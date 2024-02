Global Surfaces Limited est une entreprise indienne spécialisée dans le granit, le marbre et le quartz. La société se consacre principalement à la fabrication de quartz et de dalles de granit et de marbre. Elle propose une gamme de produits et de pierres, tels que le granit, le marbre, le quartzite tendre, la pierre à savon et la phyllite, sous forme de dalles et de comptoirs personnalisés en fonction de différentes tailles, formes et couleurs. Sa collection de pierres naturelles comprend des granits, des marbres et des quartzites tendres, tandis que la collection de quartz artificiels comprend des quartzites stratum, prismatique, kalmasa, aurora, lampros et des quartzites. Ses pierres naturelles sont utilisées dans les revêtements de sol, les plans de toilette de salle de bain, les revêtements muraux intérieurs, les comptoirs de laboratoire, les bureaux d'accueil, les dessus de table, les tables basses, les rebords de fenêtre, les escaliers, les comptoirs de cuisine et les comptoirs de bar. Les filiales de la société comprennent Global Surfaces Inc. (États-Unis) et Global Surfaces FZE (Émirats arabes unis).

Secteur Fournitures de construction et installation