Global Industrial Company est un distributeur industriel. La société propose des produits industriels et de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO), y compris ses propres marques Global Industrial, qui sont commercialisés en Amérique du Nord. Ses catégories de produits comprennent le stockage et les étagères, la sécurité, les chariots et les camions, le chauffage, la ventilation, la climatisation (HVAC) et les ventilateurs, le mobilier et la décoration, la manutention, la conciergerie et l'entretien des installations, les établis et les bureaux d'atelier, les outils et les instruments, la plomberie et les pompes, les fournitures de bureau et scolaires, l'emballage et l'expédition, l'éclairage et l'électricité, la restauration et la vente au détail, la médecine et les laboratoires, les moteurs et la transmission de puissance, les matériaux de construction, l'usinage, les fixations et la quincaillerie, l'entretien des véhicules, et les matières premières. Les marques privées de la société comprennent Global, GlobalIndustrial.com, Nexel, Paramount et Interion. La société propose ses produits par l'intermédiaire de sites web de commerce électronique.

Secteur Négoce et distribution diversifiée