Global Food and Ingredients Ltd. est une société canadienne spécialisée dans les aliments et les ingrédients d'origine végétale. La société se concentre sur la connexion de la ferme locale à la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les pois, les haricots, les lentilles, les pois chiches et d'autres cultures protéiques spécialisées. La société a quatre secteurs d'activité principaux : Pea Protein Inputs, Plant-Based Ingredients, Plant-Based Pet Food Ingredients et Plant-Based Consumer Packaged Goods. La société fournit des aliments et des ingrédients traçables, d'origine locale, sains et durables. Elle propose également une gamme de produits de consommation emballés à base de plantes avec plus de 20 unités de stock sous les marques YoFiit, Bentilia et Five Peas in Love. La société s'approvisionne directement auprès de ses agriculteurs, transforme ses produits localement dans les quatre usines de transformation qu'elle détient à 100 % dans l'ouest du Canada et expédie ses produits dans environ 37 pays à travers le monde. Sa filiale à 100 % est Global Food and Ingredients Inc.

Secteur Pêche et agriculture