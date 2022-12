La vague potentielle de la Chine est une "carte sauvage" pour mettre fin à l'urgence COVID - conseillers de l'OMS 20/12/2022 | 23:10 Envoyer par e-mail :

Il est peut-être trop tôt pour déclarer la fin de la phase d'urgence de la pandémie COVID-19 en raison d'une vague potentiellement dévastatrice à venir en Chine, ont déclaré à Reuters plusieurs scientifiques de premier plan et conseillers de l'Organisation mondiale de la santé. Leur point de vue représente un changement depuis que la Chine a commencé à démanteler sa politique de zéro COVID la semaine dernière, suite à un pic d'infections et à des protestations publiques sans précédent. Les projections ont suggéré que la deuxième plus grande économie du monde pourrait maintenant faire face à une explosion des cas et à plus d'un million de décès l'année prochaine après ce brusque changement de cap. L'approche zéro-COVID de la Chine a permis de maintenir les infections et les décès à un niveau relativement bas au sein de la population forte de 1,4 milliard d'habitants, mais l'OMS l'a qualifiée de "non viable" cette année en raison des inquiétudes croissantes quant à son impact sur la vie des citoyens et l'économie du pays. La décision du président Xi Jinping la semaine dernière a changé la donne mondiale, selon les experts. "La question est de savoir si l'on peut parler de post-pandémie alors qu'une partie aussi importante du monde vient en fait d'entrer dans la deuxième vague", a déclaré à Reuters la virologue néerlandaise Marion Koopmans, qui fait partie d'un comité de l'OMS chargé de donner son avis sur le statut de l'urgence COVID. "Il est clair que nous sommes dans une phase très différente [de la pandémie], mais dans mon esprit, cette vague en attente en Chine est un joker." Vivre avec le virus ? Pas plus tard qu'en septembre, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré que "la fin est en vue" pour la pandémie. La semaine dernière, il a déclaré aux journalistes à Genève qu'il avait "bon espoir" que l'urgence prenne fin dans le courant de l'année prochaine. La plupart des pays ont supprimé les restrictions COVID, car la menace d'une nouvelle variante dangereuse du virus ou d'une forte augmentation des infections s'est éloignée au cours de la seconde moitié de cette année. Les commentaires précédents de Tedros ont fait naître l'espoir que l'agence des Nations Unies pourrait bientôt retirer la désignation d'urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) pour le COVID, qui est en place depuis janvier 2020. Koopmans et d'autres membres du comité consultatif de l'OMS doivent faire leur recommandation sur le PHEIC fin janvier. Tedros prend la décision finale et n'est pas obligé de suivre la recommandation du comité. La désignation d'urgence est le plus haut niveau d'alerte de l'OMS associé à une épidémie, et elle aide les organisations internationales à établir des priorités en matière de financement et d'assistance pour la recherche, les vaccins et les traitements. Certains experts en santé mondiale s'attendaient à ce que la Chine attende que l'OMS lève le statut d'urgence avant d'assouplir ses propres mesures de réponse à la pandémie. "Le Dr Tedros doit trouver un équilibre ici", a déclaré le chef des urgences de l'OMS, Mike Ryan, aux journalistes à Genève la semaine dernière. "Je pense que le monde a encore... du travail à faire. Le travail n'est pas terminé." M. Ryan a déclaré que le comité consultatif de l'OMS allait probablement se réunir de manière informelle avant sa réunion officielle le mois prochain, ajoutant que l'inégalité d'accès aux vaccins dans le monde restait une autre raison essentielle pour laquelle le COVID représentait encore probablement une urgence. Il a ajouté que l'augmentation des taux d'autres infections respiratoires saisonnières, parallèlement à la pression exercée par le COVID sur les systèmes de santé de l'hémisphère nord, était également un facteur. RISQUE DE MUTATIONS DU COVID Outre les risques pour la Chine, certaines personnalités de la santé mondiale ont averti que le fait de permettre au virus de se propager à l'intérieur du pays pourrait également lui donner l'espace nécessaire pour muter, créant potentiellement une nouvelle variante conforme à la façon dont il a évolué lorsqu'on l'a laissé se propager dans d'autres régions. Pour l'instant, les données de la Chine partagées avec l'OMS et la base de données virale GISAID montrent que les variantes qui y circulent sont l'Omicron, dominant au niveau mondial, et ses ramifications, bien que le tableau soit incomplet en raison du manque de données complètes. "En résumé, on ne sait pas si la vague en Chine est due à une variante ou si elle représente simplement une rupture du confinement", a déclaré Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres. Quoi qu'il en soit, les experts ont déclaré que la priorité devrait être d'aider la Chine à surmonter la vague, si le pays appelle à l'aide. L'un des principaux objectifs devrait être d'augmenter la vaccination des populations vulnérables où les taux sont faibles, notamment en ce qui concerne l'importante dose de rappel, ont-ils déclaré. "Je ne pense pas que quiconque puisse prédire avec certitude si nous pourrions voir apparaître de nouvelles variantes susceptibles d'inquiéter le reste du monde, mais il est clair que le monde devrait s'inquiéter si des personnes tombent malades et meurent [en Chine]", a déclaré David Heymann, spécialiste des maladies infectieuses et conseiller de l'OMS qui siège dans un comité distinct de celui de Koopmans. Il a ajouté que la situation en Chine continuerait probablement à représenter une urgence, mais qu'elle pourrait présenter un problème plus régional que mondial. Les États membres de l'OMS travaillent actuellement à la refonte des règles qui régissent les urgences sanitaires mondiales afin d'aborder éventuellement des questions comme celle-ci.

