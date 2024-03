Global Offshore Services Limited possède, exploite et affrète des navires de soutien offshore. La société fournit des services de soutien offshore aux sociétés d'exploration et de production. Ses navires soutiennent les activités d'exploration pétrolière et gazière et les projets offshore. Elle opère par le biais de l'affrètement du segment des navires de soutien offshore. Ses navires soutiennent les efforts d'exploration pétrolière et gazière en transportant le personnel vers les plates-formes depuis les bases terrestres et vice-versa, en livrant des cargaisons et du matériel aux plates-formes, en effectuant des opérations de manutention d'ancres, en remorquant les plates-formes d'un endroit à l'autre et en soutenant les projets de construction offshore et sous-marine. Les navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) détenus et exploités par la société sont déployés en Inde et en Afrique de l'Ouest, tandis que les remorqueurs d'ancrage et les navires de ravitaillement (AHTSV) sont exploités en Inde. Ses filiales comprennent Garware Offshore International Services Pte. Ltd. et Global Offshore Services B.V.