW 14 209. 79 0. 07 23 189. 40 0. 24 61355000 LOCATIONS JMS 11 208. 88 0. 58 47 701. 74 0. 22 44 931. 82 0. 46 61356000 LOCATION PORSCHE 27 760. 32 1. 45 8 922. 98 0. 04 61400000 CHARGES LOCATIVES 1 760. 91 0. 09 10 557. 11 0. 05 38 094. 73 0. 39 61400001 CHARGES LOCATIVES MEYREUIL 21 948. 54 1. 14 19 844. 91 0. 09 679. 98 0. 01 61500000 ENTRETIEN ET REPARATION 5 596. 45 0. 03 6 269. 48 0. 06 61510000 MAINTENANCE VEHICULE 12 524. 28 0. 65 13 576. 05 0. 06 6 992. 22 0. 07 61520000 CANON MAINTENANCE 414. 86 0. 00 61530000 ENTRETIEN LOCAUX 10 597. 60 0. 55 10 200. 00 0. 05 8 555. 32 0. 09 61560000 MAINTENANCE 1 529. 89 0. 08 968. 54 0. 00 1 844. 98 0. 02 61560300 MAINTENANCE DELTA 3 155. 27 0. 16 2 692. 83 0. 01 61600000 ASSURANCE 5 389. 64 0. 28 22 368. 19 0. 10 29 581. 38 0. 30 61600001 ASSURANCE VEHICULES 1 751. 07 0. 09 1 725. 91 0. 01 134. 03 0. 00 61620000 ASSURANCE MULTIRISQUE 8 686. 17 0. 45 1 983. 16 0. 01 1 086. 41 0. 01 61630000 ASSURANCE PROSPECTION 3 000. 00 0. 03 61640000 ASSURANCES CHANTIERS 6 981. 87 0. 36 61810000 DOCUMENTATION GENERALE 416. 70 0. 02 88. 00 0. 00 10 706. 80 0. 11 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 10 911. 42 0. 57 62200000 Rémunérations d'intermédiaire 50. 00 0. 00 - 10 000. 00 - 0. 10 62261000 HONORAIRES DIVERS 280 201. 52 14. 59 52 999. 31 0. 24 21 959. 93 0. 22 62261001 HONO. INTERMEDIAIRES FINANCIER 100 701. 50 5. 24 68 576. 37 0. 31 37 523. 00 0. 38 62261002 AUTRES HONORAIRES DIVERS 39. 94 0. 00 62262100 HONORAIRES INVEST SECURITIES 21 000. 00 0. 21 62263000 HONORAIRES CAC 106 828. 80 5. 56 128 993. 01 0. 59 118 061. 00 1. 21 62264000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 69 264. 00 3. 61 112 620. 10 0. 52 25 491. 90 0. 26 62264100 HONORAIRES CONSO 32 150. 00 1. 67 16 790. 00 0. 08 20 000. 00 0. 20 62265000 HONORAIRES AVOCAT 69 744. 67 3. 63 180 749. 78 0. 83 36 985. 00 0. 38 62265001 HONORAIRES AVOCATS CONTENTIEUX 10 976. 67 0. 57 71 714. 71 0. 33 247 177. 17 2. 52 62265002 HONO. AVOCATS PROJETS DEVELPMT 28 848. 20 0. 29 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 13 13590 MEYREUIL DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 12 CA 62265003 AUTRES HONORAIRES AVOCATS 18 110. 00 0. 94 6 550. 00 0. 03 62267000 HONORAIRES PROJET 125 143. 00 6. 52 50 150. 82 0. 23 86 426. 31 0. 88 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 15 101. 90 0. 79 13 912. 81 0. 06 3 765. 89 0. 04 62300000 PUBLICITE, PUBLICATION 5 274. 08 0. 27 5 303. 70 0. 02 26 394. 20 0. 27 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 11 190. 39 0. 05 10 118. 68 0. 10 62330000 FOIRES, EXPOSITIONS, CONGRES 4 221. 40 0. 22 10 230. 20 0. 05 3 990. 00 0. 04 62340000 CADEAUX CLIENT 36. 45 0. 00 1 356. 00 0. 01 497. 50 0. 01 62390000 FRAIS DE COMMUNICATION 76 100. 00 3. 96 44 700. 00 0. 21 73 532. 50 0. 75 62390001 FRAIS COMM. INVESTISSEURS 34 629. 15 1. 80 32 126. 98 0. 15 27 200. 22 0. 28 62390002 AUTRES FRAIS COMMUNICATION 32 314. 54 0. 33 62410000 TRANSPORT SUR ACHAT 3 529. 64 0. 02 79. 20 0. 00 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 126 473. 94 6. 59 115 602. 55 0. 53 58 150. 57 0. 59 62510001 DEPLACEMENTS SANTANDER JM 8 785. 37 0. 46 2 800. 13 0. 01 39 581. 09 0. 40 62510002 DEPLACEMENTS PERRET PHILIPPE 1 191. 98 0. 06 5 377. 24 0. 02 25 483. 96 0. 26 62510003 DEPLACEMENTS CAPPUCCIO PATRICK 4 765. 21 0. 02 8 345. 84 0. 09 62510004 DEPLACEMENTS MICHAUT VINCENT 81. 84 0. 00 2 653. 80 0. 03 62510005 DEPLACEMENTS DARIER THIERRY 4 358. 53 0. 04 62510006 DEPLACEMENTS PERS. EXTERIEUR 2 448. 89 0. 01 23 167. 97 0. 24 62510008 DEPLACEMENTS MISSIR MATHIEU 214. 44 0. 01 1 132. 38 0. 01 8 835. 68 0. 09 62510009 DEPLACEMENTS DE RIJKE BERNA 1 756. 10 0. 01 957. 73 0. 01 62510010 DEPLACEMENTS LAURILA ANNA 132. 52 0. 01 500. 98 0. 01 62510011 PETITS DEPLACEMENTS DIVERS 8 752. 11 0. 09 62510012 DEPLACEMENTS HALFI TOUFIK 96. 51 0. 01 119. 54 0. 00 62510013 DEPLACEMENTS SANTANDER GREGORY 1 458. 95 0. 08 3 994. 19 0. 02 9 839. 39 0. 10 62510017 DEPLACEMENTS DI ROSA GILLES 2 016. 71 0. 02 62510018 DEPLACEMENTS DA SILVA SUZETTE 3 960. 56 0. 21 583. 08 0. 00 3 561. 64 0. 04 62510019 FRAIS DE DEPLACEMENT GUYARD C. 4 204. 05 0. 02 36 318. 53 0. 37 62510021 DEPLACEMENT LEBEL Y. 8 514. 18 0. 09 62510022 DEPLACEMENTS DE REGANHAC CEDRI 6 104. 23 0. 03 23 204. 52 0. 24 62510023 DEPLACEMENTS VIALETTES S. 94. 75 0. 00 3 695. 05 0. 04 62510024 DEPLACEMENTS LOMBARD S. 142. 59 0. 00 123. 50 0. 00 62510025 DEPLACEMENT NICOLAS DELAHAYE 231. 11 0. 00 1 774. 15 0. 02 62510026 DEPLACEMENTS VAN DER MEER 2 916. 46 0. 01 62510027 DEPLACEMENTS HERIAU CHRIST 2 468. 34 0. 01 62510028 DEPLACEMENTS BUREAU MAXIME 483. 76 0. 00 62510029 DEPLACEMENTS JULIENNE HE 294. 82 0. 02 6 164. 04 0. 03 62510030 DEPLACEMENTS LEPOUTRE LUDOVIC 1 827. 69 0. 10 62510031 DEPLACEMENTS MATTEI ALEXANDRE 151. 09 0. 01 62510032 DEPLACEMENTS DE MAEQUEISSAC PH 980. 86 0. 05 62510033 DEPLACEMENTS DE FORMIGNY TH 3 731. 84 0. 19 62510034 DEPLACEMENTS SAJIDE FOUAD 2 581. 95 0. 13 62510035 DEPLACEMENTS PUTZEYS JACQUES 1 875. 92 0. 10 62510036 DEPLACEMENTS SCHWICH 1 535. 05 0. 08 62520000 FRAIS DE REPRESENTATION COLLOC 6 322. 46 0. 06 62540000 FORMATION DU PERSONNEL 495. 00 0. 00 3 500. 00 0. 04 62570000 RECEPTIONS 8 754. 36 0. 46 11 258. 98 0. 05 7 170. 98 0. 07 62600000 FRAIS POSTAUX ET TEL 11 875. 97 0. 62 11 126. 00 0. 05 7 325. 23 0. 07 62601000 TELEPHONIE OVH 4 225. 18 0. 22 3 290. 66 0. 02 1 159. 61 0. 01 62610000 ORANGE LOYERS 2 625. 96 0. 01 8 836. 61 0. 09 62620000 ORANGE FIXE 444. 10 0. 00 491. 75 0. 01 62690000 SFR MOBILES 30 722. 06 1. 60 20 444. 32 0. 09 34 944. 52 0. 