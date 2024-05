Global Medical REIT Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) à gestion interne. La société acquiert des installations de soins de santé et les loue à des groupes de médecins et à des systèmes de soins de santé régionaux et nationaux. La société exerce ses activités par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100 % par sa société d'exploitation, Global Medical REIT L.P. Elle détient 92,91 % des parts ordinaires en circulation de sa société d'exploitation, 7,09 % de la société d'exploitation étant détenus par les détenteurs de parts du plan d'intéressement à long terme (parts LTIP) et par des commanditaires tiers qui ont apporté des biens ou des services à la société d'exploitation en échange de parts de la société d'exploitation. Son portefeuille comprend des immeubles de bureaux médicaux (MOB), des installations de réhabilitation pour patients hospitalisés (IRF), des hôpitaux chirurgicaux et autres. Le portefeuille de la société est situé dans diverses régions, notamment au Texas, en Floride, en Ohio, en Oklahoma, en Pennsylvanie, en Arizona et en Illinois.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé