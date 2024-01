Global Payments Inc. est spécialisé dans la conception et le développement de solutions et de services de paiement. Le groupe propose aux commerçants, aux entreprises de commerce électronique, aux institutions financières et aux opérateurs de jeux des solutions intégrées d'acceptation et de traitement des opérations par cartes de paiement (cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc.) à travers tous les canaux de vente (Internet, téléphone mobile et points de vente). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (84%), Europe (13,2%) et Asie-Pacifique (2,8%).

