(Alliance News) - Global Petroleum Ltd a annoncé lundi que le président exécutif Daniel Page avait brusquement quitté ses fonctions après un peu plus de trois mois.

Les actions de la société ont chuté de 27% à 0,080 pence en fin de matinée à Londres.

L'explorateur de pétrole et de gaz centré sur l'Afrique et la Méditerranée a déclaré que M. Page avait présenté sa démission plus tôt dans la journée de lundi, avec effet immédiat.

Global Petroleum a nommé M. Page au poste de président exécutif le 27 novembre, tout en nommant Cecilia Yu au poste d'administrateur exécutif et Azib Khan au poste d'administrateur non exécutif.

L'ancien président non exécutif John van der Welle a démissionné en même temps que le directeur général Peter Hill et le directeur non exécutif indépendant Garrick Higgins, après qu'Omar Ahmad, actionnaire à 5,0 %, a proposé de les révoquer.

"La société remercie M. Page pour les services qu'il a rendus depuis qu'il a rejoint le conseil d'administration à la fin du mois de novembre 2023 et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs", a déclaré Global Petroleum.

L'entreprise a déclaré qu'elle fournirait d'autres mises à jour en temps voulu.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

