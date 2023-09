Global Helium Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration, l'acquisition, le développement et la production de ressources en hélium en Amérique du Nord et dans le monde entier. Elle détient des permis à 100 % couvrant environ 1,5 million d'acres susceptibles de contenir de l'hélium dans le chenal de l'hélium bien établi de la Saskatchewan dans l'État du Montana. Son projet phare, Global Helium, a acquis quelques permis d'exploration de l'hélium situés dans le corridor de gaz non combustible de la Saskatchewan. La position foncière de Global Helium se trouve au cœur du couloir de l'hélium connu, avec la production, les réserves et l'activité à proximité. Les permis totalisent environ 270 000 hectares (ha) ou 668 000 acres avec des droits d'exploration supplémentaires. Les droits sur l'hélium sont délivrés sous forme de baux miniers par le gouvernement provincial en Saskatchewan et dans d'autres provinces canadiennes. La société détient environ 35 permis d'exploration de l'hélium sur certains terrains en Saskatchewan.

Secteur Métaux et minéraux précieux