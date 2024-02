Global Education Communities Corp. est une société d'investissement dans l'éducation et le logement étudiant basée au Canada. La société se concentre sur les marchés nationaux et internationaux de l'éducation. Elle possède des écoles de commerce et de langues, des appartements locatifs destinés aux étudiants, des centres de recrutement et des bureaux d'entreprise dans 41 sites au Canada et à l'étranger. Elle possède Global Education City Holdings Inc. (GEC), un holding d'investissement et une société de développement qui se concentre sur l'immobilier lié à l'éducation. Global Education City Holdings Inc. fournit, sous la marque GEC, des services d'hébergement à plus de 90 écoles de la région métropolitaine de Vancouver, accueillant des milliers d'étudiants originaires de 71 pays. La société, par l'intermédiaire de Global Education Alliance, propose des solutions aux étudiants internationaux souhaitant étudier en Amérique du Nord. Ses services comprennent également des services de conseil et de représentation en matière d'immigration canadienne. GEC propose également divers autres services, tels qu'un service d'atterrissage pour les étudiants internationaux, des repas chauds et des cours particuliers.

Secteur Enseignement professionnel et commercial