Global Ports Holding PLC est un opérateur indépendant de ports de croisière basé au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent la région de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique (West Med), la région de la Méditerranée centrale (Central Med), la région des Amériques (Americas), la région de la Méditerranée orientale et de l'Adriatique (East Med) et d'autres opérations (other). Le segment Méditerranée occidentale comprend le port de croisière de Barcelone, le port de croisière de Malaga, le port de croisière de Tarragone et le port de croisière de Kalundborg. Le segment Central Med comprend le port de croisière de Cagliari, le port de croisière de Catane, le port de croisière de Crotone, le port de croisière de Tarente et le port de croisière de La Valette. Le segment East Med comprend le port d'Ege, le port de croisière de Bodrum et le port de croisière de Zadar. Le segment Amériques comprend le port de croisière de Nassau (NCP), le port de croisière d'Antigua (GPH Antigua) et le port de croisière de Prince Rupert. Le segment "Autres" comprend le port d'Adria-Bar et Pelican Peak. La société exploite plus de 27 ports de croisière dans 14 pays. Il fournit également une gamme de services portuaires primaires aux compagnies de croisière, aux passagers et aux équipages.

Secteur Services portuaires