Global Education Limited est un prestataire de services éducatifs et une société de conseil basés en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent les activités de formation et de développement de l'éducation et les activités de soutien aux entreprises éducatives. Son portefeuille de produits comprend Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), des examens en ligne, des publications, la distribution de livres NCERT, une division de formation, une formation médicale par simulation globale, un institut de formation à l'énergie globale, la gestion d'installations, des services de placement et des services numériques. La société fournit des services tels que des infrastructures, des examens en ligne, des formations, y compris des formations médicales, le développement de compétences non techniques, le marketing et la publicité par le biais de divers modes tels que la presse écrite, la publicité télévisée et des services connexes tels que la conception et la gestion de l'espace, entre autres. Elle fournit également du matériel et des accessoires informatiques, des documents imprimés tels que des prospectus, des revues, des livres et autres pour les établissements d'enseignement.

