Global Petroleum Ltd - Explorateur de pétrole et de gaz axé sur l'Afrique et la Méditerranée - a reçu l'approbation du ministère namibien des mines et de l'énergie pour la prochaine phase de la licence du bassin de Walvis (PEL 94). La première période de renouvellement de la licence lui permettra d'acquérir, de traiter et d'interpréter 2 000 kilomètres de données sismiques 3D provenant de la période d'exploration initiale. Elle ajoute que la période de renouvellement s'étendra de ce mois de septembre à septembre 2025. Il note que le ministère a renoncé à l'obligation de céder 50 % de la zone de la licence à la fin de la période de prospection initiale.

Peter Hill, directeur général, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'entamer la prochaine phase de la PEL 94 avec une prospectivité intacte et la flexibilité qu'une période de deux ans nous donne, à nous et à nos partenaires".

Cours actuel de l'action : 0,16 pence, en hausse de 10 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 64%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

