Les réformes des retraites en France et les protestations auxquelles elles ont été confrontées

Voici une chronologie des efforts passés pour faire passer - et s'opposer - aux réformes des retraites en France et comment cela s'est passé :

2020 : MACRON RENONCE À SA PREMIÈRE TENTATIVE DE RÉFORME

Emmanuel Macron a commencé son premier mandat présidentiel avec des projets de refonte complète du système de retraite et de passage à un système universel par points.

À la suite de manifestations de masse en 2020, il a mis la réforme en veilleuse, déclarant qu'une pandémie sanitaire mondiale n'était pas le moment pour de telles réformes.

2014 : TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

Malgré les rassemblements de protestation, le président socialiste François Hollande a promulgué une réforme qui a modifié le nombre d'années à travailler pour avoir une pension complète - il serait progressivement porté à 43 ans d'ici 2035. Pour atténuer ce phénomène, ceux qui ont des emplois pénibles et physiquement exigeants prennent leur retraite plus tôt.

2010 : PRENDRE SA RETRAITE À 62 ANS AU LIEU DE 60

Le président conservateur Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, avec une pension complète uniquement pour ceux qui ont travaillé au moins 41,5 ans. D'importantes protestations ont vu des millions de personnes descendre dans la rue, mais la réforme a été adoptée.

1995 : DES PROTESTATIONS MASSIVES FONT DÉRAILLER LA RÉFORME

Le président conservateur Jacques Chirac et le Premier ministre Alain Juppe abandonnent leur projet de supprimer les nombreux systèmes de retraite sectoriels de la France et d'augmenter l'âge de la retraite des fonctionnaires à la suite de trois semaines de grèves, dans ce qui a été les protestations sociales les plus dures du pays depuis mai 1968.

1982 : PRENDRE SA RETRAITE PLUS TÔT

Le président socialiste François Mitterrand ramène l'âge de la retraite de 65 à 60 ans.