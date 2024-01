Global Health Clinics Ltd. est une société canadienne spécialisée dans le cannabis. La société exploite des cliniques médicales qui guident les patients tout au long du processus pour devenir des consommateurs légaux de marijuana. La société est également engagée dans le développement de produits à base de psilocybine pour la recherche et l'utilisation potentielle à des fins pharmaceutiques. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les cliniques médicales pour les utilisateurs légaux de marijuana et le développement de la psilocybine. Les filiales de la société comprennent 2770914 Ontario Inc, 2756407 Ontario Ltd, Anytime Health Corp, MCRCI Medicinal Cannabis Resource Centre Inc et Patient Access Pavilions Ltd.

Secteur Installations et services en soins de santé