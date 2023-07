Global Ports Holding PLC est un opérateur indépendant de ports de croisière basé au Royaume-Uni. La société est présente dans les régions des Caraïbes, de la Méditerranée et de l'Asie-Pacifique et possède également un port commercial au Monténégro. Elle opère dans deux segments : Les opérations portuaires de croisière et les opérations portuaires commerciales. Le segment des opérations portuaires de croisière comprend Creuers, le port de croisière de La Valette et Ege Ports-Kusadasi. Le segment des opérations portuaires commerciales comprend le port d'Adria-Bar. La société fournit ses services directement aux compagnies de croisière, aux passagers et aux équipages, et travaille également avec les parties prenantes de la destination, comme les détaillants, les locataires de bureaux et les fournisseurs de services tiers. Dans certains ports, la société sert également les ferries et les super et méga yachts. La société a des intérêts dans un réseau de ports de croisière dans environ 12 pays. Elle exploite également un port commercial au Monténégro.

Secteur Services portuaires