Global Health Limited (Medanta) est un prestataire de soins tertiaires multi-spécialités basé en Inde dans les régions du nord et de l'est de l'Inde. Medanta fournit des soins de santé avancés et complets à Delhi, Gurugram, Indore, Ranchi, Patna et Lucknow grâce à son réseau de cinq hôpitaux, six Mediclinic, des laboratoires de diagnostic, des soins à domicile et des services de télémédecine. Il propose des traitements pour les maladies coronariennes, le cancer de la tête et du cou, la leucémie myéloïde aiguë, l'épilepsie, la fracture de la hanche, la maladie de Parkinson, l'erreur de réfraction, le cancer de la prostate, l'insuffisance rénale chronique, l'attaque cérébrale, la septicémie, la cirrhose du foie, l'arthrite rhumatoïde, l'hypertension, le diabète, l'asthme bronchique, le cancer de l'estomac et l'otite moyenne chronique. Medanta est spécialisé dans la chirurgie cardiaque, la néphrologie, l'urologie, l'andrologie, la dermatologie, l'ophtalmologie, la radiologie et l'imagerie, les sciences dentaires et la cardiologie interventionnelle, entre autres. Ses installations et services comprennent la livraison de médicaments, les tests de laboratoire et les diagnostics, les services de soins à domicile et autres.

Secteur Installations et services en soins de santé