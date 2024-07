Global Lithium Resources Limited a annoncé que M. Geoff Jones a démissionné de son poste de président non exécutif de la société, avec effet immédiat. Le conseil d'administration a nommé l'actuel directeur général, M. Ron Mitchell, pour succéder à M. Jones en tant que président exécutif, avec effet immédiat. M. Mitchell est un dirigeant et un président expérimenté qui a occupé des postes commerciaux et de direction chez Talison Lithium et Tianqi Lithium.

Au cours des cinq dernières années, il a été le premier président du comité du lithium et du cobalt du London Metal Exchange (LME). M. Mitchell est directeur général de GL1 depuis mai 2022, après avoir été nommé directeur exécutif de la société en mars 2022. Au cours de son mandat, il a supervisé la signature d'un accord d'enlèvement avec Canmax, l'introduction de Mineral Resources Limited en tant qu'investisseur principal, les fusions et acquisitions stratégiques et la mise en place d'une base de ressources de 69,6 millions de tonnes pour les projets de lithium de Manna et de Marble Bar.

Le conseil d'administration a nommé le Dr Dianmin Chen, actuel directeur non exécutif, au poste de directeur exécutif, avec effet immédiat. Dianmin Chen travaillera en étroite collaboration avec les équipes de développement de projet et de direction pour achever l'étude de faisabilité définitive (DFS) de Manna en 2024 et travailler en vue d'une décision finale d'investissement (FID) en 2025. Directeur fondateur de Global Lithium, M. Chen est ingénieur minier et possède plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie minière et métallurgique, où il a occupé des postes techniques, de production et de gestion en Australie, en Chine et au Canada.