36 62691000 SFR FIBRE 684. 00 0. 00 4 788. 00 0. 05 62780000 FRAIS BANCAIRES 40 823. 95 2. 13 17 968. 88 0. 08 20 691. 23 0. 21 62781000 CONTRAT DE LIQUIDITE 22 713. 12 1. 18 12 373. 51 0. 06 12 500. 00 0. 13 62784000 FRAIS BPI FRANCE 3 476. 17 0. 04 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 14 13590 MEYREUIL DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 12 CA 62786000 FRAIS PRET BPI 5 030. 60 0. 05 62810000 COTISATION 9. 30 0. 00 84. 00 0. 00 1 005. 00 0. 01 62820000 FRAIS GESTION CARTES/BADGES 430. 38 0. 02 29. 20 0. 00 765. 70 0. 01 62840000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL 2 196. 25 0. 02 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 22 862. 43 1. 19 161 293. 41 0. 74 192 426. 82 1. 96 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 11 983. 67 0. 05 12 207. 00 0. 12 63330000 FORMATION CONTINUE 8 571. 03 0. 45 8 412. 74 0. 04 10 322. 07 0. 11 63511000 CET 1 958. 00 0. 10 107 166. 00 0. 49 152 324. 00 1. 56 63514000 TVTS 10 708. 00 0. 56 17 177. 00 0. 08 17 501. 75 0. 18 63580000 AUTRES DROITS 1 340. 40 0. 07 16 269. 00 0. 07 72. 00 0. 00 63780000 TAXES DIVERSES 285. 00 0. 01 285. 00 0. 00 SALAIRES ET TRAITEMENTS 1 585 610. 04 82. 57 1 572 934. 39 7. 22 1 789 327. 22 18. 27 64110000 SALAIRES 1 452 333. 42 75. 63 1 446 472. 50 6. 64 1 793 971. 22 18. 32 64111000 IJSS NETTE 287. 36 0. 01 802. 05 0. 00 64112000 AVANTAGE EN NATURE 74 829. 73 3. 90 70 163. 30 0. 32 64113000 INDEMNITES STAGIAIRES 5 947. 50 0. 31 3 466. 67 0. 02 64120000 CONGES PAYES 5 899. 28 0. 31 2 001. 66 0. 01 - 4 644. 00 - 0. 05 64146000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE 43 000. 00 2. 24 64150000 INDEMNITE NON IMPOSABLE 3 312. 75 0. 17 50 028. 21 0. 23 CHARGES SOCIALES 645 405. 35 33. 61 626 362. 40 2. 87 829 979. 03 8. 48 64510000 COTISATION URSSAF 426 203. 59 22. 19 419 162. 64 1. 92 506 517. 12 5. 17 64510001 COTISATION SECU ESPAGNE 2 861. 16 0. 03 64550000 RETRAITE CADRE/NC AG2R 174 127. 90 9. 07 34 167. 01 0. 16 38 590. 62 0. 39 64560000 RETRAITE CADRE MALAKOFF 135 096. 71 0. 62 164 456. 73 1. 68 64570000 MUTUELLE ET PREVOYANCE 33 254. 73 1. 73 32 749. 23 0. 15 47 619. 70 0. 49 64571000 RETRAITE ART 83 51 227. 78 0. 52 64582000 CONGES PAYES CHARGES 3 084. 19 0. 16 345. 97 0. 00 - 6 449. 00 - 0. 07 64640000 SANTE AU TRAVAIL 3 200. 00 0. 03 64650000 RBST TRANSPORT 5 022. 00 0. 02 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 18 119. 99 0. 19 64820000 COTISATION GSC 8 734. 94 0. 45 9 502. 84 0. 04 9 491. 93 0. 10 64900000 CICE - 9 684. 00 - 0. 04 - 5 657. 00 - 0. 06 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 29 078. 88 1. 51 26 282. 90 0. 12 24 937. 30 0. 25 68112000 DAP CORPORELLE 29 078. 88 1. 51 26 282. 90 0. 12 24 937. 30 0. 25 DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT 102 300. 00 5. 