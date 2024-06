Global UAV Technologies Ltd. est une société diversifiée, verticalement intégrée, spécialisée dans la technologie des drones dans le secteur des véhicules aériens sans pilote (UAV). La société, par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, fournit une gamme complète de services et de produits basés sur les drones, y compris la production, la recherche et la conception de drones de qualité professionnelle, des services d'étude géophysique et de télédétection, ainsi que des services de conseil et de gestion en matière de réglementation. Les filiales de la société comprennent Pioneer Aerial Surveys Ltd, High Eye Aerial Imaging In, UAV Regulatory Services Ltd et NOVAerial Robotics Ltd.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense