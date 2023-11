(Alliance News) - Global Petroleum Ltd a annoncé lundi la nomination d'un nouveau président exécutif avec effet immédiat, ainsi que d'un directeur exécutif.

L'explorateur de pétrole et de gaz centré sur l'Afrique et la Méditerranée a déclaré que Daniel Page et Cecilia Yu ont été nommés respectivement président exécutif et directeur exécutif, tout en nommant Azib Khan en tant que directeur non exécutif.

Le directeur général Peter Hill, le président non exécutif John van der Welle et le directeur non exécutif indépendant Garrick Higgins ont démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat.

Cette annonce fait suite à celle faite au début du mois, lorsque Omar Ahmad, actionnaire à 5,0 %, a demandé la révocation du directeur général, du président et d'un administrateur non exécutif de la société. La proposition prévoyait la nomination de trois nouveaux administrateurs, "en vue de faire progresser l'entreprise".

Global Petroleum a déclaré qu'elle était parvenue à un accord final concernant les changements au sein du conseil d'administration.

Les actions de Global Petroleum ont clôturé en hausse de 73% à 0,15 pence chacune à Londres lundi.