33 71 243. 16 0. 33 952 969. 85 9. 73 68174000 DOTATION PROVISION CLIENT 102 300. 00 5. 33 71 243. 16 0. 33 952 969. 85 9. 73 AUTRES CHARGES 55 687. 28 2. 90 35. 31 35 862. 32 0. 37 65300000 JETONS DE PRESENCE 55 500. 00 2. 89 32 825. 00 0. 34 65400000 CREANCE IRRECOUVRABLE 2 700. 73 0. 03 65800000 CHARGES DIVERSES 187. 28 0. 01 35. 31 0. 00 336. 59 0. 00 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 7 695 050. 40 400. 72 17923110. 36 82. 21 7 281 057. 56 74. 35 RESULTAT D'EXPLOITATION - 5 714 068. 85 - 297. 56 4 771 751. 64 21. 89 2 495 410. 24 25. 48 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 108 539. 35 5. 65 439 034. 88 2. 01 169 461. 73 1. 73 76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES 32. 80 0. 00 76400000 Revenus des VMP 198. 60 0. 00 180. 00 0. 00 76400001 REVENU DES EMPRUNTS OBLIGATAIR 406 323. 84 1. 86 144 342. 90 1. 47 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 15 13590 MEYREUIL DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 12 CA 76800000 INTERETS SUR COMPTE COURANT 108 539. 35 5. 65 32 512. 44 0. 15 24 906. 03 0. 25 REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 1 168 457. 85 5. 36 906 057. 23 9. 25 78662000 REPRISE PROVISION FINANCIERE 1 168 457. 85 5. 36 78668100 REPRISE DAP INT DE RETARD 906 057. 23 9. 25 DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE 1. 18 939. 08 0. 01 76600000 GAIN DE CHANGE 1. 18 0. 00 939. 08 0. 01 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 108 540. 53 5. 65 1 607 492. 73 7. 37 1 076 458. 04 10. 99 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 2 372 891. 36 123. 57 352 914. 71 1. 62 2 023 053. 00 20. 66 68660000 DAP ELEMENTS FINANCIERS 254 428. 34 13. 25 292 914. 71 1. 34 748 500. 00 7. 64 68662000 PROVSION IMMO FINANCIERES 2 118 463. 02 110. 32 60 000. 00 0. 28 1 274 553. 00 13. 01 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 108 263. 81 5. 64 108 731. 52 0. 50 953 657. 96 9. 74 66112000 INTERETS / EMPRUNT OBLIGATAIRE 29 118. 54 1. 52 66114001 EMPRUNT BPI 52 926. 70 2. 76 51 300. 19 0. 24 40 383. 43 0. 41 66114003 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF 9 857. 41 0. 51 66150000 INTERETS SUR COMPTE COURANT 13 987. 96 0. 73 40 079. 14 0. 18 1 604. 95 0. 02 66160000 INTERETS BANCAIRES 2 088. 30 0. 11 4 939. 45 0. 02 4 245. 26 0. 04 66180000 INTERETS S/DETTES COMMERCIALES 6. 04 0. 00 66190000 FRAIS BPI 1 520. 62 0. 01 1 361. 05 0. 01 66400000 PERTE SUR CESSION VMP 284. 90 0. 01 10 892. 12 0. 05 66810000 CHARGES FIN INTERETS CT EPC 906 057. 23 9. 25 DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE 31. 67 8. 55 66600000 PERTE DE CHANGE 31. 67 0. 00 8. 55 0. 00 TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 2 481 186. 84 129. 21 461 654. 78 2. 12 2 976 710. 96 30. 40 RESULTAT FINANCIER - 2 372 646. 