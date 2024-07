Global New Material International Holdings Ltd est une société d'investissement basée en Chine, dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pigments nacrés. Ses principaux produits comprennent des pigments nacrés à base de mica naturel et de mica synthétique. Ses produits comprennent également des pigments nacrés à base de paillettes de verre et des pigments nacrés à base d'oxyde de silicium. Ses produits de pigments nacrés sont généralement utilisés comme colorants dans des applications industrielles et non industrielles, notamment dans les domaines du revêtement industriel, du plastique, du textile et du cuir, des cosmétiques et du revêtement automobile. La société produit également de la poudre de mica synthétique de différentes tailles de granulés. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.