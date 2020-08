Global Fashion Group S.A. : pas totalement immunisé contre le coronavirus

Global Fashion Group, la société luxembourgeoise dont les deux principaux actionnaires sont Kinnevik et Rocket Internet, perd le cinquième de sa valeur à la Bourse de Francfort en séance, passant de 6,25 EUR à la clôture de la veille à 4,934 EUR ce matin. Si le groupe a dégagé un Ebitda positif symbolique (9,5 M€) au second trimestre, son chiffre d'affaires s'est contracté de 1,8% à 336,1 M€. GFG prévoit de dégager 1,3 Md€ de chiffre d'affaires et espère "approcher l'équilibre en Ebitda ajusté". Les quatre analystes qui suivent la valeur visaient 1,36 Md€ de revenus et -14,6 M€ d'Ebitda ajusté.

GFC espère devenir le leader de la vente de mode en ligne sur les marchés émergents, à travers ses six marques (The Iconic, Zalora, Dafiti…) présentes dans 17 pays.