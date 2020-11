Global EcoPower : Résultats annuels 2019

L'année 2019 a été extrêmement chaotique pour le groupe Global EcoPower, et a conduit à un changement de gouvernance le 15 Juillet 2020, jour du Conseil d'Administration où les comptes de l'exercice devaient être présentés. Le financement du projet Payra - seul projet actif de GEP - qui devait être obtenu en 2018 n'a été signé qu'en juillet 2019. Ce sont les avances en compte courant et obligations d'actionnaires qui ont permis à la société de survivre et de passer le cap du premier semestre 2019. La filiale Sénergies - GEP Energies, a été mise en redressement judiciaire en septembre 2019, et a été liquidée en octobre 2020. Les filiales « Normandes » en charge du développement de la spiruline ont été mises en liquidation judiciaire en décembre 2019. Les filiales à l'étranger,

De deux centrales de cogénération dont l'électricité produite sera revendue sur le réseau et la thermie produite utilisée à plus de 75% au sein des serres agricoles.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes consolidés clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Le 30 juillet 2019, GEP, par l'intermédiaire de sa filiale CASH (Complexe Algo Solaire de l'Hers) a signé avec Rivage Investissement un contrat de financement portant sur une somme de 26 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, la somme de 17.3 millions d'euros a été débloquée. Cet emprunt porte intérêt à 6% l'an et est remboursable en 20 échéances dont la dernière devra intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2029.

Changement de gouvernance et conséquences pour l'arrêté des comptes consolidés 2019Au cours de la séance du conseil d'administration du 15 juillet 2020, Monsieur Jean-MarieSantander a démissionné de son poste de Président Directeur Général. Cette démission est la conséquence de désaccords avec les administrateurs et le Commissaire aux Comptes sur les modalités d'arrêté des comptes de l'exercice 2019. En effet, suite à la mise à disposition d'un projet d'états financiers au 31 décembre 2019 en date du 22 juin 2020 par l'ancienne direction, le commissaire aux comptes a indiqué à M. Santander le 8 juillet 2020 qu'il ne certifierait pas ces comptes en l'état. La résolution du conseil du 15 juillet 2020 portant sur l'arrêté des comptes annuels et consolidés a été ainsi retiré de l'ordre du jour par l'ancienne gouvernance.

Monsieur Philippe Destenbert, Vice-Président, a été nommé Président de la société par le conseil d'administration en remplacement de M. Santander.

Trois autres personnes ont également été licenciées, dont le directeur opérationnel du Groupe et l'ancien Directeur Général délégué.

Le nouveau Président a engagé un audit effectué par un cabinet spécialisé extérieur sur la situation de la société et sur la gestion de son prédécesseur. Les conclusions de cet audit font notamment apparaître des dysfonctionnements dans la détermination du taux d'avancement du projet de Payra-sur-l'Hers aboutissant à une décorrélation avec l'avancement réel du projet.

Les impacts sont détaillés dans le rapport financier annuel de la société.

Il est à noter que la correction d'erreur sur exercices antérieurs s'élève à 4 065 milliers d'euros et est comptabilisée en « Autres produits et charges non courantes » sur l'exercice 2019.

Compte tenu de ces événements, en accord avec l'AMF, le cours de bourse est suspendu depuis le 15 juillet 2020.

L'assemblée générale est repoussée au 12 novembre 2020 sur requête auprès du Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Continuité d'exploitation :

La situation détaillée ci-dessus (recherche de financements, crise sanitaire du Covid-19, changement de gouvernance) a entrainé un retard considérable dans l'avancement des travaux du complexe de Payra-sur-l'Hers. La livraison initialement prévue en juin 2019 est retardée à juin 2021.

Cette situation conjuguée à la hausse des coûts prévisionnels nécessaires à la finalisation du projet, nécessite un besoin en financement complémentaire de 11 millions d'euros. Les discussions avec le fond d'investissement RIVAGE sont positives et la société considère qu'un accord pourrait être conclu prochainement.

Compte tenu des corrections d'erreurs et changements d'estimation comptabilisées sur l'exercice 2019, les capitaux propres de GEP, société mère de l'ensemble consolidé, sont devenus inférieurs à la moitié du capital au 31 décembre 2019.

La direction a entrepris des réflexions et des discussions avec différents partenaires dans le but de faire évoluer la conception du complexe de Payra-sur-l'Hers et trouver des solutions techniques plus avantageuses à savoir :