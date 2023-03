La Chine encourage les entreprises nationales à se développer dans l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale - ministre de l'industrie

Cette initiative intervient après que les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté de 22,9 % au cours des deux premiers mois de 2023 par rapport à l'année précédente, le secteur industriel ayant du mal à se remettre des disruptifs liés au COVID, et alors que les nations occidentales cherchent à se rendre moins dépendantes des fournisseurs chinois.

La deuxième économie mondiale vise à construire des chaînes industrielles et d'approvisionnement ouvertes et coopératives et à approfondir la coopération pour parvenir à un développement gagnant-gagnant, a déclaré Jin Zhuanglong, ministre de l'industrie et des technologies de l'information, lors du Forum sur le développement de la Chine à Pékin.

"La Chine construira un certain nombre de nouvelles plates-formes génériques d'innovation technologique afin de lancer un nouveau cycle de révolution technologique et de transformation industrielle", a déclaré M. Jin lors du forum.

Le pays se concentrera également sur des domaines clés tels que l'intelligence artificielle (IA), la fabrication biologique et les véhicules intelligents, et cultivera de nouvelles chaînes industrielles et d'approvisionnement, a déclaré M. Jin.