31 - 123. 55 1 145 837. 95 5. 26 - 1 900 252. 92 - 19. 40 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS - 8 086 715. 16 - 421. 11 5 917 589. 59 27. 14 595 157. 32 6. 08 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 308 934. 42 16. 09 398 283. 97 1. 83 21 132. 07 0. 22 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 257 786. 31 1. 18 4 572. 56 0. 05 77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANT 308 934. 42 16. 09 140 497. 66 0. 64 16 559. 51 0. 17 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 50 000. 00 0. 23 3 219. 84 0. 03 77561000 PRODUIT DE CESSION IMMO 50 000. 00 0. 23 77830000 BONI PROVENANT DU RACHAT PAR E 3 219. 84 0. 03 REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 198 804. 00 10. 35 380 000. 00 1. 74 78750000 REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNELL 380 000. 00 1. 74 78774000 REPRISE EXCEP. DEPREC. CLIENTS 198 804. 00 10. 35 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 507 738. 42 26. 44 828 283. 97 3. 80 24 351. 91 0. 25 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION 5 212 009. 03 271. 41 657 962. 38 3. 02 2 626 875. 85 26. 82 67120000 PENALITE / AMENDE 472 579. 39 24. 61 239 171. 75 1. 10 2 048. 92 0. 02 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 403 888. 46 21. 03 397 563. 81 1. 82 2 564 077. 99 26. 18 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR 270 188. 67 14. 07 21 226. 82 0. 10 60 748. 94 0. 62 67210000 CORRECTIONS EX. ANTERIEURS 4 065 352. 51 211. 70 SYREC GLOBAL ECOPOWER Page : 16 13590 MEYREUIL DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N % Exercice N-1 % Exercice N-2 % 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA 31/12/2017 12 CA CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL 51 312. 00 0. 24 51 960. 61 0. 53 67500000 VCEAC 50 911. 11 0. 52 67561000 VNC 51 312. 00 0. 24 67830000 MALI PROVENANT DU RACHAT PAR E 1 049. 50 0. 01 DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 125 000. 00 1. 28 68760000 DOTATION EXCEPTIONELLE 125 000. 00 1. 28 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 212 009. 03 271. 41 709 274. 38 3. 25 2 803 836. 46 28. 63 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 4 704 270. 61 - 244. 97 119 009. 59 0. 55 - 2 779 484. 55 - 28. 38 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 537 739. 00 7. 05 - 888 637. 00 - 9. 07 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 537 739. 00 7. 05 - 888 637. 00 - 9. 07 TOTAL DES PRODUITS 2 597 260. 50 135. 25 25130638. 70 115. 28 10877277. 75 111. 07 TOTAL DES CHARGES 15388246. 27 801. 34 20631778. 52 94. 64 12172967. 98 124. 30 BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) - 12790985. 77 - 666. 09 4 498 860. 18 20. 64 - 1 295 690. 23 - 13. 23 SYREC Attachments Original document

