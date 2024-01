Global Insurance Limited est une compagnie d'assurance basée au Bangladesh. Elle exerce des activités d'assurance non-vie. Son objet principal est d'exercer toutes sortes d'activités d'assurance, de garantie et d'indemnisation autres que l'assurance-vie. Les produits de la société comprennent l'assurance incendie, l'assurance maritime, l'assurance automobile, l'assurance ingénierie et diverses assurances. L'assurance incendie comprend la police incendie standard, la police d'assurance contre les risques spéciaux, la police tous risques industriels, la police ménage et la police pertes indirectes. L'assurance maritime comprend les polices suivantes : Marine Cargo Policy, Marine Hull Policy et Marine Freight Policy. L'assurance automobile comprend la police pour les véhicules privés, la police pour les véhicules utilitaires et la police pour les motocyclettes. L'assurance ingénierie comprend la police tous risques entrepreneurs, la police équipements électroniques et d'autres polices. L'assurance divers comprend la police cambriolage et effraction, la police d'assurance des casiers bancaires et d'autres.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes